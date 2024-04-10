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Открытая регистратура, Центры принятия решений и «Искренний сервис»: как изменится Липецкая городская поликлиника №1
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сегодня, 17:25

Открытая регистратура, Центры принятия решений и «Искренний сервис»: как изменится Липецкая городская поликлиника №1

Уже в понедельник, 15 апреля поликлиника полностью переезжает на время капремонта с улицы Советской, 26 в здание на улице Зегеля, 9а. 

В Липецкой городской поликлинике №1 проходит капитальный ремонт. Уже в понедельник, 15 апреля поликлиника полностью переезжает с улицы Советской, 26 в здание детской поликлиники №1 на улице Зегеля, 9а. Там ждут всех пациентов, ранее прошедших предварительную запись через ЕДС, Госуслуги и по телефону в колл-центре регистратуры. 

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Сейчас ремонт здания на Советской находится на стадии демонтажных работ: их ведут на цокольном и первом этажах, и в холле поликлиники. Строители строго укладываются в график: подрядчик демонтировал пластиковые панели, двери, плитку на цокольном этаже, начал расширение лестничного проема. Капитальный ремонт планируют завершить до 31 августа, при сроке исполнения контракта до конца года. 

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На улицу Зегеля, 9а переезжают все терапевтические службы: первое и второе терапевтическое отделения, все узкие специалисты: неврологи, кардиологи, хирургическое отделение и стоматология. 

Эндоскопическая и рентгеновская служба будут находиться в поликлинике БСМП №1. При этом флюорография и маммография будет проводиться во дворе поликлиники в передвижном комплексе, что ещё удобнее для пациентов. 

—  Диспансеризация и профилактика в этом году остаются одними из самых важных направлений нашей работы, поэтому мы всех ждём по новому адресу: Зегеля, 9а, — говорит главный врач поликлиники №1 Елена Павлюкевич.

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Последний ремонт в здании на Советской делали 20 лет назад.

Обновление будет масштабным. В поликлинике будут заменены электропроводка, система водоснабжения, отремонтированы кабинеты приема. В вестибюле будет создана открытая регистратура, зона комфортного ожидания, аптека, гардероб, стойка информации.

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Проект, действительно, очень красивый. А стоимость капитального ремонта составляет 162 миллиона рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

Изюминкой обновлённой поликлиники станут сразу два Центра принятия решений для максимально быстрого оказания помощи пациентам с невыясненными вопросами.

В прошлом году Минздрав издал приказ о передаче части функций поликлиник немедицинскому персоналу. Сейчас выдача справок, запись на повторные приёмы, запись на лабораторные и функциональные исследования отнимает у врачей много времени. Теперь этими во многом формальными и бюрократическими процедурами будут заниматься немедицинские работники. Именно для этого и создают Центры принятия решений — быстроты, качества обслуживания и удобства пациентов. Центры принятия решений в обновлённой поликлинике на Советской будут располагаться на двух этажах здания.

Одновременно с ними в поликлинике будут работать сотрудники МФЦ с проектом «Искренний сервис»: они осуществляют маршрутизацию пациентов, помогают им решить те или иные вопросы — могут проводить до кабинетов врачей и даже иногда сидят с пациентами в очереди и помогают им вызвать такси домой. 

В поликлинике также можно зарегистрироваться на сайте «Госуслуги» и научиться им пользоваться: ведь как показывает практика, до сих пор у многих пожилых липчан нет аккаунта на этом полезном портале.  

Следующее важное новшество — открытая регистратура. По сути регистратуры не будет совсем: вместо пяти «окон» появится открытое пространство с четырьмя администраторами c увеличенным функционалом.  

На входе в здание поликлиники появятся гардероб для пациентов, комфортный зал ожидания и аптечный пункт ОГУП «Липецкфармация», где льготники смогут бесплатно получать лекарства. 

Меняется и внутренняя концепция и структура поликлиники: расширяется отделение профилактики и меняется его наполнение. Помимо кабинетов приёма врачей, в этом отделении будут кабинет функциональной диагностики, своя процедурная и своя лаборатория. Так что полный комплекс медицинских услуг пациенты смогут получать в одном месте, им больше не придётся бегать из одного конца поликлиники в другой. 

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Поликлиника №1 в числе 11 медучреждений области, которые отремонтируют до конца этого года по инициативе губернатора Игоря Артамонова. В этом списке больнцы «Свободный сокол» и «Липецк-Мед», городская детская больница, поликлиники №2 и №4. Липецкая районная больница, Елецкая городская больница №2, Данковская, Задонская и Долгоруковская больницы. 

здравоохранение
капитальный ремонт
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