Политика

сегодня, 10:19

В Липецком горсовете приняли отставку двух депутатов

8 2010
#депутаты #Сергей Тонких #Олег Бойцов
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В Липецком горсовете приняли отставку двух депутатов

Сегодня сессия Липецкого городского Совета приняла отставку двух депутатов - Сергея Тонких и Олега Бойцова. 

Оба депутата - строители. Сергей Тонких возглавлял ОАО «Эксстроймаш», Олег Бойцов - руководитель ООО «Строительная Компания». Оба - в неладах с законом: Сергея Тонких обвиняют в мошенничестве со средствами участников долевого строительства в микрорайоне «Европейский», Олег Бойцов осужден за сокрытие средств предприятия за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

- На моем избирательном округе есть дом по улице Ударников, 24, который бросил недостроенным Олег Бойцов. Боюсь, чтобы с ним не случилось то, что случилось с Михаилом Захаровым, который находится в федеральном розыске. Необходимо предпринять все меры, чтобы он не повторил его судьбу, - обратился к присутствующему на сессии представителю прокуратуры области депутат от фракции ЛДПР Александр Попов.
8 2010
#депутаты #Сергей Тонких #Олег Бойцов
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Комментарии (8)

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Моте

3 минуты назад
Мотя ты дура, читай устав города, никакой неприкосновенности у депутатов , нет это тебе не госдума, где они обеспечили себя всем, поэтому не верещи а почитай книжку
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wwwwww

25 минут назад
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Гость

31 минуту назад
Видимо пора самим депутатам задуматься об обновлении Совета и областного и городского. Пока же этим занимается Следственный комитет.
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Рсдрп

43 минуты назад
моте дебильной!, А мне кажется всё она по делу сказала. И обратите внимание, оба депутата - ЕДЕРАСТЫ. Совпадение- не думаю.
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Гражданин

45 минут назад
Как же хорошо, что пришел к нам в Липецк Артамонов, хоть как зашевелилось наше болото, ворюг всех погнали поганой метлой!!!!
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моте дебильной!

сегодня, 10:38
Мотя, опять ты вылезла дебилка
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Мотя

сегодня, 10:32
Бандиты и воры для того и идут в депутаты, чтобы иметь иммунитет неприкосноввенности. Долго они чувствовали себя конфортно. Но все сейчас изменилось! Изменилось, пора задуматься другим
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Сергей Бойцов, Олег Бойцов

сегодня, 10:31
Воно как оказываеться
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