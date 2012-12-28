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сегодня, 17:13
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19-летний водитель отказался срывать глухую тонировку: его наказали за неповиновение требованию полицейского

На парня составили сразу два протокола.

Усманский районный суд привлёк 19-летнего водителя к административной ответственности по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 6 апреля парня за рулём автомобиля остановил инспектор ДПС, и водитель не выполнил его законное требование — не удалил покрытие передних боковых стёкол, ограничивающих обзорность с места водителя, совершив повторно административное правонарушение по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».

За неповиновение законному требованию инспектора ДПС водителя оштрафовали на 2 500 рублей. Постановление ещё не в ступило в силу и может быть обжаловано в Липецкий областной суд.

тонировка
ПДД
нарушение
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Комментарии (10)

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Сначала новые
житель
5 минут назад
* щас умные все. Насмотрятся ютуба, и умными себя считают
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Житель
31 минуту назад
Почему одним можно ,а другим нельзя ? Закон у нас есть ? Или закон только для простых людей ?
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Леночка
15 минут назад
Если есть желание слыть гопником,можете поступать как этот персонаж.
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Костья
5 минут назад
Если есть желание слыть гопником,можете поступать как этот персонаж. лена, научись сначала ставить пробелы после запятой, а потом уже другим советы давать.
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Василий
33 минуты назад
Что за бред? Какое "законное требование". Нарушение части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ далее цитата из КоАП "влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей".
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Юрист
55 минут назад
В цивилизованных странах год бы отдавал государству 25% от дохода.
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Водитель со стажем......
58 минут назад
Не мешало б разорвать его права
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Семён Семёныч
5 минут назад
А порванные сжечь!
Ответить
555
сегодня, 17:32
Что за бред, какое не повиновение законному требованию. У инспектора превышение полномочий 286 статья
Ответить
Закономерный вопрос
54 минуты назад
Решение вынес суд. При чем тут инспектор?
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