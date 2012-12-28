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Происшествия
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59 минут назад
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Липчанин нарвался на мошенников при покупке тура на Кубу
Мужчина остался и без путешествия, и без денег.
В результате Остров Свободы оказался для липчанина островом невезения. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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