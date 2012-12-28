Пенсионерка нашла чужую карту и несколько дней оплачивала с её помощью продукты

71-летней женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

В Добровском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 71-летней женщины по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта».— По данным следствия, в октябре прошлого года пенсионерка нашла на улице чужую банковскую карту и в течение нескольких дней покупала с помощью неё продукты в магазинах села Доброе. Всего с банковского счета были потрачены 12 890 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Пожилой женщине грозит до 6 лет лишения свободы.