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Происшествия
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26 минут назад
Беспилотники перехвачены над областью
О новых перехватах беспилотников над Липецкой областью сообщает Минобороны РФ.
До 08:10 в Липецкой области действовал красный уровень воздушной опасности, а с 14:01 до 14:35 действовал режим ракетной опасности.
Ночью, напомним, над областью сбиты 18 БПЛА.
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