Открытая регистратура, Центры принятия решений и «Искренний сервис»: как изменится Липецкая городская поликлиника №1

Уже в понедельник, 15 апреля поликлиника полностью переезжает на время капремонта с улицы Советской, 26 в здание на улице Зегеля, 9а.





В Липецкой городской поликлинике №1 проходит капитальный ремонт. Уже в понедельник, 15 апреля поликлиника полностью переезжает с улицы Советской, 26 в здание детской поликлиники №1 на улице Зегеля, 9а. Там ждут всех пациентов, ранее прошедших предварительную запись через ЕДС, Госуслуги и по телефону в колл-центре регистратуры.Сейчас ремонт здания на Советской находится на стадии демонтажных работ: их ведут на цокольном и первом этажах, и в холле поликлиники. Строители строго укладываются в график: подрядчик демонтировал пластиковые панели, двери, плитку на цокольном этаже, начал расширение лестничного проема. Капитальный ремонт планируют завершить до 31 августа, при сроке исполнения контракта до конца года.На улицу Зегеля, 9а переезжают все терапевтические службы: первое и второе терапевтическое отделения, все узкие специалисты: неврологи, кардиологи, хирургическое отделение и стоматология.Эндоскопическая и рентгеновская служба будут находиться в поликлинике БСМП №1. При этом флюорография и маммография будет проводиться во дворе поликлиники в передвижном комплексе, что ещё удобнее для пациентов.— Диспансеризация и профилактика в этом году остаются одними из самых важных направлений нашей работы, поэтому мы всех ждём по новому адресу: Зегеля, 9а, — говорит главный врач поликлиники №1 Елена Павлюкевич.Последний ремонт в здании на Советской делали 20 лет назад.Обновление будет масштабным. В поликлинике будут заменены электропроводка, система водоснабжения, отремонтированы кабинеты приема. В вестибюле будет создана открытая регистратура, зона комфортного ожидания, аптека, гардероб, стойка информации.Проект, действительно, очень красивый. А стоимость капитального ремонта составляет 162 миллиона рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».Изюминкой обновлённой поликлиники станут сразу два Центра принятия решений для максимально быстрого оказания помощи пациентам с невыясненными вопросами.В прошлом году Минздрав издал приказ о передаче части функций поликлиник немедицинскому персоналу. Сейчас выдача справок, запись на повторные приёмы, запись на лабораторные и функциональные исследования отнимает у врачей много времени. Теперь этими во многом формальными и бюрократическими процедурами будут заниматься немедицинские работники. Именно для этого и создают Центры принятия решений — быстроты, качества обслуживания и удобства пациентов. Центры принятия решений в обновлённой поликлинике на Советской будут располагаться на двух этажах здания.Одновременно с ними в поликлинике будут работать сотрудники МФЦ с проектом «Искренний сервис»: они осуществляют маршрутизацию пациентов, помогают им решить те или иные вопросы — могут проводить до кабинетов врачей и даже иногда сидят с пациентами в очереди и помогают им вызвать такси домой.В поликлинике также можно зарегистрироваться на сайте «Госуслуги» и научиться им пользоваться: ведь как показывает практика, до сих пор у многих пожилых липчан нет аккаунта на этом полезном портале.Следующее важное новшество — открытая регистратура. По сути регистратуры не будет совсем: вместо пяти «окон» появится открытое пространство с четырьмя администраторами c увеличенным функционалом.На входе в здание поликлиники появятся гардероб для пациентов, комфортный зал ожидания и аптечный пункт ОГУП «Липецкфармация», где льготники смогут бесплатно получать лекарства.Меняется и внутренняя концепция и структура поликлиники: расширяется отделение профилактики и меняется его наполнение. Помимо кабинетов приёма врачей, в этом отделении будут кабинет функциональной диагностики, своя процедурная и своя лаборатория. Так что полный комплекс медицинских услуг пациенты смогут получать в одном месте, им больше не придётся бегать из одного конца поликлиники в другой.Поликлиника №1 в числе 11 медучреждений области, которые отремонтируют до конца этого года по инициативе губернатора Игоря Артамонова. В этом списке больнцы «Свободный сокол» и «Липецк-Мед», городская детская больница, поликлиники №2 и №4. Липецкая районная больница, Елецкая городская больница №2, Данковская, Задонская и Долгоруковская больницы.