Общество

сегодня, 10:41

Депутаты приняли отставку Сергея Иванова

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#Сергей Иванов #Липецкий городской Совет
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Депутаты приняли отставку Сергея Иванова

Внеочередная сессия горсовета была короткой: решался один вопрос - о досрочной отставке главы Липецка.



Сегодня в Липецком горсовете прошла короткая сессия с одним вопросом: отставки главы Липецка.

Сам отставник, Сергей Иванов, выглядел... посвежевшим! Очевидно, двухнедельный отпуск в Кисловодске пошёл ему на пользу: визуально глава города скинул не менее чем десяток килограммов.

- Уважаемые депутаты! Чуть более месяца назад мы обсуждали, как может развиваться со мной ситуация дальше. У меня было несколько предложений, в том числе от врио губернатора Игоря Артамонова. Но я решил уйти.

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Сергей Иванов сказал, что все планы развития Липецка остаются в силе. Что все хорошие начинания поддержит и продолжит Игорь Артамонов.

- Я город очень люблю. Но с вами не прощаюсь, - сказал Сергей Иванов.

Но просто так отпустить главу Липецка депутаты не захотели.

- Зачем было приходить на три года? Такого ведь у нас ещё не было? - задалась вопросами Валентина Пересыпкина.

Глава Липецка сказал о том, что его уход - нормальный естественный процесс. Что раньше на должность мэра в Липецке приходили на четыре года, а он провел у руля более трех лет.

Отставка мэра предполагает, согласно Уставу Липецка, тайное голосование депутатов. Кстати, на сессии присутствовали всего 37 парламентариев из штатных 46-ти. Например, отставку Сергея Иванова полностью проигнорировала фракция КПРФ. 

После подсчёта бюллетеней выяснилось, что за отставку Сергея Иванова проголосовали 26 депутатов, а семеро были против. Остальные воздержались, а один бюллетень был испорчен. 

Сразу же после завершения процедуры депутат от ЛДПР Александр Попов заявил, что в Липецке пора вернуться к прямым выборам главы города. 

Через несколько дней в горсовете создадут комиссию состоящую из депутатов и общественников  по выборам нового главы Липецка. После 21 дня работы комиссия отберёт из всех соискателей должности двух человек и уже сессия решит, кому из них быть мэром города с пятилетний сроком полномочий. 




79 3787
#Сергей Иванов #Липецкий городской Совет
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Комментарии (79)

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О

25 секунд назад
Давно понятно, что этот лысый насрална мнение жителей, у него есть свое мнение и больше ничье, девка его и он ее уже избрал, все остальное будет шоу, и ему надо устроить шоу, депутаты не дайте Лысому вас сломать, вы избраны народом и примите сторону народа, нет скажите силиконовой кукле, нет скажите сладкой парочке твикс
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Рот прикрой

1 минуту назад
горыныч, . Серожа тербуненком по любому лучше чувырлы с накаченными губами. А вообще то мы с тобой должны мэра избирать, а не вороватые едерасты из горсовета.
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Выход только один

3 минуты назад
555, . В сентябре дать пинка лысому пуделька. Может в мюнхен с собой бабищу с селиконовыми губами Чуваркину забирать. Нам дерьма не жалко.
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"№;

4 минуты назад
Пухлые губы не могут быть определяющим фактором при назначении мэра.
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горыныч

4 минуты назад
слуга народа, Не тренькай языком ! Я гулю не переваривал и считал всегда - он не нужен городу ! Баласт коррумпированный ! Или мне взять метлу и пойти за твоим любимым ивановым грязь выгребать ? Ты 6 чучело , сначала гадить сам в родном городе перестань ! И вас депутатов разогнать надо ! И пересажать ВСЕХ ! Засрали город и превратили его в помойку ! Ни одного дворника не видел - ни зимой ни летом ! Это , наверное , Тербунский положительный опыт в действии !!!!! ПОЗОР ИВАНОВУ И ЕГО ПРИКОРМЛЕННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ !!!! Посмотри кафе МАСКА на против администрации - окна в грязи , фасад - засрали , кругом мусор ! И это в трех метрах от Иванова !!!! Или мне пойти и там прибраться ???? Молчи уж !!!!
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Отзыв

5 минут назад
:), вот и пусть дает просраться подчиненным, чтобы дисциплина как в армии была. развели бардак на госСЛУЖБЕ.
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Ах ах

5 минут назад
Всей шайкой приспешники Артамонова явились на сессию, страшно было, а вдруг не примут отставку, ничего это называеться не рой яму ближнему, это уже проходили, кто как пришел , так и уходит, отвратительная комедия, зря Иванов не сказал. Прямо, что его сожрали, Пересыпкиной респект, Сергей Вячеславович, выдвигайся вгуберы, мы тебя поддержим
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Неправильное решение

6 минут назад
Ели пукали, . Это только на руку едерастам. Надо голосовать за любого кандидата, кроме едерастов.
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555

6 минут назад
Я, гражданин России, хочу избирать мэра в городе, где живу и плачу налоги, а не довольствоваться тем, что подсунут. Где прямые выборы? Где альтернативные кандидатуры? Получается у тети руководить сельхозпредприятием - пусть возглавит сельское хозяйство, а не мэрию промышленного города.
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:)

8 минут назад
Ясно же, что будет Уваркина. Незря ВРИО с ней везде таскается. А для нас смертных говорят, что через 21 день будет тайное голосование. Все давно решено. Народ за лохов держат. Все в этой жизни продается и покупается. Эта дура, с приближающимся климаксом, всем даст просраться.
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