В Липецке заметили московский трамвай

Очевидцы сняли в Липецке трейлер с вагоном трамвая - очевидно, что в объективы камер попал один двух вагонов, которые вчера отправились к нам из трамвайного ремонтного завода Москвы. С интервалами в три дня в город перевезут еще 10 списанных в Москве трамваев.











Партию восстановленного пассажирского транспорта из Москвы (12 трамваев и 10 трехосных автобусов) в Липецке ждали с весны прошлого года. И если автобусы «Волжанин» прибыли в сентябре, то с трамваями, которые должны были пополнить вагонный парк МУП «Городской электротранспорт», вышла задержка.В департаменте транспорта мэрии GOROD48 задержку объясняли нерасторопностью правительства Москвы. Наши чиновники вначале ждали, когда их московские коллеги примут соответствующий правовой акт, а потом попали в хвост очереди регионов, также жаждущих получить в подарок списанную столичную технику.В парке МУП «Городской электротранспорт» насчитывается 43 трамвая. На линии выходят только 30 вагонов. Как считают в департаменте транспорта мэрии, именно столько единиц подвижного состава нужно городу при существующей маршрутной сети (в ремонте нуждаются как пути, так и трамваи, которые в последний раз приобретались администрацией Липецка аж в 1992 году).