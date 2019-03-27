70-летний пенсионер выстрелил из ружья в шестилетнего мальчика

Ребенок прыгал по гаражам и повредил машину старика.

Вчера в 17 часов в Данкове 70-летний мужчина выстрелил из пневматического ружья в шестилетнего мальчика, который с группой сверстников прыгал по гаражам на улице Льва Толстого и, как утверждает стрелок, повредил припаркованный рядом с ними его автомобиль.



Раненый в лицо ребенок был доставлен в областную детскую больницу. Ранение оказалось не тяжелым: медики извлекли свинцовую пульку из щеки мальчугана.



- В тот же вечер пенсионера 1948 года рождения задержали сотрудники полиции. В настоящее время проводится проверка обстоятельств получения ребенком ранения, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.

