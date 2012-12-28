Более, чем на трех десятках улиц и в одном садоводчестве отключат электричество

Причиной отключения света 11 апреля станут плановые ремонтные работы на электрических сетях и установка приборов учета электроэнергии, предупредили в энергокомпании.

С 09:00 до 17:00 перебои со светом (не более, чем на три часа для каждого домовладения) из-за монтажа приборов учета будут на улицах Нектарной, Фиалковой, Варшавской, Добровской, Бурлакова, Постышева, Рихарда Зорге, Олимпийской, Патриотической, Писарева, Фабричной, в садоводчестве «Дачный-3».С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Бескрайнюю, Днепровскую, Донецкую, Фабрициуса, Гвардейскую, Бехтерева, 1-ю Воронежскую, 2-ю Воронежскую, 3 Сентября, Волгоградскую, Донскую, Красина, Лазо, Ленинградскую, Песчаную, Седова, Станиславского, Чехова, Баумана, Рассветную, Сокольскую, переулок Лунный.