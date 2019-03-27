Происшествия
39 минут назад
Вандалы повалили световые столбы у Комсомольского пруда
8 583
Управление капитального строительства Липецка готовит обращение в полицию.
В центре Липецка зафиксирован очередной факт вандализма – в этот раз пострадали новые световые столбы у Комсомольского пруда.
Сегодня в сети появились фотографии нескольких поваленных столбов, установленных в прошлом году. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, управление капитального строительства города разбирается в этой проблеме. В скором времени будет подготовлено заявление в полицию. Ведутся подсчеты убытков.
О том, что новое благоустройство Липецка становится объектом для вандалов, GOROD48 писал на прошлой неделе. Тогда мы обратили внимание на разбитые конструкции в сквере по улице Ворошилова и у стадиона «Металлург». По приблизительным подсчетам, в этом месте ущерб понесенный городом от действий вандалов составил около 100 тысяч рублей.
Сегодня в сети появились фотографии нескольких поваленных столбов, установленных в прошлом году. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, управление капитального строительства города разбирается в этой проблеме. В скором времени будет подготовлено заявление в полицию. Ведутся подсчеты убытков.
О том, что новое благоустройство Липецка становится объектом для вандалов, GOROD48 писал на прошлой неделе. Тогда мы обратили внимание на разбитые конструкции в сквере по улице Ворошилова и у стадиона «Металлург». По приблизительным подсчетам, в этом месте ущерб понесенный городом от действий вандалов составил около 100 тысяч рублей.
8 583
Калдырю
ВОТ
?
Калдырь
Отпетушитель
Нина
гостья
ТВАРИ