Общество

21 минуту назад

Бывший гендиректор ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких подал заявление о сложении депутатских полномочий

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#дольщики #«Эксстроймаш» #Сергей Тонких
Бывший гендиректор ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких подал заявление о сложении депутатских полномочий

В Липецкий городской Совет поступило заявление от депутата Сергея Тонких о сложении депутатских полномочий. Решение по его заявлению будет принято на одной из сессий Совета.

Напомним, что бывший гендиректор ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких проходит по делу о мошенничестве со средствами дольщиков микрорайона «Европейский». 

Кроме того, 10 декабря прошлого года приговором Левобережного районного суда Липецка Сергей Тонких был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 171, ч. 1 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями) и приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 300 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях на два года.

Сергей Тонких избрался в горсовет как член «Единой России» по третьему избирательному округу (округ разбросан по центру Липецка в границах улиц Интернациональная, Пролетарская, Ленина, Салтыкова-Щедрина, Карла Маркса, Гагарина, району Сокола - улиц Студеновской, Им. 9 Января, Маяковского, Имени ХХ Партсъезда, Красной, Арктической, Им. Чапаева, Им. Димитрова, Кольцевой, Тимура Фрунзе, Энергетической, Дарвина, району Левобережья - проспекту Мира, улиц Инженерной, Спиртзаводской, Зои Космодемьянской, адмирала Макарова, Дзержинского, проезду Осеннему). За «многолетний добросовестный труд» награжден почетной грамотой администрации Липецка и Липецкого городского Совета депутатов. Работает в составе двух постоянных комиссий: по бюджету и муниципальной собственности, а также по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике.
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#дольщики #«Эксстроймаш» #Сергей Тонких

Комментарии (5)

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тожедепутат

1 минуту назад
На территории избирательного округа № 24 большинство многоквартирных домов обслуживает ООО «ГУК «Центральная-Л» - директор Шальнев А. М. Чистые тротуары и ухоженные клумбы, окошенные газоны, кронированные деревья и кустарники. В этом можно убедиться на примере дома № 29 по ул. Космонавтов. Чистоту на придомовой территории обеспечивает дворник. Это тот работник, которого жители видят каждый день – доблестный хранитель Чистоты и красоты.
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Луноход

3 минуты назад
Маска, Да мало ли в Бразилии Педров? ! И не сосчитать!
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Житель

6 минут назад
Вор и мошенник депутат от Едроссии.
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Kot Begemot

7 минут назад
Встать, суд идет
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Маска

7 минут назад
Очередной пахарь, со стажем.
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