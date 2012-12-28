Мэр Ельца рассказал о громких хлопках утром и успокоил горожан

Утром жители Ельца, как и многих других населенных пунктов области услышали громкие звуки. Мэр Ельца Евгений Боровских, сообщил в своем Telegram-канале. что поводов для беспокойства нет.«Вижу, что есть некоторая обеспокоенность по поводу громких хлопков, которые были слышны сегодня утром. В этой связи спешу сообщить, что на территории города происшествий не зафиксировано. Прошу сохранять спокойствие. Оперативные службы города работают в штатном режиме. Следите за официальной информацией», — написал глава Ельца.