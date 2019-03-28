Общество

55 минут назад

В Липецке начали демонтировать ЦУМ

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#ЦУМ
В Липецке начали демонтировать ЦУМ

Строительная техника сносит фасад здания.

Строители начали демонтаж окон первого этажа ЦУМа в Липецке. Пока специальная техника работает на фасаде здания со стороны площади Плеханова.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, собственник здания подал в мэрию уведомление о старте работ по капитальному ремонту ЦУМа. Его невозможно провести без демонтажа стилобата (ограждение внутренних помещений). Вместе с этим известно, что собственник ЦУМа еще не подавал в градостроительный совет эскизов того, как ЦУМ будет выглядеть после ремонта.

Напомним, в ноябре 2018 года Арбитражный суд Липецкой области вынес определение о прекращении банкротства ООО «ЦУМ». Причиной стало удовлетворение требований всех признанных кредиторов организации. Долги ЦУМа закрыл бизнесмен Никита Бадиков, сын известного в Липецке по сети магазинов «Пролетарский» предпринимателя Константина Бадикова. Теперь именно Никита Бадиков является основным кредитором ЦУМа, и как основной кредитор просил суд прекратить банкротство.

Банкротство ЦУМа инициировала налоговая инспекция. Причиной требования о банкротстве стала задолженность по уплате налогов и сборов в размере 4 777 387 рублей 56 копеек. Позже свои требования заявили поставщики энергии и услуг. В ходе рассмотрения дела суд запретил любые сделки с недвижимостью (здание и земельный участок на площади Плеханова), было введено наблюдение. Осенью 2018 года в дело о банкротстве вступил Никита Бадиков, заявивший о готовности покрыть все долги организации. Потом, после переговоров с врио губернатора Липецкой области Игорем Артамоновым, здание закрыли на реконструкцию. Этой весной был проходит этап публичных слушаний по межеванию участка. Ожидается, что торговое заведение переформатируют под спортивно-развлекательный центр. Особых претензий к планам собственника ЦУМа в департаменте градостроительства нет.

Липецкий Центральный универмаг встретил первых покупателей 19 февраля 1974 года, при этом его строительство продолжалось целых пять лет. Заметим, что еще в 2004 году появился инвестиционный проект, предполагавший строительство на месте ЦУМа нового здания в три этажа, где первый займет кафе. Инвестпроект оценили в $1 000 000 (29,5 млн рублей по курсу на 1 января 2004 года). ЦУМ закрылся 1 ноября 2016 года.
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#ЦУМ

Комментарии (8)

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гость 1

26 секунд назад
помню, ну ты и брехуняка!Давно ли политех рядом с Цумом?
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Лысый

7 минут назад
А я чё, я не чё!
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"был проходит этап"

27 минут назад
Ускорение по-артамоновски: проект никто не утвердил, но перестройка в разгаре(
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гостья

30 минут назад
сломать, не строить...мало ли что ли у нас сломали ,а потом только хуже?
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Давай ламай

38 минут назад
Едерастам не привыкать. Манеж, ДК НЛМК, Спутник, троллейбусс. Теперь ЦУМ.
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помню

41 минуту назад
Девки работали красивые в ЦУМе. Каждый день заходили с пацанами. Учились в Политехе рядом. Эх и времена были. Жаль так быстро все прошло.
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Тринитротолуол

42 минуты назад
в помощь. Спутник уже "реконструировали")))))).
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Mikl

46 минут назад
Боюсь развалится здание ЦУМа вместе с рабочими из-за демонтажа подпорных стенок. Согласовал ли новый начальник строительства и архитектуры реконструкцию здания?
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