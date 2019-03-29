Депутаты приняли отставку Сергея Иванова

Внеочередная сессия горсовета была короткой: решался один вопрос - о досрочной отставке главы Липецка.









Сегодня в Липецком горсовете прошла короткая сессия с одним вопросом: отставки главы Липецка.Сам отставник, Сергей Иванов, выглядел... посвежевшим! Очевидно, двухнедельный отпуск в Кисловодске пошёл ему на пользу: визуально глава города скинул не менее чем десяток килограммов.- Уважаемые депутаты! Чуть более месяца назад мы обсуждали, как может развиваться со мной ситуация дальше. У меня было несколько предложений, в том числе от врио губернатора Игоря Артамонова. Но я решил уйти.Сергей Иванов сказал, что все планы развития Липецка остаются в силе. Что все хорошие начинания поддержит и продолжит Игорь Артамонов.- Я город очень люблю. Но с вами не прощаюсь, - сказал Сергей Иванов.Но просто так отпустить главу Липецка депутаты не захотели.- Зачем было приходить на три года? Такого ведь у нас ещё не было? - задалась вопросами Валентина Пересыпкина.Глава Липецка сказал о том, что его уход - нормальный естественный процесс. Что раньше на должность мэра в Липецке приходили на четыре года, а он провел у руля более трех лет.Отставка мэра предполагает, согласно Уставу Липецка, тайное голосование депутатов. Кстати, на сессии присутствовали всего 37 парламентариев из штатных 46-ти. Например, отставку Сергея Иванова полностью проигнорировала фракция КПРФ.После подсчёта бюллетеней выяснилось, что за отставку Сергея Иванова проголосовали 26 депутатов, а семеро были против. Остальные воздержались, а один бюллетень был испорчен.Сразу же после завершения процедуры депутат от ЛДПР Александр Попов заявил, что в Липецке пора вернуться к прямым выборам главы города.Через несколько дней в горсовете создадут комиссию состоящую из депутатов и общественников по выборам нового главы Липецка. После 21 дня работы комиссия отберёт из всех соискателей должности двух человек и уже сессия решит, кому из них быть мэром города с пятилетний сроком полномочий.