Вандалы выдрали один из шести кленов редкого вида на площади Победы

МУП "Зеленхоз" к 9 мая восстановит зеленое убранство одной из главных точек города.

На площади Победы в Липецке вандалы сломали один из шести посаженных там в прошлом году кленов редкого вида "глобозум". Причем сломали одно из трех прижившихся деревьев - три других так и не подали признаков жизни.



- К майским праздникам мы выясним состояние всех деревьев на площади Победы и заменим те, что не прижились. Посадочный материал у нас заготовлен еще в прошлом году, - прокомментировала GOROD48 ситуацию заместитель директора МУП "Зеленхоз" Елена Мачнева.



По словам Елены Мачневой, клен остролистный "глобозум" в Липецке весьма редок. Помимо площади Победы в прошлом году несколько таких деревьев появились на новом общественном пространстве "Городище".