Завтра в Липецк приедут первые два московских трамвая б/у

Всего нам подарят 12 вагонов.

Сегодня в Москве на автомобильные прицепы погрузят два списанных трамвая, которые завтра прибудут в Липецк. И так, с интервалами в три дня, к нам перевезут все 12 вагонов, которые для столицы старье, а для нас - новье, которое еще послужит.



В первый раз о том, что в Липецк из Москвы должна приехать партия списанного пассажирского транспорта (12 трамваев и 10 трехосных автобусов), председатель департамента транспорта мэрии Александр Алынин сообщил на брифинге в феврале прошлого года. И если автобусы «Волжанин» от Сергея Собянина в Липецк прибыли хотя бы в сентябре, то с трамваями, которые должны были пополнить вагонный парк свежеиспеченного МУПа «Городской электротранспорт» в преддверии ремонта Петровского моста, случился облом.



В департаменте транспорта мэрии GOROD48 все это время объяснили задержку с передачей вагонов Липецку нерасторопностью правительства Москвы. Наши чиновники вначале ждали, когда их московские коллеги примут соответствующий правовой акт, а потом попали в хвост очереди регионов, также жаждущих получить в подарок списанную столичную технику. И вот, наконец, лед тронулся.



В настоящее время в парке МУП «Городской электротранспорт» насчитывается 43 трамвая. На линии выходят только 30 вагонов. Но не потому, что остальные навсегда вышли из строя. Просто дептранс мэрии считает, что именно столько единиц подвижного состава нужно городу при существующей маршрутной сети (в ремонте нуждаются как пути, так и трамваи, которые в последний раз приобретались администрацией Липецка аж в 1992 году).