Общество

сегодня, 11:56

«Нет благоустройства - одно расстройство!»

15 1478
#благоустройство
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«Нет благоустройства - одно расстройство!»

На сессии городского Совета депутаты раскритиковали мэрию за внешний вид Липецка.

Сегодня на сессии Липецкого городского Совета депутаты накинулись на председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Алексея Бахтина, выступившего с отчетом о работе ведомства.

Профильный департамент мэрии, отвечающий за внешний вид города, в прошлом году переварил миллиард рублей, выделенных на ремонт дорог. За эти средства отремонтировано 20 дорог (одна из них, так называемый Лебедянский выезд, где асфальт укладывали уже в морозы, рассыпалась уже в декабре), реконструировано 17 и установлено 11 новых светофорных объектов (один объект - это группа отдельных светофоров), на улицах появились 2064 дополнительных знаков дорожного движения и более трех километров ограждений.

Свой доклад чиновник сопровождал слайдами, на который Липецк был картинкой. Действительно, дорожные ремонты, на который два года подряд мэрия получала по миллиарду рублей главным образом из федерального бюджета, преобразили город. Но хроническое недофинансирование оставило на Липецке незаживающие шрамы. Так, депутаты обратили внимание Алексея Бахтина на то, что новые дороги тут же змеятся трещинами по причине их разрушенного основания. Но денег на новые «корыта» для дорог не выделяются. Где логика?

В Липецке на дорогах в любой день автомобилист может лишиться не только колес, но и жизни, если попадет в люк дождевой канализации, откуда украдена решетка.

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Да, в центре города появились новые остановочные павильоны, но они уже чрезвычайно грязны. А говорить о состоянии остановок на окраинах вообще не приходится!

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Да, отремонтировали Петровский мост, но у мэрии нет миллиарда рублей на ремонт других мостовых переходов города, некоторых из которых являются аварийными.

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- Давайте постепенно отказываться от пескосоляной смеси в пользу новых противоледных реагентов. Давайте чистить снег на площадях и тротуарах - мы об этой работе этой зимой совершенно забыли. Давайте освещать город так, как того требует время, в которое мы живем, - обратился к Алексею Бахтину один из депутатов.

Из слов Алексея Бахтина следовало, что его ведомству не хватает 11 миллиардов рублей - на освещение, ремонт дорог и мостов, устройство дождевой канализации, приобретение новой техники для МБУ «Управление благоустройства Липецка...

- Недофинансирование - это не то слово, которое применимо в данной ситуации, - заявил Алексей Бахтин.

Он же сообщил, что на капремонт подземных переходов Липецка нужны 80 млн рублей, а на капремонт городских фонтанов, оборудование которых на 70% уже вышло из строя, - необходимы 110 млн рублей. И этих средств в бюджете нет.

Вывод из всего разговора в стихах, так уж получилось, сделала, говоря о проблемах своего избирательного округа, поселка ЛТЗ, депутат Валентина Пересыпкина: «Нет благоустройства - одно расстройство!»
15 1478
#благоустройство
3

Комментарии (16)

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гость

35 секунд назад
А из гулевского мы сами бездельника сделали, вспомните как он с комбината пришел, новые дороги, трамваи убрал из центра, фонтаны сделал, действительно какое то время Липецк был жемчужиной черноземья. Нам Воронеж завидовал, А потом когда мы перестали ходить на выборы то и получили, Кровь всегда надо омолаживать.
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стас

6 минут назад
Все это потому что специалистов нет одни племянники, зятьки , дети, внуки. Он, что не знал чкогда миллиард в дороги вбухивал, что там нет основания, он об этом кому сказал. Дали, потратил отчитался, какой молодец. А то что ты Алеша Бахтин корытом называеш это у вас в хлевном из чего свиней кормят а у дороги есть основания или подушка.
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123

7 минут назад
Ограждения - самый главный признак, по которому можно определить постсоветскую страну. Помимо того, что эти клетушки несказанно уродуют город, так они ещё и для жизни опасны: если машина в ограду врежется - прохожим, находящимся поблизости, не позавидуешь. И пока в крупных городах России мэрам, таким образом уродующим свои города, бьют по рукам, у нас три километра нагородили! Позор, какой же позор...
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Нет тракторного в Липецке

9 минут назад
DiMon, забудьте. Просрали вы свой завод и страну буржуям.
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Рсдрп

10 минут назад
А вот при коммунистах переходы были а образцовом состоянии. Наверное потому что таких депутатов едерастоаюв не было и всяких недоучек Бахтиных.
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ГОСТЮ

11 минут назад
Да,лучше молодой Бахтин,чем старый Столповский и Гулевский,которые разворовали бюджет,спрятались в думе и довели внешний вид города до Поселка Городского Типа
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гость

19 минут назад
А как вы хотели Бахтин в 33 года зять главы Хлевенского района , руководитель департамента благоустройства и дорог профильного образования нет, закончил военное училище чуток послужил в армии и все сразу начальником . А каком благоустройте вы говорите если он видел или казарму или Хлевное . Вместе с Ивановым назад в село.
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Хмырь

25 минут назад
хм, мосты чинят не для ровноты!)))))))))))))) Востанавливают несущую способность ! Арматуру ,бетон.
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DiMon

26 минут назад
Я на тракторном, возле наркодиспансера такая яма!!!! Чуть колеса не отлетели. Тут все в ямах.
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Алекс

36 минут назад
Нет порядка в городе, зато ссы где хочешь и машину ставь на газон.
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