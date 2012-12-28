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Общество
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сегодня, 12:33
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Липчанка пожаловалась, что её сына хотят зарегистрировать девочкой
Проблемы возникли из-за написания литовской фамилии.
У новорожденного мальчика нет отца, и поэтому, по российским законам, ему необходимо было дать фамилию матери. Но женщина настаивала, чтобы фамилия была немного видоизменена.
Дело в том, что мужская литовская фамилия заканчивается на чюс (к примеру, как у российского журналиста и телеведущего Эрнеста Мацкявичюса), а женская фамилия — на чюте (если женщина не замужем) и на чене (если замужем).
Поэтому мальчику надо было в свидетельстве о рождении вписать фамилию с изменением окончания, а не просто фамилию матери.
Во взаимодействии с управлением ЗАГС уполномоченному по правам ребёнка удалось добиться, чтобы мальчику было выдано свидетельство о рождении с правильным мужским написанием литовской фамилии.
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