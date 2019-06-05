Политика

13 минут назад

Мэром Липецка точно станет женщина

3 338
#выборы #глава администрации Липецка
Мэром Липецка точно станет женщина
В Липецком городском Совете закончились выступления кандидатов на должность мэра перед комиссией по отбору претендентов на пост главы администрации. Шесть человек представляли свои концепции развития города. В итоге комиссия одобрила программы двух кандидатов и.о. мэра Евгении Уваркиной и  заместителя главы Добровского района Татьяны Трубачёвой.

DSC_87341.JPG

IMG_8263.jpg

В конкурсную комиссию поступили данные от девяти кандидатов. До выступления перед комиссией дошли шесть  человек: заместитель главы Данковского района Анатолий Ясенко, директор по совместительству НОУД «Английский ХХI века» Тимур Иоселиани, начальник производственно-технического отдела Управления капитального строительства АО «ЛГЭК» Сергей Чуркин, заместитель главы Добровского района Татьяна Трубачёва, Евгения Уваркина – и.о. главы Липецка и Дмитрий Голоскоков – начальник отдела закупок ООО «Промтехресурс».

Теперь Евгении Уваркиной и Татьяне Трубачовой предстоит последний этап выборов - на внеочередной сессии, 18 июня, депутаты горсовета тайным голосованием выберут нового мэра.

3 338
#выборы #глава администрации Липецка

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Светлана Григорова

10 секунд назад
Вопрос в другом: станет ли в сентябре губернатором лысый мужчина? По рейтингам он проигрывает с треском... А мэр или мэрша - не суть важно.
ответить

Глеб

38 секунд назад
а мы за Талли Кельми !
ответить

1

1 минуту назад
Печально. Феминизация общества только во вред. Не говоря про системное несоответствие женщин как класса должности руководителя. С другой стороны, данная должность равноценна шуту.
ответить

Антон

3 минуты назад
Держим кулачки за Белокопытову !
ответить

Еще в рубрике

Претендентов на пост мэра осталось шестеро
#выборы
72
Претендентов на пост мэра осталось шестеро

сегодня, 10:09

Политика
Два кандидата не прошли первый этап конкурса на должность мэра Липецка
#выборы #глава администрации Липецка
47
Два кандидата не прошли первый этап конкурса на должность мэра Липецка

31.05.2019 11:17

Политика
Появился первый кандидат в мэры Липецка
#администрация Липецка
144
Появился первый кандидат в мэры Липецка

15.05.2019 16:14

Политика
Комиссию по отбору кандидатов в мэры Липецка возглавил вице-губернатор Александр Костомаров
#выборы #глава администрации Липецка
34
Комиссию по отбору кандидатов в мэры Липецка возглавил вице-губернатор Александр Костомаров

07.05.2019 11:22

Политика
200 коммунистов шагают по Липецку
#демонастрация
322
200 коммунистов шагают по Липецку

01.05.2019 11:05

Политика
В заповеднике на территории Липецкой области задержали браконьеров
4
В заповеднике на территории Липецкой области задержали браконьеров

17.04.2019 09:25

Политика