Общество

59 минут назад

«Сделаны они из современных материалов и не боятся коррозии...»

12 1298
#благоустройство
«Сделаны они из современных материалов и не боятся коррозии...»

Новым ржавым фонарям на улице Ленина - всего полтора года.

На одной из центральных улиц города, улице Ленина, ведущей к зданию областной администрации, ржавчиной покрылись опоры фонарей, которые были установлены осенью позапрошлого года. На этот факт обратил внимание депутат Липецкого горсовета Николай Быковских.

- «Сделаны они из современных материалов и не боятся коррозии...», - так о новых светильниках 1,5 года назад писали сайты информационных агентств и региональной телекомпании, - сообщает на своей страничке в соцсетях депутат-коммунист.

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Действительно, если перейти по указанным Николаем Быковских ссылкам, то можно узнать, что осенью 2017 года «на улице Ленина в Липецке начали установку новых опор освещения. Всего их будет 82. Преобразится и аллея от художественного музея имени Сорокина до областной Доски почета. Здесь установят 27 светильников. Сделаны они из современных материалов и не боятся коррозии. Светодиодные фонари будут направлены не только на проезжую часть, но и на тротуар. Провода будут спрятаны под землю, чтобы не портить облик улицы, признанной самой благоустроенной в Липецке».

- Меж тем, все опоры освещения (240 тысяч руб за каждую) на улице Ленина поржавели. Да, суровый липецкий климат не оставил им ни единого шанса. Не спасла чугунные опоры ни атмосферостойкая порошковая краска, ни полимерный цинк-фосфатный грунт, заявленные в конкурсной документации к тендеру. А ими ли красили? - задается вопросами Николай Быковских.

Депутат горсовета указывает, что поставкой опор на общую сумму 19,7 млн руб занимался ИП Константин Грачев. «Помимо этого предприниматель осилил еще 12 госконтрактов на общую сумму почти 50 млн рублей», - указывает Николай Быковских.

А что думает о таком «благоустройстве» председатель департамента благоустройства и дорожного хозяйства мэрии Алексей Бахтин?

- Да, по трем-четырем световым опорам мы увидели брак: они проржавели внизу. Возможно, причина в том, что на них попадала зимой пескосоляная смесь или антигололедный реагент, которым мы обрабатывали проезжую часть улицы Ленина. Мы направим свои претензии подрядчику, который в рамках своих гарантийных обязательств либо очистит эти опоры от ржавчины и покрасит их, либо заменит на новые. Но большинство опор поржавели по другой причине, - сообщил GOROD48 чиновник.

Эта причина, по словам Алексея Бахтина, - расклейка на них объявлений. Дорожные рабочие сдирают их со столбов металлическими скребками, получается, царапают их, сдирают с металла краску. Отсюда и ржавчина.

- Бороться с расклейщиками объявлений, а это чаще всего цыгане, рекламирующие строительно-монтажные работы, мы не можем. Владельцы указанных в объявлениях телефонных номеров включают дурака, заявляют, что внешний вид города портят не они, а другие люди по неизвестным им мотивам. Заметьте, что ржавые опоры светильников преимущественно находятся у пешеходных переходов, где такие объявления и читают прохожие. Как бороться с этой напастью, ума не приложу! Очевидно, пока у липчан не изменится сознание, такой вандализм будет продолжаться, - сказал Алексей Бахтин.
12 1298
#благоустройство

Комментарии (12)

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эх, Николай

1 минуту назад
поехал бы ты лучше благоустраивать своё родное село, чем заниматься чужим для тебя городом. Все ругали чужака - тербунского Иванова за одуванчики и рекламные вывески. И этот приезжий туда же.
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Гость

2 минуты назад
Коммунисты - вперёд!!!
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Наблюдатель

3 минуты назад
Прокуратура, ау. Сколько можно терпеть этого Бахтина?
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Наталья

4 минуты назад
Почему Собянин смог размахать расклейщиков?ума не приложит он!на рынок торговать иди.з/п не хилую получает-а ума нет.
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Рефери

24 минуты назад
Вы что не видите,что он не на своем месте,бездарь,как и вся ивановская рать.
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Дмитрий Краси чков

30 минут назад
Эти все депутаты только перед выборами суетятся людей соберут и врут им наобещают а после выборов их даже и не видно и не слышно, зато они услышали как я в Сселках подписи собирал у людей что в посёлке дороги полностью убитые нет освещения на большинстве улиц нет детских площадок нет прямой дороги с сселок на сокол а ездят люди через область 7 км, Давыдовы депутаты сам доводов и мать его которые отвечают ща эту территорию прибежали на почту со стола подписи взяли порвали и выкинули и размахали почту за то что подписи у них собирают и жаловаться собираются, сами не чего для людей не делают и ещё палки в колеса пытаются засунуть что люди сами не чего не добились. Вот вам и депутаты
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Дмитрий Краси чков

40 минут назад
Этого Бахтина нужно уволить за безграмотность, такие ответы дают только те кто не понимает в строительстве не чего, какие то глупые отмазки придумал , столбы покрашены обычной краской прям на ржавчину без грунта, от того они все и будут покрываться коррозией как русский автопром. А этого Бахтина нужно гнать с его должности зачем нашему городу безграмотные на таких ответственных должностях, да ещё этот Бахтин прикрывает этого подрядчика по ходу откат взял а теперь и отмазывает его листовки соль собака пописала причет поклевали и так далее
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007

45 минут назад
Я тоже хочу быть ип грачевым!смешно читать отмазки бахтиных и ко,если ямы то виноваты поставщики,если столбы ржывые то виноваты цыгане
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Электромеханик

46 минут назад
Только липчане виноваты во всех бедах:фонари-об"явления,дороги-каблуки и неправильный снег,и т.д.Ну тупые мы...
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Житель

46 минут назад
Не боятся коррозии сами светильники, а ржавеют столбы....
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