Игорь Артамонов назначил Наиду Исматулаеву руководителем управления строительства и архитектуры

На этом посту Наида Исматулаева сменила Александра Пушилина.

Как сообщает пресс-служба администрации Липецкой области, Наида Абдулаевна родилась в 1988 году в Ростовской области. В 2010-м с отличием окончила Ростовский государственный строительный университет по направлениям подготовки «Прикладная геодезия» и «Магистр техники и технологии геодезии». Затем прошла курсы переподготовки в Учебно-научном центре государственного строительства и подготовки управленческих кадров МГУ имени Ломоносова и Московском государственном гуманитарном университете имени Шолохова по направлению «Государственная и муниципальная служба».



Финалист (топ-100) образовательного проекта Института «Стрелка» «архитекторы.рф». Победитель федерального лидерского проекта «Авангард-2016» и федерального конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений – 2018. Обладатель архитектурного знака и диплома Союза архитекторов России «Кентавр» - 2018.

До настоящего назначения занимала должность главного архитектора города Азов Ростовской области. На посту начальника управления Наида Исматулаева сменила Александра Пушилина.