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Происшествия
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28 минут назад
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Камера наблюдения записала падение беспилотника в Добром
Ночью в Добровском районе был объявлен красный уровень опасности. Затем губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о падении БПЛА на строящееся здание ЦРБ в селе Доброе.
«После падения БПЛА на строящийся терапевтический корпус возникло возгорание на площади 4 кв м. Огонь потушен. Повреждена внешняя отделка здания и окна. Жертв и пострадавших нет», — сообщил губернатор.
По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два).
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