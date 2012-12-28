В Липецкой области бобр забрался на частное подворье

Животное отловили и выпустили в естественную среду обитания.





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Необычную спасательную операцию провели сотрудники управление по охране объектов животного мира Липецкой области: они отловили во дворе частного дома и выпустили на свободу бобра.Животное на своем подворье обнаружили жители села Тербуны.«Бобр был напуган и испытывал стресс. Наши сотрудники выпустили его в естественную среду обитания на территории Тербунского района», — рассказали в управлении.