Происшествия

сегодня, 13:10

4-месячный ребенок умер на месте страшной аварии в центре Липецка

65 17270
#авария
12
4-месячный ребенок умер на месте страшной аварии в центре Липецка

В больницу доставлены родители малыша.

Как рассказали GOROD48 в областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф, пострадавший в столкновении на площади Петра 4-месячный ребенок, умер на месте ДТП. Родители ребенка отправлены в дежурную по городу больницу "Свободный Сокол".

По словам очевидцев аварии, "ВАЗ" и грузовик двигались в направлении Левобережья. Фура подмяла легковушку, протащила несколько метров и впечатала в столб.


В аварии пострадали три человека, находившихся в "ВАЗе". Водитель, четырехмесячный ребенок и женщина. Пострадавших из салона легкового автомобиля извлекали спасатели с помощью гидроинструментов.

На месте ДТП работали три бригады "Скорой помощи".
65 17270
#авария
12

Комментарии (65)

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56 секунд назад
СОВЕТ НАШЕМУ ТУПОМУ ГИББД
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Гость

5 минут назад
Что был за осел водитель фуры,если даже не почувствовал и не заметил ,что тащит под собой легковушку? Видимо ехал в затычках в ушах,или музон слушал на всю?или глухой и слепой вообще?НАБЕРУТ КОГО НЕ ЛЕНЬ И САЖАЮТ ЗА РУЛЬ ТАКИХ ОПАСНЫХ МАШИН
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Вот так

6 минут назад
Дедушка Ананий, чем больше гаишники нанюхают, тем больше живых и здоровых будет. Пьяницам не место за рулём.
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Ромик

10 минут назад
Меня сегодня около 11-00 на площади победы хрен на фуре резанул так, что я чуть под него незаехал, вообще отморозок, и он ушёл вниз по Неделина
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48

10 минут назад
Под фуру лезть опасно,слепую зону никто не отменял...
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Знаю

11 минут назад
Водитель Ваза, отец ребёнка сотрудник УФСИН. Молодцы ребята, случилась беда и сослуживцев рядом. На фото видны ребята из УФСИН. Соболезную.
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Люблю свою Родину

12 минут назад
Сенсей, что ты называешь рашкой падла. Моя Родина Россия. Ты гнилье пиндосовское.
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АПОСТОЛ

12 минут назад
Гость, да
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Липчанка

13 минут назад
Водителя большегруза посадили бы лет на 10, чтобы другим было неповадно. На таком авто нужно ехать с предельной осторожностью. Дебила, угробил ребенка, неизвестно что и с родителями.
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////

14 минут назад
Видео с площади что не покажут
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