Новым ржавым фонарям на улице Ленина - всего полтора года.

На одной из центральных улиц города, улице Ленина, ведущей к зданию областной администрации, ржавчиной покрылись опоры фонарей, которые были установлены осенью позапрошлого года. На этот факт обратил внимание депутат Липецкого горсовета Николай Быковских.- «Сделаны они из современных материалов и не боятся коррозии...», - так о новых светильниках 1,5 года назад писали сайты информационных агентств и региональной телекомпании, - сообщает на своей страничке в соцсетях депутат-коммунист.Действительно, если перейти по указанным Николаем Быковских ссылкам, то можно узнать, что осенью 2017 года- Меж тем, все опоры освещения (240 тысяч руб за каждую) на улице Ленина поржавели. Да, суровый липецкий климат не оставил им ни единого шанса. Не спасла чугунные опоры ни атмосферостойкая порошковая краска, ни полимерный цинк-фосфатный грунт, заявленные в конкурсной документации к тендеру. А ими ли красили? - задается вопросами Николай Быковских.Депутат горсовета указывает, что поставкой опор на общую сумму 19,7 млн руб занимался ИП Константин Грачев. «Помимо этого предприниматель осилил еще 12 госконтрактов на общую сумму почти 50 млн рублей», - указывает Николай Быковских.А что думает о таком «благоустройстве» председатель департамента благоустройства и дорожного хозяйства мэрии Алексей Бахтин?- Да, по трем-четырем световым опорам мы увидели брак: они проржавели внизу. Возможно, причина в том, что на них попадала зимой пескосоляная смесь или антигололедный реагент, которым мы обрабатывали проезжую часть улицы Ленина. Мы направим свои претензии подрядчику, который в рамках своих гарантийных обязательств либо очистит эти опоры от ржавчины и покрасит их, либо заменит на новые. Но большинство опор поржавели по другой причине, - сообщил GOROD48 чиновник.Эта причина, по словам Алексея Бахтина, - расклейка на них объявлений. Дорожные рабочие сдирают их со столбов металлическими скребками, получается, царапают их, сдирают с металла краску. Отсюда и ржавчина.- Бороться с расклейщиками объявлений, а это чаще всего цыгане, рекламирующие строительно-монтажные работы, мы не можем. Владельцы указанных в объявлениях телефонных номеров включают дурака, заявляют, что внешний вид города портят не они, а другие люди по неизвестным им мотивам. Заметьте, что ржавые опоры светильников преимущественно находятся у пешеходных переходов, где такие объявления и читают прохожие. Как бороться с этой напастью, ума не приложу! Очевидно, пока у липчан не изменится сознание, такой вандализм будет продолжаться, - сказал Алексей Бахтин.