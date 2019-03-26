Политика
сегодня, 10:19
В Липецком горсовете приняли отставку двух депутатов
8 2010
Сегодня сессия Липецкого городского Совета приняла отставку двух депутатов - Сергея Тонких и Олега Бойцова.
Оба депутата - строители. Сергей Тонких возглавлял ОАО «Эксстроймаш», Олег Бойцов - руководитель ООО «Строительная Компания». Оба - в неладах с законом: Сергея Тонких обвиняют в мошенничестве со средствами участников долевого строительства в микрорайоне «Европейский», Олег Бойцов осужден за сокрытие средств предприятия за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.
- На моем избирательном округе есть дом по улице Ударников, 24, который бросил недостроенным Олег Бойцов. Боюсь, чтобы с ним не случилось то, что случилось с Михаилом Захаровым, который находится в федеральном розыске. Необходимо предпринять все меры, чтобы он не повторил его судьбу, - обратился к присутствующему на сессии представителю прокуратуры области депутат от фракции ЛДПР Александр Попов.
- На моем избирательном округе есть дом по улице Ударников, 24, который бросил недостроенным Олег Бойцов. Боюсь, чтобы с ним не случилось то, что случилось с Михаилом Захаровым, который находится в федеральном розыске. Необходимо предпринять все меры, чтобы он не повторил его судьбу, - обратился к присутствующему на сессии представителю прокуратуры области депутат от фракции ЛДПР Александр Попов.
8 2010
Моте
wwwwww
Гость
Рсдрп
Гражданин
моте дебильной!
Мотя
Сергей Бойцов, Олег Бойцов