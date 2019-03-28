Игорь Артамонов призвал чиновников администрации Липецка деньгами поддержать неравнодушных горожан

Врио губернатора осмотрел образцовый двор и пообщался с жителями поселка ЛТЗ.

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Сегодня врио губернатора Игорь Артамонов после объезда Нижнего парка, Комсомольского пруда и Быханова сада осмотрел образцовый двор в Левобережном районе Липецка и пообщался с жителями самой что ни на есть городской окраины - третьего участка поселка ЛТЗ. Два эти места объединяло одно: неравнодушие живущих там людей.Примерный во всех отношениях двор находился на проспекте Мира, 18. Это - один из семи дворов, который департамент ЖКХ мэрии довел в прошлом году до ума за счет, главным образом, средств федерального центра: по проспекту Мира, 18 (9,2 млн рублей), улицам Терешковой, 30 (3,4 млн рублей), Степанищева, 11 (7,8 млн рублей), Космонавтов, 25/2 и 24/3 (875 тыс рублей), Петра Смородина, 24 (8,6 млн рублей), Коммунальной, 14 (485 тыс рублей) и Ушинского, 17/1 (362 тысячи рублей).- Здесь сошлись три программы: федеральная «Безопасные и качественные дороги» и «городская среда», а также региональная по капремонту, - сообщил Игорю Артамонову и.о. главы Липецка Михаил Щербаков. - В прошлом году мы стали капитально обновлять проспект Мира, а ФКР - ремонтировать дом. Активные жильцы тут же попросили включить и благоустройство их двора в соответствующую программу. За 9,2 миллиона рублей, в которые вошли на условиях софинансирования и средства граждан, мы благоустроили двор, перенесли на новое место контейнерную площадку, возвели детский и спортивный городки.Сделанным жильцы и этого дома, и стоящих рядом были довольны. И действительно, все получилось очень мило, похоже на старые дворики Москвы. Увиденным был доволен и врио губернатора, который призывал чиновников мэрии в первую очередь поддерживать финансово те заявки на благоустройство дворов многоквартирных домов, жители которых готовы внести свою лепту в этот процесс.- У нас уже более 400 заявок горожан на ремонт дворов, из которых 140 соответствуют тем условиям, о которых вы говорите. В этом году на финансирование программы «Формирование современной городской среды Липецка» будет потрачено 62,5 миллиона рублей. Из этой суммы 12,5 миллионов рублей - средства муниципалитета, а 50 миллионов - средства областного и федерального бюджетов. В этом году в городе преобразятся 35 дворов многоквартирных домов, - сказал в ответ председатель департамента ЖКХ мэрии Евгений Лепекин.Чтобы попасть в такую программу, одного желания горожан мало. За проведение работ по благоустройству людям или юрлицам придется доплатить до 20% от всего объема работ. Также жителям необходимо предоставить в мэрию соответствующую заявку и протокол общего собрания собственников помещений МКД. Кроме того, горожане должны определиться с видами работ, которые нужно провести при благоустройстве дворовой территории. В минимальный перечень включены ремонт дворовых проездов, уличное освещение, установка скамеек и урн.- Есть интересный вариант вовлечь горожан в софинансирование работ по благоустройству дворовых территорий: включить в тариф управляющих компаний по содержанию жилья те суммы, которых у жильцов пока нет. Это будет своего рода беспроцентной рассрочкой платежа, но, конечно, такой вариант возможен при соответствующем решении общего собрания собственников жилых помещений, - сказал и.о. главы Липецка Михаил Щербаков.Кстати, согласно муниципальной программы «Формирование современной городской среды Липецка на 2018-2022 годы» благоустройство дворов должно носить лавинообразный характер: в следующем году мэрия намерена отремонтировать 342 двора, в 2021-м - 362, в 2022-м - 362, в 2023-м - 339! Но на такие наполеоновские планы у мэрии нет своих средств. Думать, что в городскую казну из областного и федерального бюджетов будут накидывать деньги лопатами, может только самый неисправимый оптимист.Впрочем, самые настырные денег получат. В число таких попадут жители самой что ни на есть городской окраины - третьего участка поселка ЛТЗ.Самосознание людей, живущих на этом отшибе, проснулось несколько лет назад. А в 2017-м мужики организовались и собственными силами вычистили пруд, который, по их словам, ровесник Липецка.- Надели болотные костюмы, подводное снаряжение и подняли со дна весь мусор. Сейчас в тех местах, где летом купаются люди, а зимой люди окунаются в прорубь на Крещение, нет ни одного стеклышка! - говорит местный житель Александр Овчинников.Местный пруд, кстати, наполнен чистой водой. Несмотря на небольшой размер, глубины в нем достигают 6-7 метров.С председателем местного ТОСа Евгением Тихоновым врио губернатора уже знаком: в этот понедельник он сыграл с ним шахматный блиц, о чем общественник рассказал на своей страничке в соцсетях. После сражения за клетчатой доской Игорь Артамонов и Евгений Тихонов поговорили о проблемах района ЛТЗ. И сегодня разговор состоялся уже при многочисленных свидетелях.Основные задачи - ремонт дороги (на конечной остановке 379-й «маршрутки» весной или после дождей разливается озеро), уличное освещение, обустройство контейнерных площадок на границе леса и частных подворий, открытие хотя бы по определенным часам закрытого вот уже больше года для движения грузового транспорта Октябрьского моста и даже подвоз в школу детей на автобусе, который, как пожаловались врио губернатора женщины, игнорирует их ребятишек, а возит исключительно цыганских ребятишек.- Таких активистов, местных жителей, которые так болеют за свой район, у нас немного. Им надо помочь. И такую активность нужно ставить в пример. Таким людям нужно помогать, - обратился к городским чиновникам Игорь Артамонов.- Мы планируем создать в городе 90 общественных пространств. И здесь появится одно из них, - пообещал главе региона Михаил Щербаков.