Происшествия
сегодня, 17:04
Первым вице-мэром Липецка стала Евгения Уваркина
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В последний день работы Сергей Иванов провел кадровые назначения.
Сегодня в последний день работы на посту главы администрации Липецка Сергей Иванов произвел кадровые назначения. Первым заместителем мэра Липецка с понедельника станет предприниматель Евгения Уваркина. Занимавший эту должность Михаил Щербаков переведен на должность советника Евгении Уваркиной.
Эту информацию GOROD48 подтвердил Михаил Щербаков.
Напомним, что сегодня депутаты городского Совета Липецка приняли отставку Сергея Иванова. По Уставу Липецка кандидатуры на пост главы города будет рассматривать специальная комисия при горсовете. В ее состав войдут депутаты, общественники и представители администрации области. Через 21 день работы комиссия должна выбрать из всех соискателей двух человек, а сессия горсовета решит, кому из них быть мэром города.
Эту информацию GOROD48 подтвердил Михаил Щербаков.
Напомним, что сегодня депутаты городского Совета Липецка приняли отставку Сергея Иванова. По Уставу Липецка кандидатуры на пост главы города будет рассматривать специальная комисия при горсовете. В ее состав войдут депутаты, общественники и представители администрации области. Через 21 день работы комиссия должна выбрать из всех соискателей двух человек, а сессия горсовета решит, кому из них быть мэром города.
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Комментарии (42)
Петруша
2 минуты назад
Пока делят портфели и думают чтобы сделать такого к выборам, а в городе Липецке ничего не меняется все осталось как при бабушке, дороги после зимы ужас, свалки у мусорных контейнеров ужас, дворников как не было, так и нет, подъезды за наши деньги не убираются, да и больше всего жаль Быханов сад, который из-за прихоти одного человека так неумело уничтожается. Все сплошная показуха!ответить
Nestor
5 минут назад
В добрый путь!ответить
Обои полетим!
11 минут назад
Да ладно вам , человек опытный. Коров ставить в стойло умеет , а уж с баранами тем более справится. Скотовод знатный.)) По крайней мере скучно не будет. С нетерпением жду её речей о международном полож.. ээээ о положении в городе , громадье планов , о том ,что лошади едят овёс. Меня другое изумляет. Там что в этой власти мёдом намазано? Перефразируя афоризм :"Многие ушли во власть потому, что это более доходное дело, чем вооружённый грабёж. "ответить
Леночке
13 минут назад
Чему удивляться: кого гуля с ОП рекомендовали, того и назначили! Что делишки не всплыли темные, хотя бы сейчас. А что будет года через 2 - никто не гарантирует: г-но все равно всплыветответить
Классик
13 минут назад
Ошибка векаответить
Анастасия Петровна
14 минут назад
Мадам Уваркина протеже Королева, Это он дал ей зелёный свет на землях Тербунского и Долгоруковского районов "фестивалить" сельским хозяйством и поддерживал во всех начинаниях. Так что она- переходящее "знамя" от одного бывшего губернатора к другому и.о. Да и продать вряд ли сможет "свое " дело, т.к. по слухам оно прнадлежит КОПу.дело"ответить
А я рад что так получилось
14 минут назад
Во первых- едросовский депутаты опять показали себя людьми без чести и совести. Во вторых- лысый кассир ещё уменьшил свой рейтинг, продвигая эту магаданскую прошмандовку. В сентябре может в виде утешения забрать чичваркину к себе в мюнхен.ответить
123
16 минут назад
Верните выборы мэра народу!!! Ни кто за неё голосовать не будет. Щербаков представление имеет о строительстве, а Уваркина что делать будет? Поля в городе засевать? Щербаков не дрейфь, выдвигай свою кандидатуру!!!ответить
Деточка, глупенькая.
17 минут назад
Леночка, . Нам нужен мэр , которого ив бы сами выбрали, а не продажные депутаты- едерасты нам навязали. Иди в школу.ответить
Леночка
22 минуты назад
Потому-то видеть, тогда неужели те, кто ее продвигает не знали заранее об этом?ответить
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