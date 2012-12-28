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В ночь на четверг над Липецкой областью сбили. Обломки упали в Косыревском территориальном отделе Липецкого округа.и несколько автомобилей. Была ранена 53-летняя женщина —. Глава Липецкого округа Давид Тодуа рассказал, что владельцы повреждённой недвижимости смогут получить бюджетные деньги на восстановление либо ремонт обеспечит администрация округа. Экспертным путём установят и ущерб, причинённый машинам.В самом Липецке продолжается восстановление квартир, пострадавших при атакахоктября. В домах на улице Бунина в 26-м микрорайоне до сих пор работают замерщики окон и балконов. Результаты они передают местным производителям стеклопакетов. Пока же разбитые окна закрыты полиэтиленом или забиты фанерой из запасов департамента.. Шесть сгоревших дотла машин у наиболее пострадавшей многоэтажки на улице Бунина, как выяснил GOROD48, стали вещдоками уголовного дела о теракте, возбуждённого ГСУ Следкома России. Как только следственные действия закончатся, остовы утилизируют за счёт мэрии. Владельцы уничтоженных машин могут рассчитывать на выплату в 600 тысяч рублей.16 ноября в Липецке заработал второй этап платных парковок — это 2696 машиномест на 26 площадях и улицах плюсом к центру города, где этот проект заработал в мае 2024-го. В понедельник. Как выяснил GOROD48,. Пока в поле их зрения находится треть новых платных стоянок. Остальные контролирует специальный мобильный аппаратный комплекс.Живущие в зоне действия платных парковок могут оформить резидентские соглашения за 1 951 рубль, чтобы без проблем ставить машины рядом со своим домом. Мэр Липецка Михаил Щербаков сообщил, что мэрия обсуждает месячные абонементы на парковку.— так водители высказались GOROD48 о нововведении. А вот и подборка комментариев наших читателей:— Ужасное решение властей. Людям, живущим в домах рядом с этими платными парковками, что делать?! Радоваться, что во дворе теперь постоянно левые автомобили паркуются?!— Место стоянки должно быть оборудовано. А не взять банку синей краски и нарисовать полоски. Вкладываться не хотят, а денюшки нужны.— А кстати, плюсы есть. Какая красота на Толстого у пруда. Пусто! Там в 3 ряда стояли кому не лень с утра до вечера.Во вторник. Но оказалось, что МБУ «Управление благоустройства Липецка» не хватает 40% водителей и механизаторов, поэтому организация может работать только в две смены. Проблемой остаётся дефицит техники: при нормативе в 543 машины у МБУ их лишь 100, причём половина старше семи лет. Своими силами МБУ может убрать основные городские магистрали после снегопада за шесть часов. Покрыть потребности в уборке при обильных снегопадах муниципалитет собирается, как и в прошлом году, за счёт договоров со сторонними организациями.Кто и как регламентирует уборку дворов и крыш? Ответ департамента ЖКХ оказался неожиданным: принимать решения о кратности уборки руководителям «управляшек» должен подсказывать здравый смысл! Свои тракторы, кстати, имеют лишь пара-тройка УК, 99% остальных будут нанимать тракторы.А в среду. Реакцию горожан на первое белое покрывало можно увидеть в фоторепортаже:. К вечеру почти вся снежная красота растаяла, но глава города Щербаков успел сделать свои выводы о готовности муниципальных коммунальщиков к зиме, поставив им за работув надежде, что те проведут должную работу над ошибками. Мэр пожурил и горожан: многие, как он заметил, до сих пор ездят на летней резине.В четверг депутаты горсовета во второй раз обсуждали с мэрией и энергетиками подготовку Липецка к зиме. На бумаге к муниципалитету нет вопросов — Ростехнадзор даже выдал городу соответствующий паспорт. Но как только дошли до деталей, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморёв схватился за голову:— У нас на бумаге — тысяча проведенных мероприятий! А по факту раскопан весь город! Кажется, что с департаментом ЖКХ— Каждый год увеличивают тариф, т.к. каждый год/сезон начинается с песни: если не увеличить тарифы, мы не сможем обеспечить подачу отопления. После этого: 1. повышается тариф, 2. обслуживание становится еще хуже, 3. в конце отопительного сезона сообщают, что с жителей взяли излишне за отопление (в 2026 году читаем: ФАС нашла в тарифах ЖКХ 4 миллиарда !!! лишних рублей) 5. Упорные разговоры о том, что тариф нужно повысить и далее по кругу, — так описал ситуацию в ЖКХ наш читатель с никомА еще. Он наработали солидные долги за газ, а также за работу подрядчиков. Пока мэрия нашла возможность выделить МУПу 56,8 млн рублей, но до конца года предприятию нужны еще 220 миллионов! Взять их пока неоткуда. Кстати, 367 миллионов в мэрии к концу года потратят на защиту объектов критической коммунальной инфраструктуры от воздушных угроз.Липецк заканчивает финансовый год, как когда-то говорил наш прежний губернатор, внатяг. Но в следующем году станет еще хуже. Доходов едва хватит на финансирование защищенных статей бюджета. Более того,, если вдруг не сумеет уложится в прокрустово ложе своей же оптимизации.А в четверг первые слушания проекта бюджета провели члены комиссии горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию. И выяснили, что. Ни копейки не выделено на текущие и капитальные ремонты и новое оборудование для системы образования!На содержание муниципальных учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, иных подведомственных учреждений потратят 15,4 миллиарда. На софинансирование нацпроектов заложены 1,9 миллиарда рублей, на перевозку пассажиров по городским маршрутам — 871 миллион рублей, на питание воспитанников детских садов и учеников школ — 551 миллион. Отдельная статья расходов — содержание МУП «Липецктеплосеть». Пока мэрия нашла возможность выделить компании, отапливающей Сокол и Сырский Рудник, 251 миллион рублей, но этой суммы предприятию хватит до мая.Каким будет областной бюджет, можно прочитать— Пипец подкрался незаметно, — таким был один из самых метких комментариев к ситуации от читателя с никомИ еще о деньгах уже в качестве анекдота:. О феерическом побеге через подкоп шестерых сидельцев из Средней Азии рассказывали множество СМИ. Что привело, по мнению истца, к оттоку кадров из ведомства. Но информация в СМИ о халатности сотрудников колонии соответствовала действительности. Поэтому суды всех инстанций отказали ФСИН в иске.Еженедельно в Липецке случаются аварии с участием автобусов. За сводками ГАИ — сложный клубок проблем. GOROD48 распутывал его с руководителем крупнейшего городского перевозчика, гендиректором АО «Липецкпассажиртранс» Александром Конаныхиным (см.). Одна из проблем — качество новой техники, приобретенной перевозчиком. Отечественный производитель больше огорчает, чем радует. Например, все 46 «ЛиАЗов», приобретенных в 2023 году, оказалась проблемными. В итоге в МУП коробки передач автобусов научились восстанавливать собственными силами.В горсовете в который уже раз обсудили разруху, в которой перманентно пребывает самый популярный в Липецке подземный переход у Центрального рынка. Оказалось,. Этот переход — правовой бермудский треугольник. Внутри он принадлежит группе бизнесменов, снаружи — муниципалитету. И формально он ничей! А вот как эту ситуацию видят наши читатели:— Только мне одному кажется, что в Липецке часто возникают «ничья труба», «ничей объект», «ничей переход»?..— Пусть пешеходный переход останется в первозданном виде как памятник нашему времени (скорее безвременью). Пусть потомки знают, как нельзя жить на своей земле…— В Воронеже всё гораздо цивильнее. Хороший переход, стоят павильоны, киоски, никто проходы не загромождает столами с трусами и носками. А в Липецке пройти нельзя нормально, всё заставлено, обкурено, заплевано. Менталитет такой…Менталитет — страшная сила. Бич Липецка — расклейка рекламных объявлений на стенах зданий, опорах уличного освещения. Расклейщики не стесняются — прямо среди бела дня лепят свои бумажки куда не попадя, не боясь, очевидно, никакого наказания. Кто эти люди?, — считает общественник Станислав Качарин. Как бороться с этой заразой? Мэрия перепробовала разные варианты, но все они оказались нерабочими, даже автодозвон по телефонам, указанным в объявлениях. А в горсовете предлагают новые варианты борьбы с вандалами:. Кстати, 29 ноября штрафы за расклейку объявлений вырастут вдвое.. Как выяснила прокуратура, подозреваемая в получении взятки от предпринимательницы до недавних пор числилась в штате УГС. Тем временем суд обязал мэрию выплатить маме семилетней девочки 80 000 рублей компенсации морального вредаНеожиданно много, более 8,5 тысячи, наши читатели просмотрели новость. 27 ноября липчане придут уже в гипермаркет «Лента».. После словесных угроз он ударил военнослужащего обухом топора в живот. Мужчину оштрафовали на 150 000 рублей за применение насилия в отношении представителя власти.. Но его самого, кстати, ранее судимого, осудили за ложный донос, оштрафовав на 120 000 рублей.. 42-летний липчанин заразился в Татарстане, где работал зоотехником.. Нового вождя с площади Константиновой попытаются реанимировать, сделав его похожим на классический образ, известным всем рожденным в СССР.