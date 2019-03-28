Общество

сегодня, 11:45

Игорь Артамонов: «Наказание должно быть неотвратимо»

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#благоустройство #Игорь Артамонов
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Игорь Артамонов: «Наказание должно быть неотвратимо»

Врио губернатора возмутили факты вандализма, которые он увидел в парках Липецка. Но уже осенью они «преобразятся до неузнаваемости». 

Сегодня в первой половине дня врио губернатора Игорь Артамонов посетил некоторые объекты благоустройства Липецка, в которые были вложены бюджетные средства в прошлом году.

Первое место, куда приехал Игорь Артамонов, - Нижний парк. В эту пору года старейший парк города выглядит невзрачно из-за подтопления территории талыми водами. При этом, часть Нижнего у зоопарка является высшей точкой этого места. Губернатор тут же дал задание первому вице-мэру Липецка Михаилу Щербакову продумать систему водоотвода. Но более всего руководителя региона интересовал парк, как общественное пространство. Каким ему быть? Насыщенным новыми аттракционами или же местом прогулок горожан и гостей города?

Новый директор Липецкгражданпроекта Ксения Родяшина и Евгения Уваркина, эксперт бизнес-сообщества, курирующий реализацию проекта реконструкции Быханова сада на средства Сбербанка, показали врио губернатора эскизы решений по Нижнему парку. Они весьма интересны. Так, на главной аллее может появиться коллонада с объектами уличной торговли. Перед реконструированной эстрадой часть лавочек уберут, чтобы создать на освободившемся месте танцпол (эта идея Игорю Артамонову сразу пришлась по душе). Также должен быть обновлён парк аттракционов. Здесь же может появиться "зелёный лабиринт" с местом игр на открытом воздухе. 

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  - Я когда-то мечтал, что пенсионером буду жить в Кисловодске. Там есть великолепная нарзанная аллея. Мне бы хотелось, чтобы была возрождена "фишка" Нижнего парка, бювет минеральных вод, - сказал Игорь Артамонов. 

Врио губернатора был удручен увиденным при переходе к Комсомольскому пруду вандализмом: разрисованными граффити его гранитным берегам. 

- Наказание должно быть неотвратимым. Во всех местах массового отдыха должны быть видеокамеры! - обратился Игорь Артамонов к Михаилу Щербакову. 

Тут же, у пруда, глава региона распек руководителя ООО "Доминант", делавшего этот объект осенью прошлого года. А разогнать строителей было за что: часть бетонных брустверов, отгораживающих газоны от пешеходных дорожек, оказалась уже разрушенными. Игорь Артамонов предложил Михаилу Щербакову не только проконтролировать восстановительные работы, но и привлечь фирму, сделавшую брак, к каким-то работам на благо города в так сказать благотворительном порядке. Обратил внимание глава региона и на ужасный вид обнаженного дна пруда, который срочно нужно чистить.

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- Грязи будет меньше тогда, когда мы соорудим железо бетонный лоток по дну Каменного лога, - заметил первый вице-мэр Липецка. 

Игорь Артамонов пообещал через месяц проехать через весь Каменный лог на велосипеде, чтобы увидеть своими глазами это место, которое можно сделать ещё одним общественным пространством города. 

Третьей точкой объезд стал Быханов сад. GOROD48 уже писал о том, каким будет ближайшее будущее этого парка. Врио губернатора велел как можно скорее убрать из него ограду парка миниатюр и решить вопрос реконструкции с использованием современных технологий и материалов стеклянного корпуса, где играют в биллиард и настольный теннис. 

- Здесь нужна современная спортивная универсальная площадка, - обратил внимание участников объезда на этот аспект благоустройства Игорь Артамонов. 

В конце объезд врио губернатора заявил СМИ, что пока "все очень плохо". Но только пока:

- Надеюсь, к осени все преобразится. Преобразится до неузнаваемости, - пошутил Игорь Артамонов. 

111 5299
#благоустройство #Игорь Артамонов
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Комментарии (111)

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Кекс

1 минуту назад
Гостья, 100%
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Епт

1 минуту назад
Гостья, а мне пофиг черные, белые или красные, молодые или старые, тербунские, липецкие или азовские, главное они должны быть профессионалами и не воровать!
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опять

1 минуту назад
Гостья, Уже писало тоже самое на другой странице. Развиваться пора. Вперед смотреть ,а не толочь воду. По поводу "молодого"лысого. И неспособности даже своих детей воспитать. Не то что указывать миллионной области.
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Обои полетим!

1 минуту назад
Картина маслом .. Буряков топит за Артамонова - изъясняясь новоязом. Правильней будет -- топит Артамонова. С такими агитаторами и враги не нужны. Для буряковых- любая власть от бога - не в том смысле , что она чрезвычайно нравственна , а в том , что любой власти надо покориться как самому Господу .)) Буряков , кто станет губером- мне решительно пофиг. Этот титаник ( система ) уже получил пробоину ,идет ко дну ,хотя музыка ещё играет.Те кто рвутся служить этой системе поступают ,мягко говоря , недальновидно - они рискуют нарваться в будущем на люстрацию -это в лучшем случае. Хотя может у них свои расчеты - пара лет в запасе у них есть ,за это время можно добежать до канадской границы .. с непосильно нажитым .Впрочем, и оттуда могут достать.
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Все понятно

2 минуты назад
Вот и ясно всё!Новый мэр Уваркина будет.Глупая ,но богатая женщина.Деньги решают всё.Так как и папа проплатил,за то,что бы взяли его сыночка начальником управления спорта.И тут тоже ,бизнесвумэн в мэры.
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Гостья

3 минуты назад
Жительница новых микрорайонов. Я думаю не все сразу. Предшественники все что можно разорили. Видно врио человек дела разберётся со всем понемногу
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серому. Ты потому и серый ,что умишки мало.

4 минуты назад
Серый, Что прочтешь осознать не можешь. А пытаешься лысого выгораживать.
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Артурчик

4 минуты назад
К осени факты вандализма, которые он увидел в парках Липецк, «преобразятся до неузнаваемости».! Согласен!
ответить

456

5 минут назад
В усть-илимске отработана новая технология поддержки народом уважаемого человека https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fwww.novayagazeta.ru%2Farticles%2F2019%2F03%2F27%2F80009-snimite-ih-nemedlenno&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com%2F%3Ffrom%3Dspecial
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Гостья

6 минут назад
А то кто против врио? Злитесь злитесь недоумки. За столько лет болота струя свежего воздуха. Молодой энергичный и команду себе подбирает такую же. Чем недовольны то? Видимо тут злостью исходят те, кого кормушки лишили. Строительство сдвинул с мертвой точки. У дольщиков видимо от сердца отлегло. А то все строительные компании уютно сидели под крылышком бывшего губернатора и завтраками людей кормили. И Иванова убрали это хорошо. Вместо того что бы порядок в городе наводить с одуванчиками боролся. Смех и грех. Единственная красота ранней весной в нашем городе была
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