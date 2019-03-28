УГС Липецка выставило на торги ремонт скандальных дорог по второму кругу

На этот раз все попавшие в национальный проект «Безопасные и качественные дороги» городские магистрали разделены на два лота.





В один лот ценой 46 млн рублей попали улица Титова (от улицы имени Ю.А.Гагарина до дома №52 по улице Космонавтов), Кирпичная (от улицы имени Зои Космодемьянской до железнодорожного переезда), 40 лет ВЛКСМ (от улицы Космонавтов до улицы Бескрайняя), Кузьминская (Северный Рудник).



86,9 млн рублей УГС Липецка было готово заплатить за ремонт переулка Космический (от улицы имени Н.Э.Баумана до автодороги Р-119 «Орел-Тамбов»), улиц 40 лет Октября (от площади Заводской до улицы Ушинского), Бабушкина (от улицы Пожарского до улицы Демьяна Бедного), улицы Пожарского (от улицы Доменщиков до дома №2 по улице Бабушкина).



В третий лот вошли улица Краснозаводская (от улицы Ленинградская до кольцевого движения улицы Металлургов-улицы Краснозаводская), Ильича (от улицы 3-е Сентября), Жуковского (от улицы Краснозаводская до Усманской трассы), Смоленская (от улицы Индустриальная до улицы Полярная), Сенная (от дома №1 по переулку Рядовой до улицы Смоленская), переулок Рядовой (от дома №3 по переулку Рядовой до дома №24«А» по улице Сенная), участок автомобильной дороги от улицы имени маршала Буденного до улицы Полярная, улица Гоголя (от улицы Юных Натуралистов до дома №19 по улице Гоголя). Совокупно ремонт этих дорог был оценен в 168,6 млн рублей.



Отдельным лотом стало комплексное благоустройство улицы Космонавтов за 288,5 млн рублей.



Однако в начале марта торги на право ремонтов дорог Липецка принесли настоящую сенсацию: победитель одного из аукционов, ООО «Липецкое дорожно-строительное управление 1 г.Рогачев», снизил цену работ по сравнению с первоначальной сразу на 20,99%, а победитель другого, ООО «Инфинити Групп», - на 16%.















В итоге случилось невероятное: результаты торгов по всем всем четырем лотам (плюс улица Космонавтов, которую мэрия собралась комплексно благоустроить за 288,5 млн рублей)



И вот вчера, 27 марта, УГС выставило на торги всего два лота. Первый - это улица Космонавтов, второй - все остальные улицы и переулки.



Заказчик торгов, УГС Липецка, оценило работы по комплексному благоустройству улица Космонавтов (ее длина - 3,7 км, ширина проезжей части - 15 метров) в те же 288,5 млн рублей. Победитель торгов должен заменить разбитый бортовой камень на гранитные, дорожные и тротуарные бордюры, выравнять вровень с дорогой люки смотровых колодцев подземных коммуникаций и дождеприемники ливневой канализации, отфрезеровать верхний слой асфальта, использовать геосетку под финишный слой асфальтобетона, вымостить тротуары плиткой, нанести дорожную разметку, отремонтировать дорожное ограждение, дорожные знаки и светофоры, посеять новые газоны.



Перед началом производства работ подрядная организация за счет собственных средств обязана проводить вертикальную планировку поверхности дорожного покрытия с целью исключения образования на ней локальных скоплений воды. Если такая съемка не проведена, и информации о ней нет на электронном и бумажном носителе, то проведение любых работ на объекте запрещается. Подрядчик обязан предоставить допуск лаборатории заказчика или привлекаемых им экспертов на свой асфальтобетонный завод в течение всего срока выполнения работ. Отдельно определено время нахождения асфальтобетонной смеси в накопительном бункере, которое не должно превышать два часа (в нее запрещено добавлять отфрезерованную с дорог крошку). Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь должна соответствовать ГОСТу, быть устойчивой к расслоению в процессе транспортировки и укладки. Продолжительность времени с момента фрезерования до момента укладки слоя асфальтобетона не должна превышать 48 часов для предотвращения загрязнения поверхности дороги.



Победитель конкурса должен сдать улицу Космонавтов с тротуарами, газонами, новыми светофорами и дорожными знаками заказчику до 30 сентября. Гарантийный срок на ремонт проезжая часть автомобильной дороги и тротуарную плитку, бордюры - 4 года, на установку и ремонт дорожных знаков - 2 года, на дорожную разметку термопластиком и холодным пластиком - 1 год.



Во второй лот попали автомобильные дороги по улицам Краснозаводской, Ильича, Жуковского, Смоленской, Сенной, Буденного, Гоголя, 40 лет Октября, Бабушкина, Пожарского, Титова, Кирпичной, 40 лет ВЛКСМ, Кузьминской, переулки Рядовой и Космический. Стартовая цена лота - 301,6 млн рублей. Срок сдачи объектов в эксплуатацию - 30 сентября.



Сможет ли подрядчик «проглотить» такой заказ? Очевидно, да, ведь в прошлом году бюджетный миллиард также был проторгован тремя лотами и во всех аукционах (в среднем по 300 млн рублей каждый) тогда победила одна организация, муниципальное учреждение «Управление благоустройства Липецка». Победитель взял на субподряд несколько организаций, что позволило оперативно по ходу исполнения контрактов заменить ООО «ЛДСП-1», фирму скандально известного Михаила Захарова, на другую организацию и сдать заказчику отремонтированные дороги до морозов.



Напомним, что на торги выставлена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и реконструкция проспекта Победы. Реализацию проекта оценили в 952 711 579 рублей. Реконструкция предполагает работы в два этапа и должна быть завершена до 1 октября 2020 года (этим летом за дорогу от памятника Танкистам до автовокзала и благоустройство прилегающей территории подрядчик может получить 436,5 млн рублей). В начале этого года департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации Липецка сбил все попавшие в ремонт дороги в четыре лота.В один лот ценой 46 млн рублей попали улица Титова (от улицы имени Ю.А.Гагарина до дома №52 по улице Космонавтов), Кирпичная (от улицы имени Зои Космодемьянской до железнодорожного переезда), 40 лет ВЛКСМ (от улицы Космонавтов до улицы Бескрайняя), Кузьминская (Северный Рудник).86,9 млн рублей УГС Липецка было готово заплатить за ремонт переулка Космический (от улицы имени Н.Э.Баумана до автодороги Р-119 «Орел-Тамбов»), улиц 40 лет Октября (от площади Заводской до улицы Ушинского), Бабушкина (от улицы Пожарского до улицы Демьяна Бедного), улицы Пожарского (от улицы Доменщиков до дома №2 по улице Бабушкина).В третий лот вошли улица Краснозаводская (от улицы Ленинградская до кольцевого движения улицы Металлургов-улицы Краснозаводская), Ильича (от улицы 3-е Сентября), Жуковского (от улицы Краснозаводская до Усманской трассы), Смоленская (от улицы Индустриальная до улицы Полярная), Сенная (от дома №1 по переулку Рядовой до улицы Смоленская), переулок Рядовой (от дома №3 по переулку Рядовой до дома №24«А» по улице Сенная), участок автомобильной дороги от улицы имени маршала Буденного до улицы Полярная, улица Гоголя (от улицы Юных Натуралистов до дома №19 по улице Гоголя). Совокупно ремонт этих дорог был оценен в 168,6 млн рублей.Отдельным лотом стало комплексное благоустройство улицы Космонавтов за 288,5 млн рублей.Однако в начале марта торги на право ремонтов дорог Липецка принесли настоящую сенсацию: победитель одного из аукционов, ООО «Липецкое дорожно-строительное управление 1 г.Рогачев», снизил цену работ по сравнению с первоначальной сразу на 20,99%, а победитель другого, ООО «Инфинити Групп», - на 16%. Такое падение стразу же насторожило контролирующие организации, ведь это могло свидетельствовать о том, что победители аукционов желали сэкономить на качестве работ. Как пример - улица Неделина, которую та же «Инфинити Групп» ремонтировала в 2015 году. Эти фотографии свидетельствуют, во что превратилась дорога по этой улице сегодня.В итоге случилось невероятное: результаты торгов по всем всем четырем лотам (плюс улица Космонавтов, которую мэрия собралась комплексно благоустроить за 288,5 млн рублей) были отменены решением УФАС по Липецкой области! Проверка антимонопольного ведомства выявила нарушения в конкурсной документации: в ней отсутствовали требования к качеству материала, который должен использоваться при выполнении работ, также заказчик квалифицировал предстоящие работы по улице Космонавтов как обычный текущий ремонт . Надзорное ведомство также удивило и желание подрядчиков сделать из убитых дорог города шоколадные конфетки по цене леденцов.И вот вчера, 27 марта, УГС выставило на торги всего два лота. Первый - это улица Космонавтов, второй - все остальные улицы и переулки.Заказчик торгов, УГС Липецка, оценило работы по комплексному благоустройству улица Космонавтов (ее длина - 3,7 км, ширина проезжей части - 15 метров) в те же 288,5 млн рублей. Победитель торгов должен заменить разбитый бортовой камень на гранитные, дорожные и тротуарные бордюры, выравнять вровень с дорогой люки смотровых колодцев подземных коммуникаций и дождеприемники ливневой канализации, отфрезеровать верхний слой асфальта, использовать геосетку под финишный слой асфальтобетона, вымостить тротуары плиткой, нанести дорожную разметку, отремонтировать дорожное ограждение, дорожные знаки и светофоры, посеять новые газоны.Перед началом производства работ подрядная организация за счет собственных средств обязана проводить вертикальную планировку поверхности дорожного покрытия с целью исключения образования на ней локальных скоплений воды. Если такая съемка не проведена, и информации о ней нет на электронном и бумажном носителе, то проведение любых работ на объекте запрещается. Подрядчик обязан предоставить допуск лаборатории заказчика или привлекаемых им экспертов на свой асфальтобетонный завод в течение всего срока выполнения работ. Отдельно определено время нахождения асфальтобетонной смеси в накопительном бункере, которое не должно превышать два часа (в нее запрещено добавлять отфрезерованную с дорог крошку). Щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь должна соответствовать ГОСТу, быть устойчивой к расслоению в процессе транспортировки и укладки. Продолжительность времени с момента фрезерования до момента укладки слоя асфальтобетона не должна превышать 48 часов для предотвращения загрязнения поверхности дороги.Победитель конкурса должен сдать улицу Космонавтов с тротуарами, газонами, новыми светофорами и дорожными знаками заказчику до 30 сентября. Гарантийный срок на ремонт проезжая часть автомобильной дороги и тротуарную плитку, бордюры - 4 года, на установку и ремонт дорожных знаков - 2 года, на дорожную разметку термопластиком и холодным пластиком - 1 год.Во второй лот попали автомобильные дороги по улицам Краснозаводской, Ильича, Жуковского, Смоленской, Сенной, Буденного, Гоголя, 40 лет Октября, Бабушкина, Пожарского, Титова, Кирпичной, 40 лет ВЛКСМ, Кузьминской, переулки Рядовой и Космический. Стартовая цена лота - 301,6 млн рублей. Срок сдачи объектов в эксплуатацию - 30 сентября.Сможет ли подрядчик «проглотить» такой заказ? Очевидно, да, ведь в прошлом году бюджетный миллиард также был проторгован тремя лотами и во всех аукционах (в среднем по 300 млн рублей каждый) тогда победила одна организация, муниципальное учреждение «Управление благоустройства Липецка». Победитель взял на субподряд несколько организаций, что позволило оперативно по ходу исполнения контрактов заменить ООО «ЛДСП-1», фирму скандально известного Михаила Захарова, на другую организацию и сдать заказчику отремонтированные дороги до морозов.Напомним, что на торги выставлена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и реконструкция проспекта Победы. Реализацию проекта оценили в 952 711 579 рублей. Реконструкция предполагает работы в два этапа и должна быть завершена до 1 октября 2020 года (этим летом за дорогу от памятника Танкистам до автовокзала и благоустройство прилегающей территории подрядчик может получить 436,5 млн рублей).