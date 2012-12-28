Жительница Рязани очень хотела домой и обманула липецких полицейских

Женщина заявила о краже сумки с деньгами и документами, в надежде, что ее бесплатно доставят в Рязань.



В Липецкой области возбуждено уголовное дело о ложном доносе в отношении 42-летней жительницы Рязани. 5 апреля она обратилась в отдел полиции по Ельцу и заявила о краже сумки с 5000 тысячами рублей и документами на вокзале в Липецке.Полицейские проверили ее заявление и оказалось, что кражу рязанка выдумала.«Женщина созналась, что о краже заявила только с одной целью, чтобы сотрудники полиции помогли ей бесплатно добраться до Рязани», — рассказали в областном управлении МВД.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Максимальная санкция этой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.