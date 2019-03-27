Общество

39 минут назад

В тендере на реконструкцию проспекта Победы за 952 млн рублей нашли нарушение закона

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#проспект Победы #реконструкция #дороги #тендер
В тендере на реконструкцию проспекта Победы за 952 млн рублей нашли нарушение закона

Оно было выявлено при проверке документов закупки.

Комиссия УФАС по Липецкой области нашла в тендере на реконструкцию проспекта Победы в Липецке нарушение закона о контрактной системе. Его допустил заказчик работ на 952 млн рублей — управление строительства Липецка.

Как указано в материалах липецкого УФАС, причиной для проверки документации к тендеру стала жалоба одного из потенциальных подрядчиков. Частная фирма пожаловалась, что заказчик допустил четыре нарушения в оформлении тендера: там нет сведений о дополнительных требованиях к участникам закупки, нет сведений о проведении экспертизы готового объекта, нет конкретного графика сдачи этапов работ и их оплаты.

Антимонопольщики провели внеплановую проверку, тендер был приостановлен. Специалисты установили, что подавшая жалобу организация не имела права участвовать в тендере, так как компания не соответствует требованиям к участникам закупки. Таким образом, жалоба была признана необоснованной. Вместе с этим, в ходе проверки было установлено нарушение п.1 ч.13 ст.34 закона о контрактной системе: чиновники не включили в проект контракта сроки платежей за выполненные этапы реконструкции. Хоть этот момент и не может повлиять на выбор поставщика, антимонопольщики предписали устранить нарушение.

Напомним, тендер на реконструкцию проспекта Победы стоимостью 952 млн рублей был объявлен 26 февраля. Первоначально итоги торгов планировали подвести 18 марта, сейчас сроки финального этапа аукциона передвинули на 15 апреля. Реконструкция проспекта должна быть завершена до 1 октября 2020 года. Мэрия Липецка намерена расплатиться за реконструкцию проспекта Победы и благоустройство прилегающей территории за два года. 436,5 млн рублей подрядчик получит в 2019 году, остальную сумму — в 2020 году.
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#проспект Победы #реконструкция #дороги #тендер

Комментарии (2)

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Ужас

16 минут назад
Кофан, да везде беспредел, потому что капитализм!
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Кофан

32 минуты назад
Вы водоканалы проверяйте. Вот где беспредел.
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