сегодня, 09:55
Игорь Артамонов назначил Наиду Исматулаеву руководителем управления строительства и архитектуры
На этом посту Наида Исматулаева сменила Александра Пушилина.
Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, Наида Абдулаевна родилась в 1988 году в Ростовской области. В 2010-м с отличием окончила Ростовский государственный строительный университет по направлениям подготовки «Прикладная геодезия» и «Магистр техники и технологии геодезии». Затем прошла курсы переподготовки в Учебно-научном центре государственного строительства и подготовки управленческих кадров МГУ имени Ломоносова и Московском государственном гуманитарном университете имени Шолохова по направлению «Государственная и муниципальная служба».
Финалист (топ-100) образовательного проекта Института «Стрелка» «архитекторы.рф». Победитель федерального лидерского проекта «Авангард-2016» и федерального конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений – 2018. Обладатель архитектурного знака и диплома Союза архитекторов России «Кентавр» - 2018.
До настоящего назначения занимала должность главного архитектора города Азов Ростовской области. На посту начальника управления Наида Исматулаева сменила Александра Пушилина.
Наида
Наида
стас
Наида
Наида
Наида
Белокопытову не тронь!!!
Надоело кумовство !!!! Правильное решение !!
Архитектор Менди Сабаль
дольщик