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42 минуты назад
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Погода в Липецке бьет очередные рекорды

Вчера в Липецке зафиксирована самая высокая температура воздуха для 10 апреля за 115 лет. Сегодня синоптики ожидают нового рекорда.

10 апреля воздух в Липецке прогрелся до +27 градусов, что стало максимальным значением для этого дня с 1909 года, когда в городе заработала первая метеостанция. Предыдущий температурный рекорд принадлежал 10 апреля 1975 года, тогда в Липецке было +22,7 градуса.

Как рассказала GOROD48 дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Елена Скоробогатова, и сегодня, 11 апреля, синоптики ожидают температурный рекорд. По их прогнозам, воздух опять может прогреться до +27 градусов. Самая высокая температура 11 апреля была зафиксирована совсем недавно, в 2022 году. Тогда столбики термометров поднялись до +23,2 градусов.
погода
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Комментарии (1)

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Сначала новые
кит
30 минут назад
У погоды реальные рывки и прорывы !И рекорды1
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