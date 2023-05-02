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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: рок-весна, измена обоих супругов, гражданская война и распад США

Сегодня липчан ждут яркие концерты, спектакль, кинопремьеры.

Лето в апреле

Днём в Липецке вновь обещают от +25 до +27 градусов и без осадков.

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Отключение воды

С 10:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Боевой проезд, 5а, 5а/1,23, 23/1, 23/2, 23б, 23 вл3, 25а, 25б, 25/1, 25/2, 27г, 27, 29; Прудная, 2, а также в частном секторе улиц Городовикова, Жактовской. Исполкомовской, Медицинской, Минской, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Ударников, переулка Узорного.

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Отключение света

С 9:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами отключат электричество на улицах 1-й Воронежской, 2-й Воронежской, 3-е Сентября, Академика В.М. Бехтерева, Баумана, Бескрайней, Волгоградской, Гвардейской, Днепровской, Донской, Красина, Лазо, Ленинградской, Песчаной, Рассветной, Станиславского, Сокольской, Чехова, Яна Фабрициуса.

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Кроме того, в промежутке в эти же часы – с 9:00 до 17:00 из-за необходимости установки счётчиков отключения на срок до 3-х часов ждут жителей улиц Бурлакова, Варшавской, Добровской, Нектарной, Олимпийской, Патриотической, Писарева, П.П. Постышева, Р.Зорге, Фабричной, Фиалковой, садоводчества «Дачный-3».

Пробки

Если утром не выехать заранее, то вполне можно опоздать из-за заторов. Тоже самое произойдёт, если не пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями. Они могут подсказать, где пробки меньше и помогут выбрать оптимальный маршрут.


Волшебные звуки(12+)

В концертном зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) сегодня в 19:00 выступит выпускник Кишинёвской консерватории, лауреат международных конкурсов в России и Китае Вячеслав Змеу. Ранее гость гастролировал во Франции, Германии, Австрии, Китае, Малайзии, Мексике, США, Нидерландах, Италии, Польше, Румынии.

В Липецке он даст концерт «Волшебные звуки флейты Пана», на котором выступит совместно с Липецким государственным оркестром русских народных инструментов (главный дирижёр Василий Моисеенко).

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Прозвучат произведения: К. Дмитриеску, «Крестьянский танец»; Г. Динику, «Почтовая карета»; Э. Артемьев, «Три товарища»; Г. Пуньяни, «Венецианский карнавал»; Г. Мустя, «Хора любви»; Дж. Верди, Фантазия на тему из оперы «Трубадур»; А. Алябьев, «Соловей»; К. Арвинте, «Жаворонок»; Б. Барток «Шесть румынских танцев»; Э. Морриконе, «Однажды в Америке».

Мир фортепиано (6+)

Чарующие мелодии раздадутся сегодня и в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).

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В 17:00 здесь начнётся концерт «В каждом звуке целый мир» фортепианного отделения колледжа искусств им. К. Н. Игумнова.

Рок (12+)

В областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) сегодня наступит «Рок-весна».

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Концерт с таким названием начнётся в 19:00. Перед взыскательной публикой выступят воспитанники липецкой музыкальной студии «Алые паруса». Эффектный плейлист, состоящий из любимых хитов и популярных песен, никому не позволит усидеть на месте. Легендарные композиции в оригинальных кавер-версиях от рок-музыкантов станут настоящим открытием для всех поклонников жанра.

Когда изменяют оба супруга (16+)

в Липецком театре драмы (пл. Константиновой. 3) в 18:30 покажут комедию по пьесе французского драматурга М. Камолетти «Новый год по-французски (Пижама для шестерых).

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Бернар и Жаклин, - счастливая супружеская пара, но у каждого из них есть свой секретный роман. Судьба сводит их всех в одном доме, где им приходится изобретать оправдания и истории, чтобы скрыть свои тайны. В конце концов, ситуация становится еще более запутанной...

Мастер пейзажа (6+) 

Для любителей живописи мы подобрали хорошую выставку в Доме мастера (ул. Ленина. 2). Там сейчас показывают работы липецкого художника Михаила Кононыхина. Считающегося мастером пейзажа. География его работ — от Сибири до Кубани. Это и Белоруссия, и Казахстан, и Новосибирск, и родное Черноземье. Михаил следует лучшим традициям школы пейзажной живописи, но не боится экспериментировать на холсте.

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Излюбленный метод создания работ – пленэр на открытом воздухе при естественном освещении, когда возникает особое колебание цвета, которое глубоко чувствует художник. Не случайно название выставки «На вибрациях». Эти вибрации цвета, солнца, воздуха передаются через пейзажные работы художника. На выставке представлено 27 живописных работ разных периодов с 2015 по 2023 год. Работы позволяют проследить творческую манеру художника, его мироощущение и художественный язык.

Кинопремьеры

В четверг традиционно обновляются репертуары в кинотеатрах. Вот наиболее любопытные новинки сегодняшнего дня.

«Падение империи». США, 2023. Боевик, фантастика. Режиссёр Алекс Гарленд (12+)

В Голливуде столько раз убивали и рушили человеческий мир, а теперь покусились на святое - на Соединенные Штаты. Вообще американское название фильма «Civil War», что переводится, как «Гражданская война». Бог больше не хранит Америку. Национальная гвардия Калифорнии и Техаса при поддержке боевой техники и авиации штурмуют столицу. Белый дом вот-вот падет. Группа журналистов пытается добраться до пылающего Вашингтона, чтобы взять последнее интервью у президента некогда Соединенных Штатов Америки. Но в стране, где царит хаос, нет ничего дороже литра бензина и ничего дешевле, чем человеческая жизнь. 

В ролях: Кейли Спэни, Кирстен Данст, Соноя Мидзуно, Карл Глусман


«Фея и белый кит». Китай, 2024. Режиссёр Чэн Вацзянь (6+)

С самых древних времен волшебные обитатели морей находились под защитой фей, использующих мистический Танец Ветра для отпугивания зла. С годами магия начала угасать, и волшебные существа стали исчезать. Теперь последнего в своем роде кита может спасти лишь юная фея, которая должна найти того, с кем разделить Танец Ветра и спрятать уникальное существо от браконьеров. 


«Туман». Россия, 2024. Триллер. Режиссёр Наталья Гугуева (18+) 

Кинооператор Настя отправляется вместе с метеорологом Андреем на труднодоступную северную метеостанцию, чтобы расследовать таинственное исчезновение со станции семейной пары метеорологов… 

В ролях: Валерия Репина, Ольга Красько, Денис Бондаренко, Олег Кассин. 


Дорогие липчане! В четверг мы продолжаем трудится, но не забываем и о новостях. Липчанам сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
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