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Общество
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25 минут назад
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В районе Новолипецка отключат холодную воду
22 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Озерная, 4, улица Лермонтова, 7-22 – без холодной воды временно останутся жители 11 улиц Левого берега, сообщили в компании.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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