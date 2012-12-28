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611
47 минут назад
1

После страшной аварии с автомобилем липецких велосипедистов в реанимации остаётся один ребёнок-спортсмен

В реанимации остаётся девочка Алина, которая сидела рядом с погибшим тренером Максимом Раилко.

Уже третьего пострадавшего в страшной аварии 1 апреля в Краснодарском крае ребенка — Глеба — сегодня переводят из реанимации в отделение хирургии. Об этом в Telegram сообщила начальник департамента по физкультуре и спорту администрации Липецка Ксения Казакова.

«В реанимации пока Алина. Очень тяжелая. Она сидела рядом с Максимом. Спасибо всем врачам Краснодара, которые буквально с того света вытащили наших детей. Изначально как раз Глеб был самым тяжелым», — отметила Ксения Казакова.

Напомним, четверо воспитанников липецкой спортивной школы №7 попали в страшную аварию вечером 1 апреля в Тихорецком районе Краснодарского края. Навстречу автомобилю «Лада-Приора», в котором тренер Максим Раилко вез их на сборы, выехала «Шкода Октавиа» 44-летнего местного жителя. В лобовом столкновении тренер погиб, а подростки-спортсмены получили тяжелейшие травмы. 

Выяснилось, что 44-летний водитель «Шкоды» сел за руль пьяным. Краснодарский СК возбудил в его отношении уголовное дело, водитель арестован на время следствия.  

Фото —  vk.com/autokrd, видео - kuban.sledcom.ru
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Комментарии (1)

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1
26 минут назад
С воронежской маршруткой тоже всё мутно.
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