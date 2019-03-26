Общество
сегодня, 10:11
Тендер на реконструкцию Соборной площади снова провалился
Проектировщиков так и не заинтересовало предложение.
Тендер управления строительства Липецка на проект реконструкции Соборной площади снова провалился. Как и в первый раз, предложение не заинтересовало ни одного подрядчика. «На участие в процедуре (электронный аукцион — прим. GOROD48) не подано ни одной заявки. Процедура признана несостоявшейся» указано в протоколе заседания комиссии. Таким образом, неудачу потерпели уже вторые торги на объект.
Напомним, что за проект реконструкции Соборной площади готовы заплатить 1 301 888 рублей. Фронт работ составляет 5,3 га — это сама площадь и прилегающая к ней территория. По факту проектировщикам нужно вписать дизайн-проект конструкторского бюро STRELKA в реалии Липецка. Что же нужно будет включить в ансамбль площади? Там хотят поставить ротонду, создать парковку на 97 машин, провести масштабное озеленение с созданием буфера из деревьев для зоны отдыха. Проектировщики должны предусмотреть размещение био – туалета, формирование пространств совместного использования, устройство поднятых на уровень тротуара пешеходных переходов, деление тротуара на функциональные зоны, новый стиль фонарей для наружного освещения и размещение 127 малых архитектурных форм.
По периметру площади хотят высадить деревья . На примыкающих к площади улицах в дополнение к существующим нужно предусмотреть посадку новых деревьев с сохранением традиционного шага 5- 6 метров. Для комфортного отдыха посетителей места на свободной площадке в западной части необходимо запроектировать навес – ротонду со скамьями. В центре ротонды высадить липу – символ города. В юго – западной части зелёной зоны разместят био – туалет. Место отдыха появится и со стороны улицы Зегеля.
Тротуары замостят крупноформатной плиткой. Деление тротуара на функциональные зоны выполнят путем разновидности рисунка мощения. Вне сквера дорожки замостят плитами из натурального гранита. В сквере будут использовать покрытие, похожее на то, что лежит на Городище.
Проектировщикам необходимо просчитать несколько уровней освещения. Вдоль проезжих частей на улицах поставят исторические двухконсольные фонари высотой 11 метров. На участках совместного использования и для освещения пешеходных зон использовать исторические торшерные фонари высотой 5 метров и 5 сантиметров. Озелененную площадку вокруг навеса надо ротонды оснастить светильниками в нейтральном, свободном от историчности стиле.
На разработку проекта реконструкции был отведен срок до 1 августа 2019 года.
Напомним, что за проект реконструкции Соборной площади готовы заплатить 1 301 888 рублей. Фронт работ составляет 5,3 га — это сама площадь и прилегающая к ней территория. По факту проектировщикам нужно вписать дизайн-проект конструкторского бюро STRELKA в реалии Липецка. Что же нужно будет включить в ансамбль площади? Там хотят поставить ротонду, создать парковку на 97 машин, провести масштабное озеленение с созданием буфера из деревьев для зоны отдыха. Проектировщики должны предусмотреть размещение био – туалета, формирование пространств совместного использования, устройство поднятых на уровень тротуара пешеходных переходов, деление тротуара на функциональные зоны, новый стиль фонарей для наружного освещения и размещение 127 малых архитектурных форм.
По периметру площади хотят высадить деревья . На примыкающих к площади улицах в дополнение к существующим нужно предусмотреть посадку новых деревьев с сохранением традиционного шага 5- 6 метров. Для комфортного отдыха посетителей места на свободной площадке в западной части необходимо запроектировать навес – ротонду со скамьями. В центре ротонды высадить липу – символ города. В юго – западной части зелёной зоны разместят био – туалет. Место отдыха появится и со стороны улицы Зегеля.
Тротуары замостят крупноформатной плиткой. Деление тротуара на функциональные зоны выполнят путем разновидности рисунка мощения. Вне сквера дорожки замостят плитами из натурального гранита. В сквере будут использовать покрытие, похожее на то, что лежит на Городище.
Проектировщикам необходимо просчитать несколько уровней освещения. Вдоль проезжих частей на улицах поставят исторические двухконсольные фонари высотой 11 метров. На участках совместного использования и для освещения пешеходных зон использовать исторические торшерные фонари высотой 5 метров и 5 сантиметров. Озелененную площадку вокруг навеса надо ротонды оснастить светильниками в нейтральном, свободном от историчности стиле.
На разработку проекта реконструкции был отведен срок до 1 августа 2019 года.
о работка ! хочу такую !
wwwwww
За этот гадюшник
Артамонову
Артамонову
Луноход
прораб
Рок Злой
Kot Begemot