В Липецке во дворе дома на улице Ладыгина упало дерево: повреждены автомобиль и балконы
Жительница Липецка лишилась почти 750 тысяч рублей после звонков от «сотрудников ФНС и Центробанка»
В Липецке во дворе дома на улице Ладыгина упало дерево: повреждены автомобиль и балконы
Неделя 48
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12 минут назад
Чтоб избежать расходов лишних любые средства хороши
Итоги недели
В самом Липецке продолжается восстановление квартир, пострадавших при атаках 22 и 24 октября. В домах на улице Бунина в 26-м микрорайоне до сих пор работают замерщики окон и балконов. Результаты они передают местным производителям стеклопакетов. Пока же разбитые окна закрыты полиэтиленом или забиты фанерой из запасов департамента. К 1 декабря все работы планируется закончить. Шесть сгоревших дотла машин у наиболее пострадавшей многоэтажки на улице Бунина, как выяснил GOROD48, стали вещдоками уголовного дела о теракте, возбуждённого ГСУ Следкома России. Как только следственные действия закончатся, остовы утилизируют за счёт мэрии. Владельцы уничтоженных машин могут рассчитывать на выплату в 600 тысяч рублей.
Щекочут доброго Сергея
бандиты злые топором
и очень просят поделиться
добром
16 ноября в Липецке заработал второй этап платных парковок — это 2696 машиномест на 26 площадях и улицах плюсом к центру города, где этот проект заработал в мае 2024-го. В понедельник «Ставшие платными обочины опустели — водители привыкают к новым правилам». Как выяснил GOROD48, «Все платные парковки второго этапа оборудуют камерами наблюдения в декабре». Пока в поле их зрения находится треть новых платных стоянок. Остальные контролирует специальный мобильный аппаратный комплекс.
Живущие в зоне действия платных парковок могут оформить резидентские соглашения за 1 951 рубль, чтобы без проблем ставить машины рядом со своим домом. Мэр Липецка Михаил Щербаков сообщил, что мэрия обсуждает месячные абонементы на парковку.
«Обдираловка» и «возможность припарковаться» — так водители высказались GOROD48 о нововведении. А вот и подборка комментариев наших читателей:
— Ужасное решение властей. Людям, живущим в домах рядом с этими платными парковками, что делать?! Радоваться, что во дворе теперь постоянно левые автомобили паркуются?!
— Место стоянки должно быть оборудовано. А не взять банку синей краски и нарисовать полоски. Вкладываться не хотят, а денюшки нужны.
— А кстати, плюсы есть. Какая красота на Толстого у пруда. Пусто! Там в 3 ряда стояли кому не лень с утра до вечера.
Обычно первый снег недолгий
обычно тает первый снег,
он, так сказать, в рекламных целях,
лишь презентация зимы
Во вторник «Мэрия заверила горсовет о готовности Липецка к зиме». Но оказалось, что МБУ «Управление благоустройства Липецка» не хватает 40% водителей и механизаторов, поэтому организация может работать только в две смены. Проблемой остаётся дефицит техники: при нормативе в 543 машины у МБУ их лишь 100, причём половина старше семи лет. Своими силами МБУ может убрать основные городские магистрали после снегопада за шесть часов. Покрыть потребности в уборке при обильных снегопадах муниципалитет собирается, как и в прошлом году, за счёт договоров со сторонними организациями.
Кто и как регламентирует уборку дворов и крыш? Ответ департамента ЖКХ оказался неожиданным: принимать решения о кратности уборки руководителям «управляшек» должен подсказывать здравый смысл! Свои тракторы, кстати, имеют лишь пара-тройка УК, 99% остальных будут нанимать тракторы.
А в среду «Липецк проснулся в снегу». Реакцию горожан на первое белое покрывало можно увидеть в фоторепортаже: «Машины буксуют, дети радуются». К вечеру почти вся снежная красота растаяла, но глава города Щербаков успел сделать свои выводы о готовности муниципальных коммунальщиков к зиме, поставив им за работу «тройку с плюсом» в надежде, что те проведут должную работу над ошибками. Мэр пожурил и горожан: многие, как он заметил, до сих пор ездят на летней резине.
В четверг депутаты горсовета во второй раз обсуждали с мэрией и энергетиками подготовку Липецка к зиме. На бумаге к муниципалитету нет вопросов — Ростехнадзор даже выдал городу соответствующий паспорт. Но как только дошли до деталей, первый вице-спикер горсовета Борис Понаморёв схватился за голову:
— У нас на бумаге — тысяча проведенных мероприятий! А по факту раскопан весь город! Кажется, что с департаментом ЖКХ мы живём в параллельных вселенных!
— Каждый год увеличивают тариф, т.к. каждый год/сезон начинается с песни: если не увеличить тарифы, мы не сможем обеспечить подачу отопления. После этого: 1. повышается тариф, 2. обслуживание становится еще хуже, 3. в конце отопительного сезона сообщают, что с жителей взяли излишне за отопление (в 2026 году читаем: ФАС нашла в тарифах ЖКХ 4 миллиарда !!! лишних рублей) 5. Упорные разговоры о том, что тариф нужно повысить и далее по кругу, — так описал ситуацию в ЖКХ наш читатель с ником НВ.
А еще «Накануне зимы депутатов горсовета встревожила ситуация в МУП «Липецктеплосеть». Он наработали солидные долги за газ, а также за работу подрядчиков. Пока мэрия нашла возможность выделить МУПу 56,8 млн рублей, но до конца года предприятию нужны еще 220 миллионов! Взять их пока неоткуда. Кстати, 367 миллионов в мэрии к концу года потратят на защиту объектов критической коммунальной инфраструктуры от воздушных угроз.
В графе «источники дохода»
Олег поставил «грабежы»,
ему в налоговой сказали:
«Жи-ши» не пишут через «ы»
Липецк заканчивает финансовый год, как когда-то говорил наш прежний губернатор, внатяг. Но в следующем году станет еще хуже. Доходов едва хватит на финансирование защищенных статей бюджета. Более того, мэрия разработала даже стресс-сценарий развития событий, если вдруг не сумеет уложится в прокрустово ложе своей же оптимизации.
А в четверг первые слушания проекта бюджета провели члены комиссии горсовета по ЖКХ, градостроительству и землепользованию. И выяснили, что «Мэрия Липецка сократила расходы на содержание дорог, ремонты и озеленение в 2027 году». Ни копейки не выделено на текущие и капитальные ремонты и новое оборудование для системы образования!
На содержание муниципальных учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, иных подведомственных учреждений потратят 15,4 миллиарда. На софинансирование нацпроектов заложены 1,9 миллиарда рублей, на перевозку пассажиров по городским маршрутам — 871 миллион рублей, на питание воспитанников детских садов и учеников школ — 551 миллион. Отдельная статья расходов — содержание МУП «Липецктеплосеть». Пока мэрия нашла возможность выделить компании, отапливающей Сокол и Сырский Рудник, 251 миллион рублей, но этой суммы предприятию хватит до мая.
Каким будет областной бюджет, можно прочитать здесь.
— Пипец подкрался незаметно, — таким был один из самых метких комментариев к ситуации от читателя с ником О как.
И еще о деньгах уже в качестве анекдота: «УФСИН пыталось взыскать причинённый побегом репутационный вред с бывших сотрудников ИК-2». О феерическом побеге через подкоп шестерых сидельцев из Средней Азии рассказывали множество СМИ. Что привело, по мнению истца, к оттоку кадров из ведомства. Но информация в СМИ о халатности сотрудников колонии соответствовала действительности. Поэтому суды всех инстанций отказали ФСИН в иске.
Положим, с досками все просто —
они хранятся на складу.
А где традиции хранятся,
культура и менталитет?
Еженедельно в Липецке случаются аварии с участием автобусов. За сводками ГАИ — сложный клубок проблем. GOROD48 распутывал его с руководителем крупнейшего городского перевозчика, гендиректором АО «Липецкпассажиртранс» Александром Конаныхиным (см. «Автобус на износ»). Одна из проблем — качество новой техники, приобретенной перевозчиком. Отечественный производитель больше огорчает, чем радует. Например, все 46 «ЛиАЗов», приобретенных в 2023 году, оказалась проблемными. В итоге в МУП коробки передач автобусов научились восстанавливать собственными силами.
В горсовете в который уже раз обсудили разруху, в которой перманентно пребывает самый популярный в Липецке подземный переход у Центрального рынка. Оказалось, его техническое состояние — загадка для мэрии. Этот переход — правовой бермудский треугольник. Внутри он принадлежит группе бизнесменов, снаружи — муниципалитету. И формально он ничей! А вот как эту ситуацию видят наши читатели:
— Только мне одному кажется, что в Липецке часто возникают «ничья труба», «ничей объект», «ничей переход»?..
— Пусть пешеходный переход останется в первозданном виде как памятник нашему времени (скорее безвременью). Пусть потомки знают, как нельзя жить на своей земле…
— В Воронеже всё гораздо цивильнее. Хороший переход, стоят павильоны, киоски, никто проходы не загромождает столами с трусами и носками. А в Липецке пройти нельзя нормально, всё заставлено, обкурено, заплевано. Менталитет такой…
Менталитет — страшная сила. Бич Липецка — расклейка рекламных объявлений на стенах зданий, опорах уличного освещения. Расклейщики не стесняются — прямо среди бела дня лепят свои бумажки куда не попадя, не боясь, очевидно, никакого наказания. Кто эти люди? «Постояльцы рехабов», — считает общественник Станислав Качарин. Как бороться с этой заразой? Мэрия перепробовала разные варианты, но все они оказались нерабочими, даже автодозвон по телефонам, указанным в объявлениях. А в горсовете предлагают новые варианты борьбы с вандалами: «Обшить столбы сеткой-рабицей» и «нещадно штрафовать». Кстати, 29 ноября штрафы за расклейку объявлений вырастут вдвое.
«Из-за «собачьего дела» заместитель главного смотрителя Липецка уволена «по утрате доверия». Как выяснила прокуратура, подозреваемая в получении взятки от предпринимательницы до недавних пор числилась в штате УГС. Тем временем суд обязал мэрию выплатить маме семилетней девочки 80 000 рублей компенсации морального вреда за последствия нападения на нее бродячих собак.
Неожиданно много, более 8,5 тысячи, наши читатели просмотрели новость «Окей» в «Европе» закрывается окончательно». 27 ноября липчане придут уже в гипермаркет «Лента».
Ну и ну!
«Долгоруковец с топором решил помешать задержать брата-дезертира». После словесных угроз он ударил военнослужащего обухом топора в живот. Мужчину оштрафовали на 150 000 рублей за применение насилия в отношении представителя власти.
«46-летний мужчина обвинил двух женщин в изнасиловании». Но его самого, кстати, ранее судимого, осудили за ложный донос, оштрафовав на 120 000 рублей.
«В Липецкой области зарегистрирован первый с 2017 года случай бруцеллеза». 42-летний липчанин заразился в Татарстане, где работал зоотехником.
«Безбородый Ленин вернулся в мастерскую скульптора». Нового вождя с площади Константиновой попытаются реанимировать, сделав его похожим на классический образ, известным всем рожденным в СССР.
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