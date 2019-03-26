Происшествия

57 минут назад

Жизнь родителей погибшего в жуткой аварии в центре Липецка младенца - вне опасности

26 4936
#авария #ДТП
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Жизнь родителей погибшего в жуткой аварии в центре Липецка младенца - вне опасности

На удивление, они отделались ушибами.

Как уже сообщал GOROD48, сегодня днем на площади Петра Великого в Липецке фура притерла к столбу уличного освещения «ВАЗ». Легковой автомобиль, в котором ехали двое взрослых и 4-месячный ребенок, буквально обнял столб, и для извлечения пострадавших спасателями был применен специальный гидравлический резак.

К сожалению, четырехмесячный ребенок умер на месте страшной аварии. Его родителей доставили в дежурную больницу «Свободный Сокол». По словам главврача клиники Николая Краснолуцкого, жизнь мужчины и женщины - вне опасности. Более того, водитель автомобиля после осмотра медиками был отпущен по его просьбе из больницы. Женщина находится в реаниматологическом отделении в стабильном состоянии: у нее нет переломов, диагностированы лишь ушибы тела и внутренних органов.

26 4936
#авария #ДТП
2

Комментарии (26)

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ой

4 минуты назад
соболезнуем. всем сочувствуем.конечно ужасная минута. унесшая жизнь ребеночка. мягких облачков ангелочку. маме, папе, водителю и их родным - крепитесь люди.
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Да уж!

5 минут назад
Гость, сразу видно, что вы не из настоящих медиков. Коллектив больницы - единый организм. И он выдавливает неугодных. Где - то - дураков. А где - то - умных. Сокол выдавливает умных.
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ZMEYA

7 минут назад
98 регион Санкт-Петербург
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Тигра

10 минут назад
Соболезную, никто не застрахован от такого. Трагично. Время лечит.
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гость

16 минут назад
Что такое "не везёт"..., от врача зависит дежурного,а не от больницы дебил ты!
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Ой - ой - ой!

17 минут назад
В колонии? Это страшно. Там на сотрудниках столько материнских проклятий! Вот чьё - то и сбылось...
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Знаю

20 минут назад
Как зовут жену не знаю. Фамилия их Свиридовы. У них ещё старший ребёнок есть.
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Олег

21 минуту назад
Знаю., напишите пожалуйста и имя жены и фамилию!!!!
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Знаю.

21 минуту назад
Свиридовы они.
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Олег

22 минуты назад
Как жену зовут и фамилию их,скажите умоляю?!!!
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