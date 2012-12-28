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19-летний водитель отказался срывать глухую тонировку: его наказали за неповиновение требованию полицейского
19-летний водитель отказался срывать глухую тонировку: его наказали за неповиновение требованию полицейского
Липецкая вечЁрка: 9 лет за госизмену, состояние сбитого на Свиридова и гендерные проблемы в ЗАГСе
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Общество
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сегодня, 20:24
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Липецкая вечЁрка: 9 лет за госизмену, состояние сбитого на Свиридова и гендерные проблемы в ЗАГСе
Сегодня, 10 апреля, стало известно решение суда по делу 19-летнего Всеволода Куликова, которого обвинили в госизмене, врачи борются за здоровье сбитого на улице Свиридова парня, и в ЗАГСе мальчика хотели зарегистрировать под женской фамилией.
Суд назначил юноше девять лет лишения свободы: три года – в тюрьме, а оставшиеся шесть — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен дополнительный год ограничения свободы без штрафа.
По версии следствия, Всеволод Куликов разослал свою анкету в несколько националистических формирований. А потом, в качестве тестового задания, выбрал поджог взлетно-посадочной полосы военного аэродрома под Липецком.
По словам пресс-секретаря Второго Западного окружного военного суда Ирины Жирновой, парень написал явку с повинной и активно способствовал раскрытию преступления. Суд учел, что в момент приготовления к совершению преступления, он был несовершеннолетним.
Накануне на улице Катукова 22-летний липчанин так спешил на автобус, что попал под колеса «Киа Рио». Бежал на красный, водитель автомобиля не успел затормозить.
С места аварии парня доставили в БСМП №1, где у пациента диагностировали тяжёлую сочетанную травму, переломом костей таза, открытый переломом костей плеча и травматический шок. Его сразу прооперировали, состояние парня тяжелое, но стабильное. .
«Мурашки по коже, здоровье парню! Зимой сама бежала на Фрунзе на 28-й автобус, чуть не сбили, не могу объяснить почему побежала на красный свет», — рассказала Наталия Дворкина.
«Это несовершенство человеческой психики ! Увидел автобус, забыл про красный и машины! Также, чтобы не думать об одном, надо думать о другом — советы психолога», —рекомендовал Внушаемый.
«Водитель с допустимой скоростью ехал. Отреагировать на таких пешеходов без мозгов не смог бы ни один водитель. Парня, конечно, жаль, но и у водителя теперь будет надолго рана на душе из-за него. Родители, научите детей не быть такими легкомысленными, — попросил Владимир.
«Злые, злые люди. Парень поторопился. С кем не бывает? Здоровья ему и пусть быстрее на ноги встает», — написала Липчанка.
Курьезную жалобу пришлось разбирать уполномоченному по правам ребенка в Липецкой области Юрию Тарану. К нему обратилась липчанка с литовскими корнями и рассказала, что ее сына в ЗАГСе хотят зарегистрировать девочкой.
Проблема оказалась в непривычной фамилии. Отца у малыша нет, поэтому по российским законам он должен был получить фамилию матери, Но мужская литовская фамилия заканчивается на чюс, а женская — на чюте (если женщина не замужем) и на чене (если замужем).
Поэтому мальчику надо было в свидетельстве о рождении вписать фамилию с изменением окончания, а не просто фамилию матери. После того, как сотрудники вникли в антропонимику, проблема была решена.
«Из-за этого родившую женщину мурыжили?» — так и не поняла Бабка Первая).
Жара в Липецке продолжается. Кажется, что не весна на дворе, а макушка лета! Завтра , по прогнозам синоптиков, в городе от +25 до +27 градусов.
И обратите внимание, с 13 по 14 апреля перекроют движение по улице Петра Смородина в районе пересечения с проспектом 60-летия СССР. Там будут ремонтировать трамвайные пути.
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