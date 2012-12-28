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19-летний водитель отказался срывать глухую тонировку: его наказали за неповиновение требованию полицейского
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Происшествия
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9 минут назад
На трассе М-4 «Дон» в Елецком районе сгорел тягач «МАЗ»
За сутки в Липецкой области сгорели три автомобиля: «МАЗ», «Ауди» и «Нива».
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Липецкой области, огнём полностью уничтожен тягач «МАЗ». Также частично повреждён полуприцеп и алюминиевые изделия на площади 15 квадратных метров.
В селе Телепнево Данковского района вечером 110 апреля сгорел жилой кирпичный дом по улице Зеленой.
В Ельце на пересечении улиц Свердлова и Героев утром 10 апреля горел легковой автомобиль «Ауди 80». Огнём были повреждены моторный отсек и лакокрасочное покрытие автомобиля.
Ещё одна машина горела в селе Новое Дубовое Хлевенского района. Там вчера днём а улице Советской вспыхнул автомобиль «Нива 21213». Огнём полностью уничтожены сгораемые узлы и агрегаты машины.
В селе Нижняя Матрёнка Добринского района горел дом по улице Лесной. Огнём уничтожена внутренняя отделка и кровля дома по всей площади.
В посёлке Лески Краснинского района сгорела надворная постройка по улице Мира.
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