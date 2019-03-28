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Расследованием дела о ранении ребенка из пневматического ружья займется Следственный комитет
Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области расследуется уголовное дело по факту ранения 6-летнего ребенка из пневматического оружия по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия).
По данным следствия, днем 28 марта 2019 года в городе Данкове 70-летний мужчина, недовольный поведением детей на улице, бегавших по крышам гаражей, из окна своей квартиры выстрелил в их сторону из пневматического ружья. Пуля угодила в щеку 6-летнего ребенка. Мальчик был госпитализирован в областную детскую больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Следствием проводится комплекс необходимых действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз.
В ходе расследования уголовного дела следователями будут также устанавливаться обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, в том числе выясняться условия проживания и воспитания пострадавшего мальчика в семье, оказавшегося в столь малолетнем возрасте на улице без контроля взрослых. Правовая оценка будет дана действиям родителей ребенка, не обеспечивших его безопасность на улице.
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