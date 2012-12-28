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Общество
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42 минуты назад
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Погода в Липецке бьет очередные рекорды
Вчера в Липецке зафиксирована самая высокая температура воздуха для 10 апреля за 115 лет. Сегодня синоптики ожидают нового рекорда.
Как рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скоробогатова, и сегодня, 11 апреля, синоптики ожидают температурный рекорд. По их прогнозам, воздух опять может прогреться до +27 градусов. Самая высокая температура 11 апреля была зафиксирована совсем недавно, в 2022 году. Тогда столбики термометров поднялись до +23,2 градусов.
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