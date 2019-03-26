Общество

34 минуты назад

Екатерина Белокопытова встретится с киоскерами в «Точке кипения»

33 794
#благоустройство #"Умный город"
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Екатерина Белокопытова встретится с киоскерами в «Точке кипения»

Вице-мэр Липецка обсудит с коммерсантами проблемы благоустройства города.

Как уже сообщал GOROD48, в минувшую пятницу члены регионального отделения Ассоциации малоформатной торговли обсудили возможность сотрудничества в мэрией в плане установки новых торговых павильонов, совмещенных с остановочными павильонами. Тогда же они подписали письмо на имя вице-мэра Липецка Екатерины Белокопытовой, предложив ей свои услуги в реализации федерального проекта «Умный город».

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Предприниматели сообщили Екатерине Белокопытовой о своем желание участвовать в реализации проекта «Умный город». Мол, каждый из них любит Липецк и может на собственные средства преобразовать объекты нестационарной торговли, совмещенных с остановочными павильонами, в современные объекты с вай-фаем, точками подзарядки гаджетов, тревожными кнопками... В обмен коммерсанты просят одного: не разрывать с ними существующие договоры аренды на право торговли на остановках общественного транспорта.

Напомним, что год назад мэрия разработала документ, предполагающий размещение павильонов и киосков в соответствии с архитектурно-художественной концепцией общественных пространств, которую утверждает глава города. Но этой концепции нет. Вернее, она есть, но на уровне вкусовщины, «нравится - не нравится». Мэрия отчасти права: множество из 1200 существующих нестационарных торговых объектов в Липецке являют собой жалкое зрелище - с ободранными фасадами, со ржавыми металлоконструкциями, обклеенными объявлениями, с мусором вокруг, с поломанными лавочками. А некоторые остановки превратились в распивочные: в них в нарушение закона продолжали торговать алкоголем и сигаретами. С таким «шанхаем», конечно, нужно кончать. Но и откидывать предложения киоскеров с ходу не стоило бы, как это сделала главный архитектор Липецка Татьяна Азова, назвавшей их «самодеятельностью». «Все должно быть в единой стилистике, чтобы было красиво», - резюмировала чиновница.

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- Демарш главного архитектора похоронил обновление остановочных павильонов! А мы ведь все вместе хотим сделать наш город лучше, - заявил в минувшую пятницу председатель регионального отделения Ассоциации малоформатной торговли председатель Михаил Шведко.

Итак, киоскеры вновь зашли в мэрию, но на этот раз через другие двери - не через департамента градостроительства и архитектуры, а через департамент экономики, который курирует Екатерина Белокопытова. И, кажется, они услышаны.

- Письмо киоскеров я получила. На следующей неделе в «Точке кипения» мы встретимся с киоскерами и вместе обсудим их предложения по созданию в Липецке новых остановочных павильонов, сопряженных с торговыми объектами. В Липецке должен быть соблюден баланс между желаниями бизнес-сообщества и градостроительными планами. Безусловно, такими, какие они сегодня, остановки быть не должны. И если предприниматели желают вложиться в их обновление с элементами «Умного города», то нужно ждать им такую возможность, - сообщила GOROD48 Екатерина Белокопытова.
33 794
#благоустройство #"Умный город"
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Комментарии (33)

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Не о чем с ними трещать

58 секунд назад
111, 10 лет ужа трещали. Хватя!
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Зоя

1 минуту назад
Таперичь понятно, что сидят тут одни фонфурики, которые не прочь на воротник залить!))) Во собалазну будет))) Сами же выручку им и поднимаете. Алкаши!
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111

2 минуты назад
Да что д вы раскудахтались. Она ж просто с ними встретится потрещать)))
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Хомят

3 минуты назад
Хорошь бухать! Идите работайте!
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Белокопытова

3 минуты назад
Если хочешь идти к этой твари-бери с собой Коростина Михал Ивановича. Это самый лучший спутник будет на точке кипения!
ответить

Вы сволочи

7 минут назад
Так вы не бухайте, батька моего на тот свет чуть не отправили. Всей наркологией откачивались. Вы убийцы-ядом торгуете. Не пейте! Изолировать вас от общества.
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Роман

8 минут назад
Из серии они продает, а мы берем! Не ну а че? Бухнуть хоца, а водочка нынче дорогая)))
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Так вы не бухайте

9 минут назад
Они торгуют, и не покупайте эти фанфуры! И они не будут ими торговать!!!! Вы же сами им выручку делаете!!!!
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Кума

10 минут назад
Мотя это чувак или чувиха несчастная, у которой ни работы ни личной жизни! Вот и строчит не проверенную хрень или тупа копирует текст из делтой газетенки и вам в морду аак подачку, а вы в ладоши хлопаете как дЭбилы!
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Такое не пью

11 минут назад
Кума, малолетки пьют.
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