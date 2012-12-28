Липчанин нарвался на мошенников при покупке тура на Кубу

Мужчина остался и без путешествия, и без денег.









В результате Остров Свободы оказался для липчанина островом невезения. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В результате Остров Свободы оказался для липчанина островом невезения. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

10 апреля в полицию обратился 39-летний липчанин, которого обманули при бронировании тура. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, мужчина перевёл за путёвку на Кубу 150 000 рублей, но оказалось, что деньги ушли мошенникам.