Расследованием дела о ранении ребенка из пневматического ружья займется Следственный комитет

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области расследуется уголовное дело по факту ранения 6-летнего ребенка из пневматического оружия по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, учитывая, что потерпевшим признан малолетний ребенок, данное уголовное дело по ходатайству следственного управления СК России по Липецкой области было изъято прокурором из производства отдела полиции и передано для дальнейшего расследования в Данковский межрайонный следственный отдел.



По данным следствия, днем 28 марта 2019 года в городе Данкове 70-летний мужчина, недовольный поведением детей на улице, бегавших по крышам гаражей, из окна своей квартиры выстрелил в их сторону из пневматического ружья. Пуля угодила в щеку 6-летнего ребенка. Мальчик был госпитализирован в областную детскую больницу, где ему оказана квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.



Следствием проводится комплекс необходимых действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Назначен ряд судебных экспертиз.



В ходе расследования уголовного дела следователями будут также устанавливаться обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, в том числе выясняться условия проживания и воспитания пострадавшего мальчика в семье, оказавшегося в столь малолетнем возрасте на улице без контроля взрослых. Правовая оценка будет дана действиям родителей ребенка, не обеспечивших его безопасность на улице.

