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Вандалы выдрали один из шести кленов редкого вида на площади Победы

26 1140
#благоустройство
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Вандалы выдрали один из шести кленов редкого вида на площади Победы

МУП "Зеленхоз" к 9 мая восстановит зеленое убранство одной из главных точек города.

На площади Победы в Липецке вандалы сломали один из шести посаженных там в прошлом году кленов редкого вида "глобозум". Причем сломали одно из трех прижившихся деревьев - три других так и не подали признаков жизни.

- К майским праздникам мы выясним состояние всех деревьев на площади Победы и заменим те, что не прижились. Посадочный материал у нас заготовлен еще в прошлом году, - прокомментировала GOROD48 ситуацию заместитель директора МУП "Зеленхоз" Елена Мачнева.

По словам Елены Мачневой, клен остролистный "глобозум" в Липецке весьма редок. Помимо площади Победы в прошлом году несколько таких деревьев появились на новом общественном пространстве "Городище".
26 1140
#благоустройство
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Комментарии (26)

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Очевидец

8 минут назад
Теперь этот клен растет у соседа в саду.
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Андрей

9 минут назад
Липецк, все правильно, временщики делают лишь бы деньги распилить, а виновные у них всегда найдутся. Нет хозяина у города.
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Андрей

10 минут назад
Я, слышь дядя, ты фильтруй что лепечешь. Я говорю о том, что если тратить деньги, то нужно делать хорошо и продумывать каждую мелочь (в том числе и от вандалов), а не сляпать абы как.
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Для Липецк

12 минут назад
Вышел бы да поухаживал, а то только советы давать, ничтожества безголовые
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Я

13 минут назад
Господи не перестаешь удивляться, речь идет об уродах, у которых ничего святого, рушат все подряд, а тут такие умные Андреии и ему подобные советы дают , что сажать и как сажать, вот у таких папаш и выростают выродки, которых надо на пожизненно изолировать от общества
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Липецк

14 минут назад
А где кедры, высаженные в Парке Победы? Посадили, отчитались, и начхали! За ними ухаживать надо - оградить их, подпорки сделать. Видно, никому это не надо, главное - бюджет освоить! Отчитаться! А потом - хоть трава не расти!
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Андрей

19 минут назад
Вместо нормального деревца из питомника сажают тростинку, а потом удивляются. И кто додумался такие широкие приствольные решетки поставить, в которые бычки проваливаются. Руки из попы как всегда
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Mikl

20 минут назад
Может не вандалы, может специалисты умеющие разбираться в посадочном материале обнаружили недостатки в посаженных деревьях. А может вместо кленов решили посадить банановые деревья, хотя у нас растут в основном дубы, да осины.
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ГОродской житель

21 минуту назад
Вы бы еще толщиной с травинку посадили бы деревца, по ведомости прошли наверняка как редкий дуб 50 см толщины, молодцы че сказать. Руки бы оторвать эти м благоустроителям у меркурия.Здоровые горшки с цветами из школьной клумбы,деревянные лавочки без спинки и 4 дерева хворостиночки которые половина посохли, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО НА 5 БАЛЛОВ! ВАРЛАМОВ ОДОБРЯЕТ!!! Современная деревня!
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Коммунист

22 минуты назад
При Сталине такого не было!
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