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Происшествия
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сегодня, 11:55
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Пенсионерка нашла чужую карту и несколько дней оплачивала с её помощью продукты
71-летней женщине грозит до 6 лет лишения свободы.
— По данным следствия, в октябре прошлого года пенсионерка нашла на улице чужую банковскую карту и в течение нескольких дней покупала с помощью неё продукты в магазинах села Доброе. Всего с банковского счета были потрачены 12 890 рублей, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Пожилой женщине грозит до 6 лет лишения свободы.
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