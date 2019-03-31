Думал, что судьба, оказалось - показалось…

Итоги недели

Главный итог прошедшей недели один: нам стало известно имя фаворита будущего кадрового конкурса на замещение ставшей вакантной должности главы Липецка. С этого и начнем.В этот вторник начало очередной сессии Липецкого городского Совета было сдобрено интригой: придет ли на нее Сергей Иванов, двумя неделями ранее подавший на рассмотрение депутатов заявление о досрочной отставке? Мэр не пришел, а мы сообщили, чтоСогласно Уставу Липецка, участь мэра определяют городские депутаты путем процедуры тайного голосования. Но ряды парламентариев к пятнице поредели.Так,. Случилось это накануне рассмотрения областным судом его жалобы на приговор Левобережного районного суда Липецка, признавшего его виновным в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении полномочиями. Напомним, что 10 декабря прошлого года по статьям 171-й и 201-й УК РФ депутата приговорили к наказанию в виде штрафа в размере 300 000 рублей. И, хотя его оспорила как прокуратура из-за его чрезмерной мягкости (гособвинение просило приговорить депутата к 6,5 годам лишения свободы), так и сам осужденный, требующий полного оправдания.Таким образом, Сергей Тонких стал уже третьим по счету после Валерия Клевцова и Олега Бойцова депутатом горсовета текущего созыва, который досрочно прекратил полномочия по компрометирующим основаниям. Кстати, в настоящее время Сергей Тонких находится под домашним арестом как обвиняемый по еще двум уголовным делам.Первое касается хищения им как бывшим гендиректором ОАО «Эксстроймаш» средств участников долевого строительства в микрорайоне «Европейский» . Его действия, как и действия находящегося в международном розыске другого депутата, на этот раз областного Совета Михаила Захарова, руководителя Группы компаний СУ-5, следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).Второе уголовное дело экс-гендиректора ОАО «Эксстроймаш» связано с действиями бывшей жены Михаила Захарова Олеси Захаровой. По версии следствия, с июля 2013 года по октябрь 2016 года, договорившись с индивидуальным предпринимателем Захаровой, Сергей Тонких заключил фиктивные договоры на оказание ею риэлтерских услуг по реализации объектов недвижимости, построенных ОАО «Эксстроймаш». Услуги риелтора были оценены почти в 130 млн рублей, которые, как считает следствие, планировалось вывести из оборота АО. Действия фигурантов следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере»).Тогда же, во вторник,- компанию Сергею Тонких составил Олег Бойцов, ранее осужденный по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ за сокрытие средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, к штрафу в 1 млн рублей.И вот 29 марта. На внеочередной сессии присутствовали, кстати, всего 37 парламентариев из штатных 46-ти с учетом вычета из них Бойцова с Тонких. Например, на нее в полном составе не пришла фракция КПРФ. После подсчета бюллетеней выяснилось, что за отставку мэра проголосовали только 26 депутатов (семеро были против, трое воздержались, один бюллетень оказался испорчен).Через несколько дней в горсовете создадут комиссию, состоящую из 12 депутатов горсовета, общественников и представителей администрации области, по выборам нового главы Липецка. После трех недель работы она отберет из всех соискателей должности двух человек и уже сессия решит, кому из них на следующие пять лет быть мэром города.Каким будет будущее отставника Иванова? Ранее циркулировали слухи о том, что он вернется в родные Тербуны, где станет главой этого муниципального района (такого варианта развития событий, кстати, не исключал незадолго до незапланированного отпуска и сам отставник). По новым слухам, бывшему главе Липецка предложена должность вице-мэра сразу в нескольких городах России. Сам Иванов, уходя, ничего никому не сказал, но в свой последний день работы провел многообещающее кадровое назначение:(занимавший эту должность ранее Михаил Щербаков переведен на должность ее советника).Так как в отсутствие главы Липецка его обязанности исполняет первый заместитель, Евгения Уваркина, по сути, станет 1 апреля временным мэром.На этой неделе Евгения Уваркина уже входила в образ главы Липецка. Но об этом - чуть позже. Вначале - несколько новостей о том, каким делают Липецк сами горожане.- управление капитального строительства мэрии готовит соответствующее обращение в полицию.- причем сломали одно из трех прижившихся там деревьев.Ко всему этому повсеместно сыплются объекты благоустройства, на которые в прошлом-позапрошлом годах выделялись сотни миллионов рублей. Вот лишь одна такая история: на улице Ленина ржавчиной покрылись опоры фонарей, которые были установлены осенью 2017 года. А ведь заказчиком заявлялось, чтоЧто думает о таком «благоустройстве» председатель департамента благоустройства и дорожного хозяйства мэрии Алексей Бахтин? По его словам, большинство опор поржавели из-за расклейки на них объявлений. Дорожные рабочие соскребают их со столбов металлическими скребками, получается сдирают с металла ещ и краску. Отсюда и ржавчина.- Бороться с расклейщиками объявлений, а это чаще всего цыгане, рекламирующие строительно-монтажные работы, мы не можем, - сказал Алексей Бахтин.На другой пример «косяков» благоустроителей обратил внимание во время своего объезда центра Липецка врио губернатора Игорь Артамонов. Он был удручен разрисованными граффити гранитным берегам Комсомольского пруда, а также тем, как обустроило это общественное пространство ООО «Доминант», взявшего осенью прошлого года из бюджета Липецка за облагораживание этого объекта 61 млн рублей. И разогнать строителей было за что: часть бетонных брустверов, отгораживающих газоны от пешеходных дорожек, оказалась уже разрушенной (см.).В этом объезде, кстати, Игоря Артамонова сопровождали трое женщин - новых руководителей: приехавшая из Белгорода директор АО «Липецкгражданпроект» Ксения Родяшина, приглашенная из Азова главный строитель региона Наида Исматулаева (см.) и соучредитель ГК «Трио» Евгения Уваркина, представленная экспертом бизнес-сообщества, курирующего реализацию проекта реконструкции Быханова сада на средства Сбербанка.После объезда Нижнего парка и Быханова сада Игорь Артамонов заявил СМИ, что пока «все очень плохо». Но только пока:- Надеюсь, к осени все преобразится. Преобразится до неузнаваемости, - обещал глава региона.Также изменится концепция «Катящихся камней», многострадального многофункционального спорткомплекса-долгостроя в парке «Молодежный». К сентябрю будет разработана техническая и проектная документация крытого футбольного манежа, входящего в комплекс «Катящиеся камни». Арена будет двухэтажной, размером 132x103 метра. На первом уровне здания планируется разместить футбольное поле размером 110х70 м, окруженное трибунами на 300 посадочных мест. На обоих этажах также появятся тренировочные залы, кафе, помещения для тренеров и судей, душевые, раздевалки, гардероб, кафе, туалеты, магазин спортивного инвентаря, офисные помещения и VIP-зал с видом на игровую зону (см.).Такжепосле того, как осмотрел образцовый двор и пообщался с жителями самой что ни на есть городской окраины - третьего участка поселка ЛТЗ.А вот. Напомним, что за проект реконструкции Соборной площади чиновники готовы заплатить 1,3 млн рублей. Фронт работ - 5,3 га: сама площадь и прилегающая к ней территория. По факту проектировщикам нужно вписать дизайн-проект конструкторского бюро STRELKA в реалии Липецка. На площади может появиться ротонда, парковка на 97 машин, новое озеленение. Проектировщики должны разделить тротуар на функциональные зоны (его замостят крупноформатной плиткой из гранита).А между тем. Случилось это после того, как результаты торгов по всем четырем лотам, в которые сбили все подпадающие под реконструкцию магистрали, были отменены решением УФАС по Липецкой области. Проверка антимонопольного ведомства выявила нарушения в конкурсной документации. Надзорное ведомство также удивило и желание подрядчиков сделать из убитых дорог города шоколадные конфетки по цене леденцов.На этот раз все попавшие в национальный проект «Безопасные и качественные дороги» городские магистрали разделены на два лота. Первый - это улица Космонавтов (стартовая цена - 288,5 млн рублей), второй - автомобильные дороги по улицам Краснозаводской, Ильича, Жуковского, Смоленской, Сенной, Буденного, Гоголя, 40 лет Октября, Бабушкина, Пожарского, Титова, Кирпичной, 40 лет ВЛКСМ, Кузьминской, переулки Рядовой и Космический. Стартовая цена лота - 301,6 млн рублей. Срок сдачи объектов в эксплуатацию - 30 сентября.Напомним, что на торги выставлена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и реконструкция проспекта Победы. Реализацию проекта оценили в 952 711 579 рублей. Реконструкция предполагает работы в два этапа и должна быть завершена до 1 октября 2020 года (этим летом за дорогу от памятника Танкистам до автовокзала и благоустройство прилегающей территории подрядчик может получить 436,5 млн рублей). Но, в результате чего конкурс был приостановлен до устранения нарушения.: его собственник здания подал в мэрию уведомление о начале работ по капитальному ремонту. Его невозможно провести без демонтажа стилобата (ограждения внутренних помещений). Впрочем, собственник ЦУМа еще не подавал в градостроительный совет эскизы того, как здание будет выглядеть после ремонта.На этой неделе заместитель главы Липецка Екатерина Белокопытова, курирующая реализацию федерального проекта «Умный город», в своем «Фейсбуке» задала липчанам вопрос: цифровизацию чего они хотели бы видеть в первую очередь: остановочных павильонов или обновления программного обеспечения приложения «Яндекс-Транспорт» (см.)?Эталонного «умного города» в России пока нет. И Екатерина Белокопытова уверена, что Липецк вскоре может попасть в лидеры внедрения цифровизации. Очевидно, вице-мэру хочется схватиться сразу за несколько дел, но денег хватает не на все. Вот и выбирайте, липчане, остановку с вай-фаем или обновленное приложение «Яндекса»!А пока наш город выглядит не умным, а так себе. На этой неделе на сессии городского Совета депутаты раскритиковали мэрию за внешний вид Липецка. Вывод из нелицеприятного разговора в стихах, так уж получилось, сделала, говоря о проблемах своего избирательного округа, поселка ЛТЗ, депутат Валентина Пересыпкина:Оправдываясь, председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексей Бахтин заявил, что его ведомству не хватает 11 миллиардов рублей - на освещение, ремонт дорог и мостов, устройство дождевой канализации, приобретение новой техники для МБУ «Управление благоустройства Липецка. Чиновник сообщил, что на капремонт подземных переходов Липецка нужны 80 млн рублей, а на капремонт городских фонтанов, оборудование которых на 70% уже вышло из строя, необходимы 110 миллионов. И этих средств в бюджете нет.- Недофинансирование - это не то слово, которое применимо в данной ситуации, - заявил Алексей Бахтин.Одну из проблем, кстати, - обновления остановочных павильонов, совмещенных с остановками общественного транспорта, - чиновникам пообещали решить сами предприниматели. И уже на следующей неделе, чтобы обсудить с коммерсантами проблемы благоустройства города.Между тем. Но и в таком бюджете не нашлось средств не то что для скоростного трамвая, но и на ремонт тех, что есть. Похоже, МУП «Городской электротранспорт» выручат списанные в столице вагоны (в пятницу GOROD48 сообщил, что). И действительно, вчера, который к нам привезли на прицепе. В итоге наш парк трамваев пополнится 12 вагонами. В настоящее время в парке МУП «Городской электротранспорт» насчитывается 43 трамвая. В последний раз они обновлялись администрацией Липецка аж в 1992 году!А что удивило липчан на этой неделе?26 марта. Грузовик притер «ВАЗ» к столбу уличного освещения «ВАЗ». Легковой автомобиль, в котором ехали двое взрослых и 4-месячный ребенок, буквально обнял столб, и для извлечения пострадавших спасатели применили специальный гидравлический резак.К сожалению,. А вот. Их доставили в дежурную больницу «Свободный Сокол», после чего водитель автомобиля после осмотра медиками был отпущен по его просьбе из больницы, а женщину оставили на лечение.А в Данкове, который с группой сверстников прыгал по гаражам на улице Льва Толстого и, как утверждает стрелок, повредил припаркованный рядом с ними его автомобиль. Раненый в лицо ребенок был доставлен в областную детскую больницу, где медики извлекли свинцовую пульку из щеки мальчугана.