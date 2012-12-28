Команда «Четырёх сезонов» оценила съедобность домашних заготовок из рябины, шиповника и тёрна: вкусно и по сути, и по вкусу.

Казалось бы, всё уже собрано и закатано, а зима не за горами. Но природа оставила нам кое-что на десерт. Команда «Четырёх сезонов» вспомнила про рябину, шиповник и тёрн и решила проверить: какие эти дикие ягоды на вкус и насколько трудоёмок процесс их заготовки на зиму?Сразу скажем: без трудностей не обошлось. И главная оказалась в том, как эти ягоды найти.С рябиной в этом году не задалось. Красную, крупную ягоду мы так и не нашли, хотя обыскали все дворы и частный сектор Липецка. Нам пришлось довольствоваться бледными и мелкими ягодами. Видимо, правы народные синоптики, которые предсказывают зиму по рябине: если её много, она красная и большая — зима будет морозной и долгой; если наоборот, мало и бледненькая — зима будет такой же серой, тёплой и малоснежной. В общем, намекают нам на мягкую зиму.За шиповником мы отправились уже за город. Кусты обнаружили в посадках где-то за Ситовкой: ближайший населённый пункт, который показывал навигатор, — Малышевка. И тут же заметили любопытное: шиповник был изрядно обобран, а вокруг кустов словно хоровод водили — земля основательно вытоптана. Так что не мы одни охотились за шиповником. Кстати, там же мы нашли дикую яблоню с вполне себе красивыми яблоками — их потом добавили в варенье из рябины.Самым трудным оказалось найти тёрн. Это когда не нужно — все посадки синеют терновыми ягодками. Но когда понадобилось — пришлось похлопотать, поспрашивать. Одни советовали нам съездить в район Сенцово, но локацию внятно не объясняли, другие — в лес у задонского села Рогожино. В Рогожино мы отправились. Места там грибные, ягодные, на то и понадеялись. И угадали: у одной из посадок синел колючий остров с уже тронутыми ночными заморозками ягодами. На вкус тёрн оказался очень сладким, с небольшой, слегка вяжущей горчинкой. Собирать его трудно, очень колюч. Но половину пластикового ведёрка мы нащёлкали.И отправились готовить дикие, самые поздние дары природы по рецептам, выбранным в интернете.Шиповник мы решили засушить для чая. Ягоды сразу перебрали: отбраковали подпорченные, мятые, с тёмными пятнами или следами плесени. Плодоножки и чашелистики удалять не нужно — после сушки они легко отделятся. Мыть ягоды тоже не стали: шиповник собран в чистом месте, а вода смывает естественные дрожжи, которые помогают подвяливанию.Затем ягоды отправились на противень духовки. Укладывать их надо в один слой, чтобы ягоды не касались друг друга. А сушить при минимальной температуре и с приоткрытой дверцей духовки — влажный воздух должен выходить, иначе вместо сушки получится варка. Через час-два мы увеличили температуру до 60–70 °C. Периодически доставали противень, встряхивали и перемешивали ягоды деревянной лопаткой. Нужно следить за цветом: если шиповник быстро темнеет, нагрев надо убавить. После сушки оставили шиповник в приоткрытой духовке до остывания. Готовность проверили по ягодам: твёрдые, сморщенные, не липнут к рукам.Кстати, шиповник — настоящий рекордсмен по содержанию витамина С: лимоны, например, он бьёт с огромным запасом.Из тёрна мы сварили компот, хотя из него делают и ткемали, и варенье, и даже вино. Но именно компот знатоки хвалят в один голос.Ягоды мы тщательно промыли, рассыпали по банкам, залили кипятком, а затем, после 20-минутного перерыва, слили воду в кастрюлю и прокипятили с сахаром и щепоткой лимонной кислоты. Полученным сиропом залили банки. Дальше по классике: нужно перевернуть банки на крышки и укутать на сутки в тёплое одеяльце или шаль.Тёрн — кладезь полезных веществ — в нём и клетчатка, и калий с магнием, что полезно для гипертоников, и убийца «плохого» холестерина и токсинов.Рябина пошла на варенье. Сначала ягоды полежали в морозилке — чтобы ушла горечь. Интернет-кулинары советуют морозить рябину не меньше часа, а лучше оставлять в морозилке на ночь. Но люди мы занятые, и пошли по быстрому пути. Через час рябину вытащили из морозилки, ещё раз перебрали, удалив веточки и потемневшие ягодки, промыли, откинули на сито.Затем готовили сироп. На него пошёл килограмм сахара и стакан воды. Кипятить его долго не надо — только до растворения сахара. Затем в сироп отправился килограмм рябины. На огне чуть выше среднего мы довели содержимое кастрюли до кипения, уменьшили нагрев и варили, помешивая, 25–30 минут. Туда же отправились те самые дикие яблоки из-под Ситовки — для мягкости и густоты.Горячее варенье разложили по стерилизованным банкам, плотно закрыли, перевернули вверх дном и укутали толстым полотенцем. Банкам нужно настояться не менее недели. Но мы отложили немного варенья в вазочку для дегустации.Красная рябина обладает теми же полезными свойствами, что и тёрн, но вдобавок содержит провитамин А, полезный для зрения, и является природным антисептиком.От горчинки в рябиновом варенье, признаемся, нам избавиться не удалось. Видимо, мало проморозили ягоду. Так что советуем делать маленькие порции на пробу, чтобы понять — понравится ли вам рябиновое варенье или нет. Оно всё-таки на любителя. Но не противное!А вот чай из заваренного шиповника зашёл — как раз во время его дегустации налетели ноябрьские тучи, с неба посыпала крупа, и напиток показался идеально согревающим. Вот в такие моменты и ощущаешь весь кайф единения с природой.Компот из тёрна мы оставили на Новый год. Ему нужно настояться, как и рябиновому варенью. То, что он будет вкусным и приятным, сомнений нет. Ведь сам тёрн уже порадовал вкусовыми качествами. А подслащённый сахаром в компоте — тем более!Варенье из рябины (базовый рецепт, по которому готовили мы)Рябина красная — 1 кгСахар — 1 кгВода — 200 млЯгоды проморозить (минимум час, лучше ночь), перебрать, промыть. Сварить сироп из сахара и воды, не давая ему потемнеть. Добавить рябину, довести до кипения, варить на малом огне 25–30 минут, помешивая. Разложить по стерилизованным банкам, укутать, дать настояться неделю.Вариант с яблоками: к рябине добавить 300–400 г плотных кисло-сладких яблок, нарезанных дольками.Шиповник — сколько собрали. Противень, пергамент.Ягоды перебрать, не мыть (если собраны в чистом месте). Разложить в один слой на пергаменте. Духовка на минимуме, дверца приоткрыта. Через 1–2 часа поднять температуру до 60–70 °C. Периодически перемешивать. Сушить до твёрдости, не передерживая. Остудить в приоткрытой духовке. Максимальная температура — 70–75 °C.Ингредиенты (на 1-литровую банку):Тёрн — около 200 г (заполнить банку примерно на треть или половину).Сахар — 50–90 г (по вкусу: можно уменьшить, если любите покислее, или увеличить, если любите послаще).Лимонная кислота — около 1–2 г, для сохранения цвета ягод и долгого хранения.Вот такие они, «Четыре сезона»: сначала — по липецким дворам за рябиной, потом в Ситовку — за шиповником, а затем в Задонский округ — за тёрном. Сезон пока не закрыт.