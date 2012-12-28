Липчанка пожаловалась, что её сына хотят зарегистрировать девочкой

Проблемы возникли из-за написания литовской фамилии.

Уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран рассказал в своём Telegram-канале курьёзную историю, которая, к счастью, закончилась хорошо. Липчанка с литовскими корнями и фамилией обратилась к уполномоченному по правам ребёнка с жалобой: «Моего сына хотят зарегистрировать девочкой…»У новорожденного мальчика нет отца, и поэтому, по российским законам, ему необходимо было дать фамилию матери. Но женщина настаивала, чтобы фамилия была немного видоизменена.Дело в том, что мужская литовская фамилия заканчивается на чюс (к примеру, как у российского журналиста и телеведущего Эрнеста Мацкявичюса), а женская фамилия — на чюте (если женщина не замужем) и на чене (если замужем).Поэтому мальчику надо было в свидетельстве о рождении вписать фамилию с изменением окончания, а не просто фамилию матери.Во взаимодействии с управлением ЗАГС уполномоченному по правам ребёнка удалось добиться, чтобы мальчику было выдано свидетельство о рождении с правильным мужским написанием литовской фамилии.