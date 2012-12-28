Четыре человека пострадали в Липецкой области во время столкновении поезда с легковым автомобилем
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Общество
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20 минут назад
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В Липецкой области бобр забрался на частное подворье
Животное отловили и выпустили в естественную среду обитания.
Животное на своем подворье обнаружили жители села Тербуны.
«Бобр был напуган и испытывал стресс. Наши сотрудники выпустили его в естественную среду обитания на территории Тербунского района», — рассказали в управлении.
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