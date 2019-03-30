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В Липецке заметили московский трамвай

29 1913
#транспорт #трамваи
3
В Липецке заметили московский трамвай

Очевидцы сняли в Липецке трейлер с вагоном трамвая - очевидно, что в объективы камер попал один двух вагонов, которые вчера отправились к нам из трамвайного ремонтного завода Москвы. С интервалами в три дня в город перевезут еще 10 списанных в Москве трамваев.




Партию восстановленного пассажирского транспорта из Москвы (12 трамваев и 10 трехосных автобусов) в Липецке ждали с весны прошлого года. И если автобусы «Волжанин» прибыли в сентябре, то с трамваями, которые должны были пополнить вагонный парк МУП «Городской электротранспорт», вышла задержка.





В департаменте транспорта мэрии GOROD48 задержку объясняли нерасторопностью правительства Москвы. Наши чиновники вначале ждали, когда их московские коллеги примут соответствующий правовой акт, а потом попали в хвост очереди регионов, также жаждущих получить в подарок списанную столичную технику. 

В парке МУП «Городской электротранспорт» насчитывается 43 трамвая. На линии выходят только 30 вагонов. Как считают в департаменте транспорта мэрии, именно столько единиц подвижного состава нужно городу при существующей маршрутной сети (в ремонте нуждаются как пути, так и трамваи, которые в последний раз приобретались администрацией Липецка аж в 1992 году).
29 1913
#транспорт #трамваи
3

Комментарии (30)

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Автоэксперт

3 секунды назад
У этого трамвая присутствуют окрасы, да и явно скручен пробег. К покупке не рекомендуется
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Тин пу

2 минуты назад
Кузьмич. Вот и сам и подьедай дерьмо за москвичами. А Липчане достойны нормального транспорта. Но к сожалению на с нынешним руководством.
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а не побираться

10 минут назад
в германии можно купить трамваи по 48 тыс евро с доставкой в Россию с кап ремонтом то есть стоимость 1 трамвая всего 3 миллиона 500 тыс За 300 миллионов можно купить 100 трамваев с оптовой скидкой
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Крохи с барского стола

16 минут назад
Москва обирает всю страну все налоги в Москве а нам всякое дерьмо . В Москве был майдан в1991 и 1993 годах . Унас тиш да гладь вот мы в дерьме они в шаколаде.
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Кузьмич

16 минут назад
Лучше донашивать, чем ходить босяком...
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пенсионерка

16 минут назад
Объедки доедаем ....
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Гость

17 минут назад
Только метрополитен имени Олега королева и точка
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Лола

18 минут назад
Весь хлам сюда прут
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Ответ

20 минут назад
Местная я., ну так для нищей помойки, в который Липецк за 20 лет превратился, и такая рухлядь - достижение.
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Эколог

22 минуты назад
евген, ты дебил?в городе металлургов необходим электротранспорт !!!
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