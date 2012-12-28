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Общество
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сегодня, 08:17
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Мэр Ельца рассказал о громких хлопках утром и успокоил горожан
«Вижу, что есть некоторая обеспокоенность по поводу громких хлопков, которые были слышны сегодня утром. В этой связи спешу сообщить, что на территории города происшествий не зафиксировано. Прошу сохранять спокойствие. Оперативные службы города работают в штатном режиме. Следите за официальной информацией», — написал глава Ельца.
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