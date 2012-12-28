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19-летний водитель отказался срывать глухую тонировку: его наказали за неповиновение требованию полицейского
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Происшествия
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сегодня, 06:56
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Беспилотник упал ночью на строящуюся больницу в селе Доброе
Возник пожар. Жертв нет.
«После падения БПЛА на строящийся терапевтический корпус возникло возгорание на площади 4 кв м. Огонь потушен. Повреждена внешняя отделка здания и окна. Жертв и пострадавших нет», — сообщил губернатор.
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