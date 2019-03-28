В Липецке начали демонтировать ЦУМ

Строительная техника сносит фасад здания.

Строители начали демонтаж окон первого этажа ЦУМа в Липецке. Пока специальная техника работает на фасаде здания со стороны площади Плеханова.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, собственник здания подал в мэрию уведомление о старте работ по капитальному ремонту ЦУМа. Его невозможно провести без демонтажа стилобата (ограждение внутренних помещений). Вместе с этим известно, что собственник ЦУМа еще не подавал в градостроительный совет эскизов того, как ЦУМ будет выглядеть после ремонта.



Напомним, в ноябре 2018 года Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о прекращении банкротства ООО «ЦУМ». Причиной стало удовлетворение требований всех признанных кредиторов организации. Долги ЦУМа закрыл бизнесмен Никита Бадиков, сын известного в Липецке по сети магазинов «Пролетарский» предпринимателя Константина Бадикова. Теперь именно Никита Бадиков является основным кредитором ЦУМа, и как основной кредитор просил суд прекратить банкротство.



Банкротство ЦУМа инициировала налоговая инспекция. Причиной требования о банкротстве стала задолженность по уплате налогов и сборов в размере 4 777 387 рублей 56 копеек. Позже свои требования заявили поставщики энергии и услуг. В ходе рассмотрения дела суд запретил любые сделки с недвижимостью (здание и земельный участок на площади Плеханова), было введено наблюдение. Осенью 2018 года в дело о банкротстве вступил Никита Бадиков, заявивший о готовности покрыть все долги организации. Потом, после переговоров с врио губернатора Липецкой области Игорем Артамоновым, здание закрыли на реконструкцию. Этой весной был проходит этап публичных слушаний по межеванию участка. Ожидается, что торговое заведение переформатируют под спортивно-развлекательный центр. Особых претензий к планам собственника ЦУМа в департаменте градостроительства нет.



Липецкий Центральный универмаг встретил первых покупателей 19 февраля 1974 года, при этом его строительство продолжалось целых пять лет. Заметим, что еще в 2004 году появился инвестиционный проект, предполагавший строительство на месте ЦУМа нового здания в три этажа, где первый займет кафе. Инвестпроект оценили в $1 000 000 (29,5 млн рублей по курсу на 1 января 2004 года). ЦУМ закрылся 1 ноября 2016 года.