Мэром Липецка точно станет женщина

В Липецком городском Совете закончились выступления кандидатов на должность мэра перед комиссией по отбору претендентов на пост главы администрации. Шесть человек представляли свои концепции развития города. В итоге комиссия одобрила программы двух кандидатов и.о. мэра Евгении Уваркиной и заместителя главы Добровского района Татьяны Трубачёвой.В конкурсную комиссию поступили данные от девяти кандидатов. До выступления перед комиссией дошли шесть человек: заместитель главы Данковского района Анатолий Ясенко, директор по совместительству НОУД «Английский ХХI века» Тимур Иоселиани, начальник производственно-технического отдела Управления капитального строительства АО «ЛГЭК» Сергей Чуркин, заместитель главы Добровского района Татьяна Трубачёва, Евгения Уваркина – и.о. главы Липецка и Дмитрий Голоскоков – начальник отдела закупок ООО «Промтехресурс».Теперь Евгении Уваркиной и Татьяне Трубачовой предстоит последний этап выборов - на внеочередной сессии, 18 июня, депутаты горсовета тайным голосованием выберут нового мэра.