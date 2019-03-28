Общество

сегодня, 09:55

Игорь Артамонов назначил Наиду Исматулаеву руководителем управления строительства и архитектуры

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#назначения #кадры
Игорь Артамонов назначил Наиду Исматулаеву руководителем управления строительства и архитектуры

На этом посту Наида Исматулаева сменила Александра Пушилина.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, Наида Абдулаевна родилась в 1988 году в Ростовской области. В 2010-м с отличием окончила Ростовский государственный строительный университет по направлениям подготовки «Прикладная геодезия» и «Магистр техники и технологии геодезии». Затем прошла курсы переподготовки в Учебно-научном центре государственного строительства и подготовки управленческих кадров МГУ имени Ломоносова и Московском государственном гуманитарном университете имени Шолохова по направлению «Государственная и муниципальная служба».

Финалист (топ-100) образовательного проекта Института «Стрелка» «архитекторы.рф». Победитель федерального лидерского проекта «Авангард-2016» и федерального конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений – 2018. Обладатель архитектурного знака и диплома Союза архитекторов России «Кентавр» - 2018.

До настоящего назначения занимала должность главного архитектора города Азов Ростовской области. На посту начальника управления Наида Исматулаева сменила Александра Пушилина.

44 2468
#назначения #кадры

Комментарии (44)

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Наида

2 минуты назад
Призер конкурса «Предпринимательский Ринг», участник конкурса «Моя предвыборная программа» г. Москва, участница молодежного обучающего форума «Ростов-2010» в направлении «Молодежные правительства». с сентября 2010 г. учусь в магистратуре РГСУ, занимаюсь реализацией нескольких социальных проектов: «Связи с общественностью», «Предпринимательство в молодежь», и «Молодежное правительство», «Создание районного печатного издания». На сегодняшний день являюсь соучредителем и главным редактором газеты «Кутейниковские вести», занимаюсь реализацией бизнес-плана по созданию собственного районного печатного издания и еще староста группы магистров.
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Наида

3 минуты назад
23 июля 2010 г. защитилась с отличием по теме: «Геодезическое обеспечение при строительстве * сооружений » 25 июля 2010 г. выбрана молодежным заместителем Главы Администрации района по социальным вопросам, с 5 октября 2010г. член «Молодой гвардии», «Донской Союз Молодежи», «Волонтерское движение», 22 октября 2010г. в рамках конгрессного блока «День Молодого Предпринимателя» международного бизнес-форума на Дону - обладательница сертификата на обучение в «Южной Региональной Школы Инновационного Бизнеса»
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стас

3 минуты назад
Очень жаль что у лысого с желтыми зубами сложилось мнение что в Липецке все дураки
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Наида

3 минуты назад
в 2008 г. вступила в Британский Совет, участвовала в культурных программах «Дни Британии в России», с 2005 по 2010 г. участник ежегодного спортивного фестиваля «Кавказ - наш общий дом!» с 2008 по 2010 г участник научно-практических конференций по химии, по высшей математики и по фотограмметрии в РГСУ, декабрь 2009 г. удостоена звания победителя ВУЗов Южного Федерального Округа по шахматам. 14 марта 2010 г. – выдвигалась кандидатом в депутаты по 14 Одномандатному округу, заняла 2 место. На форуме Ростов -2010 отмечена самым юным кандидатом в депутаты. 25 июня 2010 году удостоена звания Лучшего Выпускника 2010 года среди ВУЗов и ССУЗов Ростовской области,
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Наида

4 минуты назад
Правильное воспитание родителей и активное участие в спортивной жизни сформировало во мне трудолюбие, ответственность и чувство справедливости. Что только помогло в дальнейшем обучении в Ростовском Государственном Строительном Университете. В университете зарекомендовала себя, как социально активная личность, участвую в различных мероприятиях: с 2002 г. вхожу в состав сборной района по шахматам, успешно представляя район на всех соревнованиях, в 2007 г.- лауреат ректорской премии за отличную учебу и общественную деятельность, участник научных конференций. с 2007 г. вхожу в Студенческий Совет РГСУ,
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Наида

5 минут назад
Добрый день! Меня зовут Исматулаева Наида. Родилась в 1988 года в сл. Кутейниково. С отличием окончила Кутейниковскую среднюю школу № 6. С 14 лет параллельно с учебой активно занимаюсь спортом, играю в шахматы, принимаю участие во всех молодежных мероприятиях. Успешно выступаю на соревнованиях районного, областного и международного уровня. Мать - Такиева Анжела Муртузовна, предприниматель на сегодняшний день. Отец – Исматулаев Абдула Магомедович, также предприниматель.
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Белокопытову не тронь!!!

8 минут назад
Белокопытова ОЧЕНЬ щедрая !!! Зря вы так ругаете ее.
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Надоело кумовство !!!! Правильное решение !!

9 минут назад
Ура ! Наконец перерубили эту чертовщину !!! Кумовства !
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Архитектор Менди Сабаль

13 минут назад
Азов город какой архитектуры???? Надеюсь не Античной!!!!! В городе нужны свои ЛЮДИ НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫЕ, собственно как и в области, НЕ УЖЕЛИ нет СВОИХ!!!!!! ВЕДЬ у НАС тоже ПРОВОДЯТСЯ КОНКУРСЫ ЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛИ!!!!!
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дольщик

15 минут назад
Лично мне главное чтобы с дольщиками решили вопрос, а кто там сидеть будет это мне пофиг.
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