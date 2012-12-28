Красный уровень воздушной опасности действовал до восьми утра.



За ночь над 10 регионами страны перехвачены 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В числе этих регионов Липецкая область и соседние с ней Воронежская, Курская, Орловская, Рязанская и Тульская, сообщает Минобороны РФ.В Липецкой области красный уровень воздушной опасности действовал шесть часов — с 01:52 до 08:10.