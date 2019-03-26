Происшествия
57 минут назад
Жизнь родителей погибшего в жуткой аварии в центре Липецка младенца - вне опасности
На удивление, они отделались ушибами.
Как уже сообщал GOROD48, сегодня днем на площади Петра Великого в Липецке фура притерла к столбу уличного освещения «ВАЗ». Легковой автомобиль, в котором ехали двое взрослых и 4-месячный ребенок, буквально обнял столб, и для извлечения пострадавших спасателями был применен специальный гидравлический резак.
К сожалению, четырехмесячный ребенок умер на месте страшной аварии. Его родителей доставили в дежурную больницу «Свободный Сокол». По словам главврача клиники Николая Краснолуцкого, жизнь мужчины и женщины - вне опасности. Более того, водитель автомобиля после осмотра медиками был отпущен по его просьбе из больницы. Женщина находится в реаниматологическом отделении в стабильном состоянии: у нее нет переломов, диагностированы лишь ушибы тела и внутренних органов.
К сожалению, четырехмесячный ребенок умер на месте страшной аварии. Его родителей доставили в дежурную больницу «Свободный Сокол». По словам главврача клиники Николая Краснолуцкого, жизнь мужчины и женщины - вне опасности. Более того, водитель автомобиля после осмотра медиками был отпущен по его просьбе из больницы. Женщина находится в реаниматологическом отделении в стабильном состоянии: у нее нет переломов, диагностированы лишь ушибы тела и внутренних органов.
ой
Да уж!
ZMEYA
Тигра
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Ой - ой - ой!
Знаю
Олег
Знаю.
Олег