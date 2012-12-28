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сегодня, 12:33
8

Липчанка пожаловалась, что её сына хотят зарегистрировать девочкой

Проблемы возникли из-за написания литовской фамилии.

Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран рассказал в своём Telegram-канале курьёзную историю, которая, к счастью, закончилась хорошо. Липчанка с литовскими корнями и фамилией обратилась к уполномоченному по правам ребёнка с жалобой: «Моего сына хотят зарегистрировать девочкой…»

У новорожденного мальчика нет отца, и поэтому, по российским законам, ему необходимо было дать фамилию матери. Но женщина настаивала, чтобы фамилия была немного видоизменена.

Дело в том, что мужская литовская фамилия заканчивается на чюс (к примеру, как у российского журналиста и телеведущего Эрнеста Мацкявичюса), а женская фамилия — на чюте (если женщина не замужем) и на чене (если замужем).

Поэтому мальчику надо было в свидетельстве о рождении вписать фамилию с изменением окончания, а не просто фамилию матери.

Во взаимодействии с управлением ЗАГС уполномоченному по правам ребёнка удалось добиться, чтобы мальчику было выдано свидетельство о рождении с правильным мужским написанием литовской фамилии.
дети
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Липчанин
20 минут назад
А по Ютубу говорят, что все литовцы разделяют европейские ценности.
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Animal Planet.
29 минут назад
Ничего не понятно.
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Викторм
34 минуты назад
Ну... В липецком ЗАГСе те еще мыслители работают...
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Созерцатель
54 минуты назад
Фу, как не толерантно...
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вы о чем?
30 минут назад
Толерантно - это с уважением к особенностям других. Так что в данном случае нетолерантно было дать ребенку фамилию как у матери, без изменения окончания.
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Гость
59 минут назад
Вот вам и дружба народов СССР: работникам ЗАГСа не знать этого не комильфо.
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Саша - Аппаратчик
8 минут назад
СССР тридцать лет уже нет. Один ты его тут вспоминаешь.
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Гостья
сегодня, 12:49
Не все знают подобные тонкости. Я вот только узналв. Инцидент исчерпан, поэтому ничего страшного не случилось.
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