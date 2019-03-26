Происшествия
сегодня, 13:10
4-месячный ребенок умер на месте страшной аварии в центре Липецка
В больницу доставлены родители малыша.
Как рассказали GOROD48 в областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф, пострадавший в столкновении на площади Петра 4-месячный ребенок, умер на месте ДТП. Родители ребенка отправлены в дежурную по городу больницу "Свободный Сокол".
По словам очевидцев аварии, "ВАЗ" и грузовик двигались в направлении Левобережья. Фура подмяла легковушку, протащила несколько метров и впечатала в столб.
В аварии пострадали три человека, находившихся в "ВАЗе". Водитель, четырехмесячный ребенок и женщина. Пострадавших из салона легкового автомобиля извлекали спасатели с помощью гидроинструментов.
На месте ДТП работали три бригады "Скорой помощи".
По словам очевидцев аварии, "ВАЗ" и грузовик двигались в направлении Левобережья. Фура подмяла легковушку, протащила несколько метров и впечатала в столб.
В аварии пострадали три человека, находившихся в "ВАЗе". Водитель, четырехмесячный ребенок и женщина. Пострадавших из салона легкового автомобиля извлекали спасатели с помощью гидроинструментов.
На месте ДТП работали три бригады "Скорой помощи".
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