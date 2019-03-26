Дефицит казны Липецка вырос до 856 миллионов рублей

Но и в таком бюджете не нашлось средств не то что для скоростного трамвая, но и на ремонт тех, что есть.

Сегодня на сессии Липецкого горсовета депутаты в очередной раз изменили параметры муниципальной казны.



Объемы городского бюджета по доходам и расходам увеличены на 959 млн рублей. Увеличен также объем дотаций на поддержку мер по сбалансированности бюджета из областной казны на 215 млн рублей.



Основные траты бюджета, за которые проголосовали депутаты, это расходы на приобретение нового пассажирского транспорта (субсидия на это из областного бюджета составила 368,5 млн рублей плюс 40,4 миллиона - на электробусы), на строительство дорог в микрорайонах «Звездный», «Университетский» и «Елецкий» (250 млн рублей), на строительство школы на Манеже (176 млн рублей), ясельных групп (140 млн рублей), на проектирование строительства комплекса очистных сооружений по переработке илового осадка в МУП «Липецкая станция аэрации» 65 млн рублей), 10 млн рублей - на ремонт ДЮСШ-10…



Депутат Николай Быковских, как обычно, поинтересовался судьбой скоростного трамвая. Оказалось, что денег в муниципальной казне нет не то что на этот проект, но и на ремонт существующих трамвайный путей и вагонов (срок доставки в Липецк списанных в Москве трамваев снова перенесен).



Особый разговор на комиссии вызвали затраты на проектирование комплекса очистных сооружений в МУП «Липецкая станция аэрации».



Директор МУПа Евгений Лисаконов сообщил депутатам, что новый комплекс очистных сооружений улучшит экологическую ситуацию в Липецке:



- 65 миллионов рублей - это средства на проектирование пяти объектов. Капиталовложения на реализацию проектов составят 1,5 миллиарда рублей.



Евгений Лисаконов сообщил о необходимости решения пяти проблем станции аэрации. Во-первых, необходимо построить новый цех обезвоживания илового осадка. Существующий цех работает с 2000 года. Пять его фильтр-прессов себя уже изжили. Во-вторых, необходимо перерабатывать иловый осадок путем совершенно новой для «ЛиСы» технологии, предусматривающей сбраживание получающегося после очистки сточных вод твердого осадка, добычу из него природного газа, вырабатывание с его помощью электроэнергии, получение удобрений. Третий объект предполагает избавление липчан от неприятных запахов. Дегазация будет предполагать очистку, по словам Евгения Лисаконова, дурнопахнущих веществ от аммиака и сероводорода. Четвертый объект - это новый аэротенк (чаша, в которой воздух, вводимый с помощью пневматических или механических аэраторов, перемешивает сточную воду с активным илом и насыщает ее кислородом, необходимым для жизнедеятельности обеззараживающих ее бактерий), поскольку трех существующих уже недостаточно для чистоты воды по ГОСТу, сбрасываемой в реку Воронеж. Пятый объект - комплекс доочистки воды.



- Эти 65 миллионов будут потрачены на проектирование. Этого пока достаточно для начала процесса проектирования, - сообщил депутатам Евгений Лисаконов.



По словам Евгения Лисаконова, «ЛиСА» включена в утвержденную схему федерального финансирования. Как только появится проект, появятся и федеральные средства на реализацию программы «Чистая вода».



С учетом принятых комиссией изменений доходы городского бюджета составят 12 млрд рублей, расходы - 12,8 миллиарда. Дефицит бюджета составит 856 млн рублей.