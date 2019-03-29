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сегодня, 09:23

Завтра в Липецк приедут первые два московских трамвая б/у

28 1580
#трамвай
Завтра в Липецк приедут первые два московских трамвая б/у

Всего нам подарят 12 вагонов.

Сегодня в Москве на автомобильные прицепы погрузят два списанных трамвая, которые завтра прибудут в Липецк. И так, с интервалами в три дня, к нам перевезут все 12 вагонов, которые для столицы старье, а для нас - новье, которое еще послужит.

В первый раз о том, что в Липецк из Москвы должна приехать партия списанного пассажирского транспорта (12 трамваев и 10 трехосных автобусов), председатель департамента транспорта мэрии Александр Алынин сообщил на брифинге в феврале прошлого года. И если автобусы «Волжанин» от Сергея Собянина в Липецк прибыли хотя бы в сентябре, то с трамваями, которые должны были пополнить вагонный парк свежеиспеченного МУПа «Городской электротранспорт» в преддверии ремонта Петровского моста, случился облом.

В департаменте транспорта мэрии GOROD48 все это время объяснили задержку с передачей вагонов Липецку нерасторопностью правительства Москвы. Наши чиновники вначале ждали, когда их московские коллеги примут соответствующий правовой акт, а потом попали в хвост очереди регионов, также жаждущих получить в подарок списанную столичную технику. И вот, наконец, лед тронулся.

В настоящее время в парке МУП «Городской электротранспорт» насчитывается 43 трамвая. На линии выходят только 30 вагонов. Но не потому, что остальные навсегда вышли из строя. Просто дептранс мэрии считает, что именно столько единиц подвижного состава нужно городу при существующей маршрутной сети (в ремонте нуждаются как пути, так и трамваи, которые в последний раз приобретались администрацией Липецка аж в 1992 году).
28 1580
#трамвай

Комментарии (28)

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Одуванчик

1 минуту назад
Где Серега Иванов? Это его закупка -100%. Встречать и перерезать ленточку ,должен именно Иванов.
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гарик

8 минут назад
Имя, да вы все уберите да пустите новозки .В нормальных городах и трамваи и тролейбусы.%) лет трамвай ходит все устраивало теперь вам ванючие электробусы подавай.Которые скоро встанут
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однозначно

9 минут назад
Логика, отличная мысль, пусть чиновники тоже ездят на списанных б/у автомобилях
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цветочек

10 минут назад
Эх! Москвой запахло, кто не был ещё в столице сможет покататься на ещё трамвайчиках ))
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Имя

15 минут назад
Когда уже эту отрыжку прошлого века уберут с улиц? Сколько еще эти гробы-трамваи будут портить дороги и создавать пробки? Они, даже в час пик, пустые ездят. Никто не хочет на них ездить. На их содержание из бюджета нищего деньги идут? Долой этот ужас с улиц!
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козлы

17 минут назад
Бери Боже что нам негоже От души с барского плеча Эту москву пора раскулачивать Жрут одни за всю страну
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Дожили

17 минут назад
На государственном уровне дискриминация граждан, что не годен в Москве, то гожеив провинции, а какова причина списания, может они не безопасны, прокуратура ауууууу!
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слов нет

18 минут назад
Очень богатый промышленный город в самой богатой сырьевой стране доедает объедки бедной столицы
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гарик

32 минуты назад
как же чиновники не любят Липецк.Везде идет борьба с экологией.А у нас имея нлмк сняли тролейбусы и скамуниздили провода.Электробус дороже тролейбуса.Сделали из города деревню
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* Муравлев

33 минуты назад
Кандидат Муравлев, тебя издить надо как козла а не голосовать за те тебя
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