Общество

сегодня, 10:11

Тендер на реконструкцию Соборной площади снова провалился

9 919
#тендер #проект #реконструкция #Соборная площадь
Тендер на реконструкцию Соборной площади снова провалился

Проектировщиков так и не заинтересовало предложение.

Тендер управления строительства Липецка на проект реконструкции Соборной площади снова провалился. Как и в первый раз, предложение не заинтересовало ни одного подрядчика. «На участие в процедуре (электронный аукцион — прим. GOROD48) не подано ни одной заявки. Процедура признана несостоявшейся» указано в протоколе заседания комиссии. Таким образом, неудачу потерпели уже вторые торги на объект.

Напомним, что за проект реконструкции Соборной площади готовы заплатить 1 301 888 рублей. Фронт работ составляет 5,3 га — это сама площадь и прилегающая к ней территория. По факту проектировщикам нужно вписать дизайн-проект конструкторского бюро STRELKA в реалии Липецка. Что же нужно будет включить в ансамбль площади? Там хотят поставить ротонду, создать парковку на 97 машин, провести масштабное озеленение с созданием буфера из деревьев для зоны отдыха. Проектировщики должны предусмотреть размещение био – туалета, формирование пространств совместного использования, устройство поднятых на уровень тротуара пешеходных переходов, деление тротуара на функциональные зоны, новый стиль фонарей для наружного освещения и размещение 127 малых архитектурных форм.

По периметру площади хотят высадить деревья . На примыкающих к площади улицах в дополнение к существующим нужно предусмотреть посадку новых деревьев с сохранением традиционного шага 5- 6 метров. Для комфортного отдыха посетителей места на свободной площадке в западной части необходимо запроектировать навес – ротонду со скамьями. В центре ротонды высадить липу – символ города. В юго – западной части зелёной зоны разместят био – туалет. Место отдыха появится и со стороны улицы Зегеля.

Тротуары замостят крупноформатной плиткой. Деление тротуара на функциональные зоны выполнят путем разновидности рисунка мощения. Вне сквера дорожки замостят плитами из натурального гранита. В сквере будут использовать покрытие, похожее на то, что лежит на Городище.

Проектировщикам необходимо просчитать несколько уровней освещения. Вдоль проезжих частей на улицах поставят исторические двухконсольные фонари высотой 11 метров. На участках совместного использования и для освещения пешеходных зон использовать исторические торшерные фонари высотой 5 метров и 5 сантиметров. Озелененную площадку вокруг навеса надо ротонды оснастить светильниками в нейтральном, свободном от историчности стиле.

На разработку проекта реконструкции был отведен срок до 1 августа 2019 года.
9 919
#тендер #проект #реконструкция #Соборная площадь

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

о работка ! хочу такую !

12 минут назад
а что же сама Стрелка не вписала свои творения в дизайн проект ? За что ей миллионы заплатили ?
ответить

wwwwww

25 минут назад
теперь что бы похудеть, убрать живот и накачать пресс не нужно изнурять себя диетами и спортзалом. Сам лично опробовал этот метод и уверяю что он действительно работает, я вот за 2 недели убрал пивной живот и подкачал пресс, а жена скинула пару кг. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ---- http://gg.gg/moiblog
ответить

За этот гадюшник

33 минуты назад
И браться никто не хочет
ответить

Артамонову

35 минут назад
Вот вы потихонечку и преобразовывайте площадь. Надо же чем то заниматься. Не только языком чесать. Ждём-с.
ответить

Артамонову

36 минут назад
Вот вы потихонечку и преобразовывайте площадь. Надо же чем то заниматься. Не только языком чесать. Ждём-с.
ответить

Луноход

40 минут назад
Рок Злой, а сколько BELKA получила за т.н. дизайн проект ? мля , во времена пошли , можно любую муйню нарисовать , а потом эй ,ты проетировщик давай за 1 301 888 рублей, мои высокохудожественные замыслы воплощай ! Безумие !
ответить

прораб

43 минуты назад
За такие деньги .ни один таджик работать не будет
ответить

Рок Злой

сегодня, 10:32
Ну, да... так себе контрактик. Здесь привыкли скамейки за два с половиной ляма устанавливать, а тут вся реконструкция 1,3 миллиона.
ответить

Kot Begemot

сегодня, 10:26
Жадность до добра не доведет. Хотя по всему видно, уйдет потом своим в работу и канет в лету без отчетов
ответить

Еще в рубрике

В «Быхановом саду» вырубят 106 деревьев
#Быханов сад #благоустройство
1
В «Быхановом саду» вырубят 106 деревьев

14 минут назад

Общество
Льготный проезд для садоводов Липецка сохранен
#садоводческие маршруты
2
Льготный проезд для садоводов Липецка сохранен

20 минут назад

Общество
Дефицит казны Липецка вырос до 856 миллионов рублей
#бюджет
3
Дефицит казны Липецка вырос до 856 миллионов рублей

38 минут назад

Общество
В СУ СК России по Липецкой области можно обратиться через страницу ведомства «ВКонтакте»
#следственный комитет
3
В СУ СК России по Липецкой области можно обратиться через страницу ведомства «ВКонтакте»

39 минут назад

Общество
Кредиторы «СУ-5» требуют продажи имущества застройщика
#банкротство #СУ-5 #Михаил Захаров
Кредиторы «СУ-5» требуют продажи имущества застройщика

47 минут назад

Общество
Бывший гендиректор ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких подал заявление о сложении депутатских полномочий
#дольщики #«Эксстроймаш» #Сергей Тонких
8
Бывший гендиректор ОАО «Эксстроймаш» Сергей Тонких подал заявление о сложении депутатских полномочий

сегодня, 09:48

Общество