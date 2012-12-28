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сегодня, 11:55
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Пенсионерка нашла чужую карту и несколько дней оплачивала с её помощью продукты

71-летней женщине грозит до 6 лет лишения свободы.

В Добровском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 71-летней женщины по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта».

— По данным следствия, в октябре прошлого года пенсионерка нашла на улице чужую банковскую карту и в течение нескольких дней покупала с помощью неё продукты в магазинах села Доброе. Всего с банковского счета были потрачены 12 890 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.

Пожилой женщине грозит до 6 лет лишения свободы.
кража
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Закон
21 минуту назад
Мало.
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бедная бабулька
34 минуты назад
не от богатой жизни пошла закупаться, тот гад кому карту вернули мог бы и по возмещению ущерба сказать что претензий нет, чтобы бабку оставили в покое
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Родом из деревни
3 минуты назад
А если карта такой же бабульки? Чужое нельзя брать, однозначно.
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гостья
38 минут назад
ну ... сбил человека по пьяни, ну если условно ,а здесь большие деньжища потратила пенсионерка
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ну че
41 минуту назад
откиниться, в авторитете будет в родном колхозе.
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zzloyzz
50 минут назад
Долгожданная прибавка к пенсии обернулась бесплатным проживанием и питанием.
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