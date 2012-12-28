Беспилотник упал ночью на строящуюся больницу в селе Доброе

Возник пожар. Жертв нет.

Около двух часов ночи на на строящееся здание ЦРБ в селе Доброе упал БПЛА, об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.«После падения БПЛА на строящийся терапевтический корпус возникло возгорание на площади 4 кв м. Огонь потушен. Повреждена внешняя отделка здания и окна. Жертв и пострадавших нет», — сообщил губернатор.