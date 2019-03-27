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70-летний пенсионер выстрелил из ружья в шестилетнего мальчика

106 5543
#стрельба
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70-летний пенсионер выстрелил из ружья в шестилетнего мальчика

Ребенок прыгал по гаражам и повредил машину старика. 

Вчера в 17 часов в Данкове 70-летний мужчина выстрелил из пневматического ружья в шестилетнего мальчика, который с группой сверстников прыгал по гаражам на улице Льва Толстого и, как утверждает стрелок, повредил припаркованный рядом с ними его автомобиль.

Раненый в лицо ребенок был доставлен в областную детскую больницу. Ранение оказалось не тяжелым: медики извлекли свинцовую пульку из щеки мальчугана.

- В тот же вечер пенсионера 1948 года рождения задержали сотрудники полиции. В настоящее время проводится проверка обстоятельств получения ребенком ранения, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
106 5543
#стрельба
1

Комментарии (106)

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S

41 секунду назад
Ну прямо заседание присяжных. А ничего, что сейчас нет ни доступных кружков, ни секций, ни даже примитивных спорт- и игровых площадок во дворах?
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Объясните мне

55 секунд назад
?, Почему он в шесть лет один на улице???????????????
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Наташа К.

1 минуту назад
Агата, я сама пристрелю если моих родителей допекут! У меня сын на цыпочках ходит, когда бабушка отдыхать надо.А если увижу что полез куда то накажу так,что мало не покажется.
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?

2 минуты назад
Все родители (путёвые)воспитывают своих детей , но дома они одни , а на улице совсем другие. Идеальных и послушных нет -это жизнь . На то и детство и мы прыгали и бегали по гаражам помню зимой , но стрелять это жестоко , дед из ума выжил совсем.
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Мотя

2 минуты назад
Оптья Данков? Вы что там, офигели? Деда в тюрьму!
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Просто нет слов

2 минуты назад
ИДИОТ...на нары старого маразматика.
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Я

2 минуты назад
Пятерка, вот постой гараж,укпи машину,поставь рядом с гаражом своим и пусть соседские детки по всему этому играючи побегают,тогда и посмотрим на твою реакцию на их проделки.Детей не только родить,но и воспиьыаать надо,и в уважении ближнего в том числе.
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Гостья 2

3 минуты назад
Пенсионерка. Из ума совсем выжила что ли? До старости дожила а грамоте не научилась? Хабалка деревенская. Вы видимо всех поубивать готовы, кто у вас в саду яблоко сорвёт. Воспитывает своих и воспитывай убогая. А гостья 1 пример привела однако. Ну если ко мне в дом шестилетний ребенок придет я не думаю что он крушить что то будет а если будет то без оружия разберусь. А кто в вас раньше из за клубники в ваших деревнях стрелял видимо озверел от жадности. Вы в своем уме, те кто защищает деда? ШЕСТЬ лет ребенку. Ату его, застрелюза железного коня. А на месте родителей малыша я бы ещё и иск в суд подала такой, что не хватило бы денег даже свое железо продать
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ДЕДА ОТПУСТИТЬ

3 минуты назад
Мать лишить род.прав.А деду награду за очищение нации.
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Ангелина

4 минуты назад
Зося, по фигу там родителям на детей,это очевидно. Потом их в выгребных ямах находят.
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