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В Липецке заметили московский трамвай
Очевидцы сняли в Липецке трейлер с вагоном трамвая - очевидно, что в объективы камер попал один двух вагонов, которые вчера отправились к нам из трамвайного ремонтного завода Москвы. С интервалами в три дня в город перевезут еще 10 списанных в Москве трамваев.
В департаменте транспорта мэрии GOROD48 задержку объясняли нерасторопностью правительства Москвы. Наши чиновники вначале ждали, когда их московские коллеги примут соответствующий правовой акт, а потом попали в хвост очереди регионов, также жаждущих получить в подарок списанную столичную технику.
В парке МУП «Городской электротранспорт» насчитывается 43 трамвая. На линии выходят только 30 вагонов. Как считают в департаменте транспорта мэрии, именно столько единиц подвижного состава нужно городу при существующей маршрутной сети (в ремонте нуждаются как пути, так и трамваи, которые в последний раз приобретались администрацией Липецка аж в 1992 году).
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