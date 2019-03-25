Общество
19 минут назад
Екатерина Белокопытова: «Возможно скрыться и безопасно ожидать свой транспорт»
Вице-мэр Липецка приглашает горожан выбрать между «умными остановками» и обновленным приложением «Яндекс-Транспорт».
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Заместитель главы Липецка Екатерина Белокопытова, курирующая реализацию федерального проекта «Умный город», в своем «Фейсбуке» задала липчанам вопрос: цифровизацию чего они хотели бы видеть в первую очередь: остановочных павильонов или обновления программного обеспечения приложения «Яндекс-Транспорт»?
- Что важнее для горожан? - задается вопросом вице-мэр. - «Умная остановка», где можно зарядить свой мобильный телефон или воспользоваться вай-фаем, где возможно скрыться и безопасно ожидать свой транспорт? Или нужно поменять устаревшее оборудование для «Яндекс-Транспорта». Вот какой бы выбор вы сделали?
С идеей «Умного города» Екатерина Белокопытова носится с прошлого года, когда стало ясно, что Липецк попадает в соответствующий федеральный проект, курируемый Минстроем РФ. На его реализацию в этом году по стране в целом будут выделены пока «незначительные», по словам вице-мэра, 13 млрд рублей, а только потребности Липецка в современных технологиях до 2024 года обсчитаны, как она считает, в три миллиарда рублей. А если к реализации задуманного присоединится бизнес, то липчане куда быстрее дождутся нового качества жизни.
- Из этой суммы 40 процентов - бюджетные средства, 60 процентов - средства инвесторов, - сообщила в январе на брифинге в администрации города вице-мэр.
Администрация Липецка уже выпустила красочный глянцевый журнал «Умный город», объявила конкурс на поиск концессионеров, которым будет интересно обновление уличной сети освещения (по этому пути уже пошел Воронеж, в котором уличное освещение меняют японцы). По словам Екатерины Белокопытовой, муниципалитет без всяких затрат из городской казны получит новые опоры и лампы по примеру улиц Зегеля и Ленина, а частный инвестор - возможность продвижения своих бизнес-интересов. Например, развесив на уличных опорах видеокамеры с функцией распознавания лиц. Правда, зачем эта сугубо полицейская функция нужна частному бизнесу, вице-мэр не пояснила.
В Липецке, по словам Екатерины Белокопытовой, уже имеется много элементов «Умного города». Так, светофоры на 24-х перекрестках оснащены газоанализаторами, способными в режиме он-лайн контролировать состояние атмосферного воздуха; ресурсоснабжающие организации автоматически считывают данных потребления воды, электричества, тепла со счетчиков жителей микрорайонов «Университетский» и «Елецкий», там же, в этих микрорайонах, установлены «умные домофоны», говорящие «здравствуйте» и «до свидания» заходящим в подъезды домов и выходящим из них людям, функционирует система «112», куда можно позвонить и сообщить о пожаре, грабителе или утечке воды. 74% квартир горожан оснащены компьютерами, а пользователями сети Интернет являются 85% липчан. В этом году в городе появится единственная пока «умная остановка» - с информационным табло, возможностями подзарядки гаджетов, вай-фаем, кнопкой вызова экстренных служб «112» (она обойдется бюджету в 1,5 миллиона рублей), а по центру Липецка поедет беспилотный автомобиль. Также в Липецке будет обновлена система «Яндекс-транспорт» (существующее программное обеспечение МУП «Липецкая городская транспортная компания», введенное в эксплуатацию в 2010 году, уже морально устарело). Мэрия и МУП «Липецкпассажиртранс» продолжат приобретать низкопольный автотранспорт для пассажирских перевозок, а в автобусах и «ветхозаветных» еще трамваях появятся электронные счетчики пассажиропотока...
Цифровизация выльется, по подсчетам мэрии, к тому, что за 10 лет на местном рынке труда высвободится 20% работающего населения. В переводе в натуральные величины это порядка 40 тысяч горожан, которых, как уверена Екатерина Белокопытова, переучат на некие новые профессии.
Эталонного «умного города» в России пока нет. И Екатерина Белокопытова уверена, что Липецк вскоре может попасть в лидеры внедрения цифровизации. Очевидно, вице-меру хочется схватиться сразу за несколько дел, но денег хватает не на все. Вот и выбирайте, липчане, остановку с вай-фаем или обновленное приложение «Яндекса».
- Что важнее для горожан? - задается вопросом вице-мэр. - «Умная остановка», где можно зарядить свой мобильный телефон или воспользоваться вай-фаем, где возможно скрыться и безопасно ожидать свой транспорт? Или нужно поменять устаревшее оборудование для «Яндекс-Транспорта». Вот какой бы выбор вы сделали?
С идеей «Умного города» Екатерина Белокопытова носится с прошлого года, когда стало ясно, что Липецк попадает в соответствующий федеральный проект, курируемый Минстроем РФ. На его реализацию в этом году по стране в целом будут выделены пока «незначительные», по словам вице-мэра, 13 млрд рублей, а только потребности Липецка в современных технологиях до 2024 года обсчитаны, как она считает, в три миллиарда рублей. А если к реализации задуманного присоединится бизнес, то липчане куда быстрее дождутся нового качества жизни.
- Из этой суммы 40 процентов - бюджетные средства, 60 процентов - средства инвесторов, - сообщила в январе на брифинге в администрации города вице-мэр.
Администрация Липецка уже выпустила красочный глянцевый журнал «Умный город», объявила конкурс на поиск концессионеров, которым будет интересно обновление уличной сети освещения (по этому пути уже пошел Воронеж, в котором уличное освещение меняют японцы). По словам Екатерины Белокопытовой, муниципалитет без всяких затрат из городской казны получит новые опоры и лампы по примеру улиц Зегеля и Ленина, а частный инвестор - возможность продвижения своих бизнес-интересов. Например, развесив на уличных опорах видеокамеры с функцией распознавания лиц. Правда, зачем эта сугубо полицейская функция нужна частному бизнесу, вице-мэр не пояснила.
В Липецке, по словам Екатерины Белокопытовой, уже имеется много элементов «Умного города». Так, светофоры на 24-х перекрестках оснащены газоанализаторами, способными в режиме он-лайн контролировать состояние атмосферного воздуха; ресурсоснабжающие организации автоматически считывают данных потребления воды, электричества, тепла со счетчиков жителей микрорайонов «Университетский» и «Елецкий», там же, в этих микрорайонах, установлены «умные домофоны», говорящие «здравствуйте» и «до свидания» заходящим в подъезды домов и выходящим из них людям, функционирует система «112», куда можно позвонить и сообщить о пожаре, грабителе или утечке воды. 74% квартир горожан оснащены компьютерами, а пользователями сети Интернет являются 85% липчан. В этом году в городе появится единственная пока «умная остановка» - с информационным табло, возможностями подзарядки гаджетов, вай-фаем, кнопкой вызова экстренных служб «112» (она обойдется бюджету в 1,5 миллиона рублей), а по центру Липецка поедет беспилотный автомобиль. Также в Липецке будет обновлена система «Яндекс-транспорт» (существующее программное обеспечение МУП «Липецкая городская транспортная компания», введенное в эксплуатацию в 2010 году, уже морально устарело). Мэрия и МУП «Липецкпассажиртранс» продолжат приобретать низкопольный автотранспорт для пассажирских перевозок, а в автобусах и «ветхозаветных» еще трамваях появятся электронные счетчики пассажиропотока...
Цифровизация выльется, по подсчетам мэрии, к тому, что за 10 лет на местном рынке труда высвободится 20% работающего населения. В переводе в натуральные величины это порядка 40 тысяч горожан, которых, как уверена Екатерина Белокопытова, переучат на некие новые профессии.
Эталонного «умного города» в России пока нет. И Екатерина Белокопытова уверена, что Липецк вскоре может попасть в лидеры внедрения цифровизации. Очевидно, вице-меру хочется схватиться сразу за несколько дел, но денег хватает не на все. Вот и выбирайте, липчане, остановку с вай-фаем или обновленное приложение «Яндекса».
Дед Макар
Рефери
Млять!