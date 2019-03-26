Депутаты Липецкого горсовета примут отставку Сергея Иванова 29 марта

В эту пятницу депутаты соберутся по этому поводу на внеочередную сессию.

Сегодня в Липецке проходит сессия городского Совета. Назвать ее очередной проходной нельзя, ведь двумя неделями ранее избранный депутами в декабре 2015 года на пятилетний срок полномочий глава Липецка Сергей Иванов подал в горсовет заявление о досрочной отставке. И до начала сессии сохранялась интрига: придет ли мэр-отставник в горсовет, чтобы ответить на ожидаемые в связи с его уходом вопросы.



- В повестке дня сессии вопрос о сложении полномочий Сергея Иванова не стоит, - сообщили накануне GOROD48 в пресс-службе городского Совета.



Возмутителем искусственного спокойствия выступила фракция КПРФ. Ее представитель Николай Быковских сразу же после начала сессии поинтересовался у спикера горсовета судьбой Сергея Иванова. Мол, мы ждём от него отчёта о работе мэрии по итогам прошлого года. Ему ответили, что сегодня на заседании депутатской комиссии по правовым вопросам, местному самоуправления и депутатской этике горсовета депутаты решили принять отставку главы Липецка на внеочередной сессии. Она состоится 29 марта.



Каким будет будущее у подавшего в отставку главы Липецка Сергея Иванова, находящегося в отпуске до 29 марта (эта пятница должна будет стать последним днем работы мэра)? По циркулирующим в администрациях области и Липецка слухам, Сергей Иванов вернется в Тербуны, где станет главой этого муниципального района. Такого варианта развития событий, кстати, не исключал незадолго до незапланированного отпуска и сам отставник.



К сожалению, мы не смогли связаться с главой Липецка по мобильному телефону, чтобы узнать о его планах. Но куда денется нынешний глава Тербунского района Сергей Барабанщиков?



- Глава района в отпуске до конца марта, - сообщили GOROD48 в приемной главы Тербунского района.



Мобильный телефон Сергея Барабанщикова был отключен, когда мы ему позвонили.



По действующему в регионе законодательству глава района должен подать заявление об уходе депутатам районного Совета. Но такого заявления, по словам председателя Тербунского райсовета Сергея Демидова, в Совет от Сергея Барабанщикова не поступало.



Напомним, что до начала политический карьеры уроженец села Хутор-Березовка Тербунского района Сергей Иванов работал в ОАО «Тербунский элеватор», был директором филиала компании по производству ячменя ЗАО МПБК «Очаково», с 2005 года работал заместителем главы администрации Тербунского района, а в 2007-2015 годах был его главой. В Липецк Сергей Иванов переехал в апреле 2015 года, после того, как Олег Королев назначил своего земляка вице-губернатором, курирующим вопросы здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, демографической политики. В конце декабря того же года 41-летний Сергей Иванов был избран с подачи губернатора сессией Липецкого горсовета главой города. Заявление о своей отставке в горсовет Сергей Иванов подал 14 марта.