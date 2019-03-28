Общество

сегодня, 16:10

В спорткомплексе «Катящиеся камни» планируют построить крытый футбольный манеж

16 1429
#Катящиеся камни #строительство
В спорткомплексе «Катящиеся камни» планируют построить крытый футбольный манеж

Управление капитального строительства Липецкой области объявило конкурс на разработку проекта одного из трех зданий спорткомплекса «Катящиеся камни» – крытого футбольного манежа. 

Стоимость разработки проекта оценили в 33,8 млн. рублей. Заявки от подрядчиков на участие в закупке принимаются до 16 апреля, победителя торгов определят 24 апреля.

Как сообщает Инвестиционный портал Липецкой области, планируется к сентябрю 2019 года разработать техническую и проектную документацию крытого футбольного манежа, входящего в комплекс «Катящиеся камни».

Арена будет двухэтажной, размером 132x103 м. На первом уровне здания планируется разместить футбольное поле размером 110х70 м, окруженное трибунами на 300 посадочных мест. На обоих этажах также появятся тренировочные залы, кафе, помещения для тренеров и судей, душевые, раздевалки, гардероб, кафе, туалеты, магазин спортивного инвентаря, офисные помещения и VIP-зал с видом на игровую зону площадью 30 кв. м.

Вход и внутреннее устройство манежа должны быть приспособлены для беспрепятственного и безопасного передвижения маломобильных групп населения. Наружная отделка здания предусматривает монтаж фасада из облегченных панелей, цоколь планируется отделать керамогранитом.
16 1429
#Катящиеся камни #строительство

Комментарии (16)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

.

2 минуты назад
Люди, вы что ноете, не нравится, тогда езжайте и живите в другом городе. Вечно вам не угодить.
ответить

Трутни

11 минут назад
Как же надоел этот цирк.....Все обещания и планы к выборам.Как обычно
ответить

Тин пу

11 минут назад
Какие трибуны на 300 мест в один ряд по кругу с натяжкой точнее с растяжкой. Смех!!!!
ответить

гарик

20 минут назад
Люди ждали ледовый дворец.Получили от артамонова фигу.Собрал вокруг себя баб.Он с ними может еще в легкую атлетику долбанет.А как же мужские игры.Хоккей надо поднимать ведь в девяностых в супер лиге играли.Даже Тамбов в ВХЛ играет.А тут бадминтон задолбал.А если честно все у нас очень плохо.Вот вам и спорт.Короче понятно при артамонове ни хоккея ни футбола у нас не будет.Печально.Голосовать за него не буду
ответить

грустный дэнс

25 минут назад
Изначально был утопии а Олег Королев говорил не построю набьете морду не пора ли:? И Скоротного трамвая в Липецке не когда не будет!!!!!!!!!!!!
ответить

Было гладко на бумаге, да забыли про овраги

26 минут назад
Проект будущих Нью-Васюков. ОПК ушел, но дело его живет и процветает, обрастая все новыми космическими очертаниями. Приведите в порядок то, что есть в городе, а потом стройте новые объекты.
ответить

Хрень это

37 минут назад
Там должен был быть ледовый дворец
ответить

123

44 минуты назад
Липецку нужен нормальный ледовый ,развивать детский спорт . А не большим дядям-чиновникам в футбол развлекаться
ответить

Пророк

46 минут назад
Лучше стадион современный построить а ни эти парники
ответить

777

49 минут назад
В ТербунахЪ пусть строят такое дерьмо а мы подождем Катащиеся Камни и Скоростной Трамвай!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Мост на грязинской трассе у Новой Жизни начнут ремонтировать в этом году
#мост #ремонт
10
Мост на грязинской трассе у Новой Жизни начнут ремонтировать в этом году

сегодня, 16:00

Общество
Игорь Артамонов призвал чиновников администрации Липецка деньгами поддержать неравнодушных горожан
#дворы #благоустройство
17
Игорь Артамонов призвал чиновников администрации Липецка деньгами поддержать неравнодушных горожан

сегодня, 15:02

Общество
В Ельце благоустроят целый микрорайон
#благоустройство #тендер
2
В Ельце благоустроят целый микрорайон

сегодня, 15:00

Общество
На нескольких улицах Липецка отключат электроэнергию
#отключение электричества
4
На нескольких улицах Липецка отключат электроэнергию

сегодня, 14:36

Общество
Половина липчан могут столкнуться с проблемами водоснабжения
#вода
13
Половина липчан могут столкнуться с проблемами водоснабжения

сегодня, 14:08

Общество
Бесстрашный пешеход попал на видео
#соцсети #нарушение ПДД
14
Бесстрашный пешеход попал на видео

сегодня, 14:06

Общество