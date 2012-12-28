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3716
сегодня, 06:56
8

Беспилотник упал ночью на строящуюся больницу в селе Доброе

Возник пожар. Жертв нет.

Около двух часов ночи на на строящееся здание ЦРБ в селе Доброе упал БПЛА, об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. 

«После падения БПЛА на строящийся терапевтический корпус возникло возгорание на площади 4 кв м. Огонь потушен. Повреждена внешняя отделка здания и окна. Жертв и пострадавших нет», — сообщил губернатор. 

беспилотники
воздушная тревога
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Правда
20 минут назад
Вот теперь можно и мильёны списать...
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Добровский район
35 минут назад
А где сообщение от МЧС? У нас окна открыты!
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да уж
32 минуты назад
А зачем вы окна открыли ? Срочно закрывайте.
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Злая
36 минут назад
Красный уровень объявили после того как беспилотник упал, ну и смысл такого оповещения? Вы знайте, что где то долбануло? Я думала это больше похоже на предупреждение, а не на постфактум
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Иваныч
сегодня, 07:18
Недосмотрели, но хорошо что обошлось без жертв.
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Коммунист
сегодня, 07:14
Уже можно выйти из бункера?
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Липчанка
сегодня, 07:11
Куда он направлялся?
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Зоркий
сегодня, 07:15
Откуда он направлялся тоже интересно. Чтобы прилететь в Доброе он должен был пролететь весь Липецк, если он летел оттуда
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