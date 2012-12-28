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Общество
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сегодня, 17:13
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19-летний водитель отказался срывать глухую тонировку: его наказали за неповиновение требованию полицейского
На парня составили сразу два протокола.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 6 апреля парня за рулём автомобиля остановил инспектор ДПС, и водитель не выполнил его законное требование — не удалил покрытие передних боковых стёкол, ограничивающих обзорность с места водителя, совершив повторно административное правонарушение по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».
За неповиновение законному требованию инспектора ДПС водителя оштрафовали на 2 500 рублей. Постановление ещё не в ступило в силу и может быть обжаловано в Липецкий областной суд.
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