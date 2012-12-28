Липецкая вечЁрка: 9 лет за госизмену, состояние сбитого на Свиридова и гендерные проблемы в ЗАГСе

Сегодня, 10 апреля, стало известно решение суда по делу 19-летнего Всеволода Куликова, которого обвинили в госизмене, врачи борются за здоровье сбитого на улице Свиридова парня, и в ЗАГСе мальчика хотели зарегистрировать под женской фамилией.