Происшествия

39 минут назад

Вандалы повалили световые столбы у Комсомольского пруда

8 583
#вандализм
Вандалы повалили световые столбы у Комсомольского пруда

Управление капитального строительства Липецка готовит обращение в полицию.

В центре Липецка зафиксирован очередной факт вандализма – в этот раз пострадали новые световые столбы у Комсомольского пруда.

Сегодня в сети появились фотографии нескольких поваленных столбов, установленных в прошлом году. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, управление капитального строительства города разбирается в этой проблеме. В скором времени будет подготовлено заявление в полицию. Ведутся подсчеты убытков.



О том, что новое благоустройство Липецка становится объектом для вандалов, GOROD48 писал на прошлой неделе. Тогда мы обратили внимание на разбитые конструкции в сквере по улице Ворошилова и у стадиона «Металлург». По приблизительным подсчетам, в этом месте ущерб понесенный городом от действий вандалов составил около 100 тысяч рублей.

8 583
#вандализм

Комментарии (8)

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Калдырю

4 минуты назад
Вам за рубль ставить не надо. Кто рожает таких уродов?
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ВОТ

8 минут назад
Потому русских нигде не любят.Срут везде.
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?

12 минут назад
Вот уроды поймать и руки на месте отрубить и это будет правильно.
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Калдырь

18 минут назад
А где обещанная колхозным «дембелем» Сережей лавочки за 2 миллиона рублей.
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Отпетушитель

23 минуты назад
Только и только петушение научит уму разуму долбящеров!
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Нина

23 минуты назад
Это же чьи-то деточки, которые "не могли так поступить". Фу, пОгань человеческая!
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гостья

24 минуты назад
да какие вандалы? это собачки, только собачки такое могут...если собачки какают, то и остальное собачки делают...А если серьезно, то уровень воспитания все ниже и ниже у жителей
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ТВАРИ

27 минут назад
Живу рядом, жаль не видел. Достал бы снайперку, ни один не ушел бы, мрази
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