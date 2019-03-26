Происшествия
39 минут назад
Приговор депутату Липецкого городского Совета Сергею Тонких устоял в апелляционной инстанции
Его вторично признали виновным в незаконном предпринимательстве и злоупотреблении полномочиями.
Сегодня областной суд оставил без изменений приговор Левобережного районного суда Липецка по уголовному делу депутата городского Совета Сергея Тонких.
Напомним, что Сергей Тонких попал под суд по обвинению в преступлениях, предусмотренных частью второй статьи 171-й («незаконное предпринимательство») и частью первой статьи 201-й («злоупотребление полномочиями»).
В ходе судебного следствия было установлено, что Сергей Тонких в период с 1 января по 1 июля 2016 года, выполняя обязанности и функции руководителя ООО «С-5 КВАДРА», будучи обязанным получить в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 3 класса опасности, данной лицензии не имел, но продолжил осуществлять руководство деятельностью ООО «С-5 КВАДРА» по производству, передаче и распределению пара и горячей воды, полученных в результате эксплуатации в отсутствии обязательной для этого лицензии опасных производственных объектов, находящихся в составе арендуемого ООО «С-5 КВАДРА» комплекса Данковской ТЭЦ. В результате ООО «С-5» КВАДРА» получило от потребителей пара и горячей воды доход в размере 87,1 млн рублей. Сергей Тонких в результате вышеуказанных действий, используя полномочия директора ООО «С-5 КВАДРА», действуя вопреки интересам возглавляемой им организации, потратил данные денежные средства по гражданско-правовым экономически необоснованным и бестоварным сделкам, причинив тем самым ущерб ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» на сумму 76,9 млн рублей.
Приговор Сергею Тонких вынес 10 декабря прошлого года Левобережный суд Липецка. Депутата приговорили к штрафу в размере 300 000 рублей с лишением права заниматься управленческой деятельностью сроком на два года. Приговор оспорила как прокуратура из-за его чрезмерной мягкости (гособвинение просило приговорить депутата к 6,5 годам лишения свободы), так и сам осужденный, требующий полного оправдания. Но приговор был оставлен в силе.
Сергей Тонких, кстати, сам отказался от депутатского мандата. Таким образом, он стал уже третьим по счету после Валерия Клевцова и Олега Бойцова депутатом горсовета текущего созыва, который досрочно прекратил полномочия по компрометирующим основаниям.
В настоящее время Сергей Тонких находится под домашним арестом как обвиняемый по еще двум уголовным делам. Первое касается хищения им как бывшим гендиректором ОАО «Эксстроймаш» средств участников долевого строительства в микрорайоне «Европейский» . Его действия, как и действия находящегося в международном розыске другого депутата, на этот раз областного Совета Михаила Захарова, руководителя Группы компаний СУ-5, следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).
Второе уголовное дело экс-гендиректора ОАО «Эксстроймаш» Сергея Тонких связано с действиями бывшей жены Михаила Захарова Олеси Захаровой. По версии следствия, с июля 2013 года по октябрь 2016 года, договорившись с индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой, Сергей Тонких заключил фиктивные договоры на оказание ею риэлтерских услуг по реализации объектов недвижимости, построенных ОАО «Эксстроймаш». Услуги риелтора были оценены почти в 130 миллионов рублей, которые планировалось вывести из оборота ОАО. На основании фиктивных актов приемки выполненных работ предпринимательница получила лишь часть от общей суммы. Следствие считает, что преступный умысел на хищение имущества путем обмана не удалось реализовать в полном объеме по независящим от фигурантов обстоятельствам, так как ОАО в январе 2019 года признано банкротом. Действия фигурантов следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере»).
Напомним, что Сергей Тонких попал под суд по обвинению в преступлениях, предусмотренных частью второй статьи 171-й («незаконное предпринимательство») и частью первой статьи 201-й («злоупотребление полномочиями»).
В ходе судебного следствия было установлено, что Сергей Тонких в период с 1 января по 1 июля 2016 года, выполняя обязанности и функции руководителя ООО «С-5 КВАДРА», будучи обязанным получить в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 3 класса опасности, данной лицензии не имел, но продолжил осуществлять руководство деятельностью ООО «С-5 КВАДРА» по производству, передаче и распределению пара и горячей воды, полученных в результате эксплуатации в отсутствии обязательной для этого лицензии опасных производственных объектов, находящихся в составе арендуемого ООО «С-5 КВАДРА» комплекса Данковской ТЭЦ. В результате ООО «С-5» КВАДРА» получило от потребителей пара и горячей воды доход в размере 87,1 млн рублей. Сергей Тонких в результате вышеуказанных действий, используя полномочия директора ООО «С-5 КВАДРА», действуя вопреки интересам возглавляемой им организации, потратил данные денежные средства по гражданско-правовым экономически необоснованным и бестоварным сделкам, причинив тем самым ущерб ООО «Газпром межрегионгаз Липецк» на сумму 76,9 млн рублей.
Приговор Сергею Тонких вынес 10 декабря прошлого года Левобережный суд Липецка. Депутата приговорили к штрафу в размере 300 000 рублей с лишением права заниматься управленческой деятельностью сроком на два года. Приговор оспорила как прокуратура из-за его чрезмерной мягкости (гособвинение просило приговорить депутата к 6,5 годам лишения свободы), так и сам осужденный, требующий полного оправдания. Но приговор был оставлен в силе.
Сергей Тонких, кстати, сам отказался от депутатского мандата. Таким образом, он стал уже третьим по счету после Валерия Клевцова и Олега Бойцова депутатом горсовета текущего созыва, который досрочно прекратил полномочия по компрометирующим основаниям.
В настоящее время Сергей Тонких находится под домашним арестом как обвиняемый по еще двум уголовным делам. Первое касается хищения им как бывшим гендиректором ОАО «Эксстроймаш» средств участников долевого строительства в микрорайоне «Европейский» . Его действия, как и действия находящегося в международном розыске другого депутата, на этот раз областного Совета Михаила Захарова, руководителя Группы компаний СУ-5, следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).
Второе уголовное дело экс-гендиректора ОАО «Эксстроймаш» Сергея Тонких связано с действиями бывшей жены Михаила Захарова Олеси Захаровой. По версии следствия, с июля 2013 года по октябрь 2016 года, договорившись с индивидуальным предпринимателем Олесей Захаровой, Сергей Тонких заключил фиктивные договоры на оказание ею риэлтерских услуг по реализации объектов недвижимости, построенных ОАО «Эксстроймаш». Услуги риелтора были оценены почти в 130 миллионов рублей, которые планировалось вывести из оборота ОАО. На основании фиктивных актов приемки выполненных работ предпринимательница получила лишь часть от общей суммы. Следствие считает, что преступный умысел на хищение имущества путем обмана не удалось реализовать в полном объеме по независящим от фигурантов обстоятельствам, так как ОАО в январе 2019 года признано банкротом. Действия фигурантов следствием квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («покушение на хищение денежных средств в особо крупном размере»).
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Житель
ГОША