22 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Озерная, 4, улица Лермонтова, 7-22 – без холодной воды временно останутся жители 11 улиц Левого берега, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 1 по улице Суворова, №№ 13, 15 по улице Островского, №№ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 по улице Парковой, № 22 по проспекту Мира, №№ 7, 16 по улице Крупской, в частном секторе улиц Озерной, Лермонтова, Волжской, Левоневского, Санитарной, Пляжной, Островского.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.