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После страшной аварии с автомобилем липецких велосипедистов в реанимации остаётся один ребёнок-спортсмен
Происшествия
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47 минут назад
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После страшной аварии с автомобилем липецких велосипедистов в реанимации остаётся один ребёнок-спортсмен
В реанимации остаётся девочка Алина, которая сидела рядом с погибшим тренером Максимом Раилко.
«В реанимации пока Алина. Очень тяжелая. Она сидела рядом с Максимом. Спасибо всем врачам Краснодара, которые буквально с того света вытащили наших детей. Изначально как раз Глеб был самым тяжелым», — отметила Ксения Казакова.
Напомним, четверо воспитанников липецкой спортивной школы №7 попали в страшную аварию вечером 1 апреля в Тихорецком районе Краснодарского края. Навстречу автомобилю «Лада-Приора», в котором тренер Максим Раилко вез их на сборы, выехала «Шкода Октавиа» 44-летнего местного жителя. В лобовом столкновении тренер погиб, а подростки-спортсмены получили тяжелейшие травмы.
Выяснилось, что 44-летний водитель «Шкоды» сел за руль пьяным. Краснодарский СК возбудил в его отношении уголовное дело, водитель арестован на время следствия.
Фото — vk.com/autokrd, видео - kuban.sledcom.ru
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