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Общество
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47 минут назад
Более, чем на трех десятках улиц и в одном садоводчестве отключат электричество
Причиной отключения света 11 апреля станут плановые ремонтные работы на электрических сетях и установка приборов учета электроэнергии, предупредили в энергокомпании.
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Бескрайнюю, Днепровскую, Донецкую, Фабрициуса, Гвардейскую, Бехтерева, 1-ю Воронежскую, 2-ю Воронежскую, 3 Сентября, Волгоградскую, Донскую, Красина, Лазо, Ленинградскую, Песчаную, Седова, Станиславского, Чехова, Баумана, Рассветную, Сокольскую, переулок Лунный.
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