Политика

сегодня, 10:09

Депутаты Липецкого горсовета примут отставку Сергея Иванова 29 марта

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#Сергей Иванов #горсовет
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Депутаты Липецкого горсовета примут отставку Сергея Иванова 29 марта

В эту пятницу депутаты соберутся по этому поводу на внеочередную сессию. 

Сегодня в Липецке проходит сессия городского Совета. Назвать ее очередной проходной нельзя, ведь двумя неделями ранее избранный депутами в декабре 2015 года на пятилетний срок полномочий глава Липецка Сергей Иванов подал в горсовет заявление о досрочной отставке. И до начала сессии сохранялась интрига: придет ли мэр-отставник в горсовет, чтобы ответить на ожидаемые в связи с его уходом вопросы.

- В повестке дня сессии вопрос о сложении полномочий Сергея Иванова не стоит, - сообщили накануне GOROD48 в пресс-службе городского Совета.

Возмутителем искусственного спокойствия выступила фракция КПРФ. Ее представитель Николай Быковских сразу же после начала сессии поинтересовался у спикера горсовета судьбой Сергея Иванова. Мол, мы ждём от него отчёта о работе мэрии по итогам прошлого года. Ему ответили, что сегодня на заседании депутатской комиссии по правовым вопросам, местному самоуправления и депутатской этике горсовета депутаты решили принять отставку главы Липецка на внеочередной сессии. Она состоится 29 марта. 

Каким будет будущее у подавшего в отставку главы Липецка Сергея Иванова, находящегося в отпуске до 29 марта (эта пятница должна будет стать последним днем работы мэра)? По циркулирующим в администрациях области и Липецка слухам, Сергей Иванов вернется в Тербуны, где станет главой этого муниципального района. Такого варианта развития событий, кстати, не исключал незадолго до незапланированного отпуска и сам отставник.

К сожалению, мы не смогли связаться с главой Липецка по мобильному телефону, чтобы узнать о его планах. Но куда денется нынешний глава Тербунского района Сергей Барабанщиков?

- Глава района в отпуске до конца марта, - сообщили GOROD48 в приемной главы Тербунского района.

Мобильный телефон Сергея Барабанщикова был отключен, когда мы ему позвонили.

По действующему в регионе законодательству глава района должен подать заявление об уходе депутатам районного Совета. Но такого заявления, по словам председателя Тербунского райсовета Сергея Демидова, в Совет от Сергея Барабанщикова не поступало.

Напомним, что до начала политический карьеры уроженец села Хутор-Березовка Тербунского района Сергей Иванов работал в ОАО «Тербунский элеватор», был директором филиала компании по производству ячменя ЗАО МПБК «Очаково», с 2005 года работал заместителем главы администрации Тербунского района, а в 2007-2015 годах был его главой. В Липецк Сергей Иванов переехал в апреле 2015 года, после того, как Олег Королев назначил своего земляка вице-губернатором, курирующим вопросы здравоохранения, социальной защиты, труда и занятости населения, демографической политики. В конце декабря того же года 41-летний Сергей Иванов был избран с подачи губернатора сессией Липецкого горсовета главой города. Заявление о своей отставке в горсовет Сергей Иванов подал 14 марта.
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#Сергей Иванов #горсовет
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Комментарии (38)

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Житель

5 минут назад
Надо позволить народу выбирать мера. Они выбрали ,они и убрали, если плохой .
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негодяй

14 минут назад
Что было то прошло ,помер Максим ну и х""""й с ним ! Что будет потом ? Кого следующего протянут мэром ,вот главная интрига!
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,,депутату,,

15 минут назад
приезжай ко мне, пойдем допросим бывшую председателя избирательной комиссии , пока она сама не пришла с явкой с повинной
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тожедепутат

15 минут назад
Сейчас ведутся постоянные консультации , стратегические сессии , мозговые штурмы , ролевые игры ! Отстоим Сергея ! Отставку не примем ! Варяги нам не указ ! Сколько всего сделано с нашим мэром , а сколько предстоит ещё !
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тожедепутат

19 минут назад
цирк, ложь , клевета , оговоры ! Вы просто все завидуете !
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цирк

21 минуту назад
по моему мнению, слово ,,депутаты,, надо взять в кавычки, так как они все нелегитимные чинуши, которых вписали в список по блату, т.е большой ошибке, а место им всем, в местах не столь отдаленных, что показывает действительность сегодняшнего дня ,что не день, то уголовное дело-вот что значит фальсификация выборов ,корень всех бед и несчастий липецкой области-143 процента
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бамбинтонист

23 минуты назад
тербунатора в отставку и его тербунят! особо талантливых! таких как главный врач детской областной больницы!
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тожедепутат

27 минут назад
А ответить должны за Серегу, директора УК - тожедепутаты, представляют сухие , чистые подвалы , непротекающую кровлю, ухоженную придомовую территорию ! Неужели непонятно !
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Гражданин

29 минут назад
тожедепутат, не заливайте про Шальнева, в нашем доме бардак, даже лампочку в подьезд не выпросишь
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тожедепутат

33 минуты назад
и СПЛОШНОЙ БРЕД ! "Циолковского 37/3, ГУК Центральная-Л таже самая история!!! Постоянно засоряется лежак и уличные коллекторы. В итоге неоднократно фекалиями затопляло все квартиры первых этажей,а в подвале так вообще было не пройти,спускали все стояки туда.....Писали в управляшку, составляли они акт о затоплении-толку нет,одни отписки. Мол,ущерб они не возмещают и убирать подвал не их обязанность, и вообще все исправно! А люди дышат всей этой хренью из подвала....Знают только как деньги каждый месяц с людей драть,больше ничего делать не хотят и не за что не отвечают."
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