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Происшествия
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сегодня, 09:13
БПЛА сбиты ночью в Липецкой области
Красный уровень воздушной опасности действовал до восьми утра.
В Липецкой области красный уровень воздушной опасности действовал шесть часов — с 01:52 до 08:10.
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